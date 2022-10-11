10:19 11.10.2022 (обновлено: 13:46 11.10.2022)
"Это цинично". В Германии раскрыли план Запада по разорению России
Junge Welt: депутат бундестага Севим Дагделен заявила о желании Запада разорить Россию
Небо над Москвой. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Разорение России можно смело внести в список главных целей Запада, однако это вряд ли реализуемо, пишет Junge Welt, ссылаясь на депутата бундестага Севим Дагделен.
По ее мнению, Североатлантический альянс во главе с Германией делает все для того, чтобы примирение России и Украины не состоялось.
"Западная стратегия глупа и безответственна по двум причинам. Во-первых, с каждым днем и с каждой дополнительной поставкой оружия Киеву возрастает опасность перерастания конфликта в третью мировую войну, что неизбежно приведет к ядерному уничтожению Европы. Во-вторых, это просто цинично", — считает Дагделен.
Более того, подчеркнула она, от попыток западных стран "загубить" Россию экономической войной страдают не россияне, а миллионы людей в самой Европе.
"Из-за санкционной политики все немецкое производство, основанное на дешевых и надежных поставках топлива из России, оказалось на кону. Евро падает по отношению к доллару, что приводит к росту цен на энергоносители, а миллионы людей в Европе разорены", — констатирует депутат.
"Мир не хочет осуждать Россию за конфликт на Украине. И удивительно, что многие страны, наоборот, обвиняют Запад в эскалации и двойных стандартах", — заключила она.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Но это обернулось проблемами для самих США и Европы, спровоцировав резкий рост инфляции и подорожание топлива и продуктов питания.
Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.