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"Это цинично". В Германии раскрыли план Запада по разорению России - РИА Новости, 11.10.2022
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"Это цинично". В Германии раскрыли план Запада по разорению России
"Это цинично". В Германии раскрыли план Запада по разорению России - РИА Новости, 11.10.2022
"Это цинично". В Германии раскрыли план Запада по разорению России
Разорение России можно смело внести в список главных целей Запада, однако это вряд ли реализуемо, пишет Junge Welt, ссылаясь на депутата бундестага Севим... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T10:19
2022-10-11T13:46
севим дагделен
владимир путин
украина
европа
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
политика
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Разорение России можно смело внести в список главных целей Запада, однако это вряд ли реализуемо, пишет Junge Welt, ссылаясь на депутата бундестага Севим Дагделен.По ее мнению, Североатлантический альянс во главе с Германией делает все для того, чтобы примирение России и Украины не состоялось."Западная стратегия глупа и безответственна по двум причинам. Во-первых, с каждым днем ​​и с каждой дополнительной поставкой оружия Киеву возрастает опасность перерастания конфликта в третью мировую войну, что неизбежно приведет к ядерному уничтожению Европы. Во-вторых, это просто цинично", — считает Дагделен.Более того, подчеркнула она, от попыток западных стран "загубить" Россию экономической войной страдают не россияне, а миллионы людей в самой Европе."Из-за санкционной политики все немецкое производство, основанное на дешевых и надежных поставках топлива из России, оказалось на кону. Евро падает по отношению к доллару, что приводит к росту цен на энергоносители, а миллионы людей в Европе разорены", — констатирует депутат.Дагделен признала, что, несмотря на все усилия США и ЕС, Путин не стал изгоем на международной арене."Мир не хочет осуждать Россию за конфликт на Украине. И удивительно, что многие страны, наоборот, обвиняют Запад в эскалации и двойных стандартах", — заключила она.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Но это обернулось проблемами для самих США и Европы, спровоцировав резкий рост инфляции и подорожание топлива и продуктов питания.Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
https://ria.ru/20221011/gaz-1822979146.html
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севим дагделен, владимир путин, украина, европа, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, политика
Севим Дагделен, Владимир Путин, Украина, Европа, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Политика
10:19 11.10.2022 (обновлено: 13:46 11.10.2022)
 
"Это цинично". В Германии раскрыли план Запада по разорению России

Junge Welt: депутат бундестага Севим Дагделен заявила о желании Запада разорить Россию

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкНебо над Москвой
Небо над Москвой - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Разорение России можно смело внести в список главных целей Запада, однако это вряд ли реализуемо, пишет Junge Welt, ссылаясь на депутата бундестага Севим Дагделен.
По ее мнению, Североатлантический альянс во главе с Германией делает все для того, чтобы примирение России и Украины не состоялось.
"Западная стратегия глупа и безответственна по двум причинам. Во-первых, с каждым днем ​​и с каждой дополнительной поставкой оружия Киеву возрастает опасность перерастания конфликта в третью мировую войну, что неизбежно приведет к ядерному уничтожению Европы. Во-вторых, это просто цинично", — считает Дагделен.
Более того, подчеркнула она, от попыток западных стран "загубить" Россию экономической войной страдают не россияне, а миллионы людей в самой Европе.
"Из-за санкционной политики все немецкое производство, основанное на дешевых и надежных поставках топлива из России, оказалось на кону. Евро падает по отношению к доллару, что приводит к росту цен на энергоносители, а миллионы людей в Европе разорены", — констатирует депутат.
Дагделен признала, что, несмотря на все усилия США и ЕС, Путин не стал изгоем на международной арене.
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"Мир не хочет осуждать Россию за конфликт на Украине. И удивительно, что многие страны, наоборот, обвиняют Запад в эскалации и двойных стандартах", — заключила она.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Но это обернулось проблемами для самих США и Европы, спровоцировав резкий рост инфляции и подорожание топлива и продуктов питания.
Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
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