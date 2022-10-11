https://ria.ru/20221011/nato-1822980681.html

Трасс призовет провести экстренное заседание лидеров НАТО

Трасс призовет провести экстренное заседание лидеров НАТО - РИА Новости, 11.10.2022

Трасс призовет провести экстренное заседание лидеров НАТО

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс во вторник во время встречи лидеров G7 призовет провести экстренное заседание лидеров стран НАТО после российских... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T03:28

2022-10-11T03:28

2022-10-11T03:29

в мире

лиз трасс

нато

g7

владимир зеленский

владимир путин

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс во вторник во время встречи лидеров G7 призовет провести экстренное заседание лидеров стран НАТО после российских ударов в понедельник по пунктам военного управления, энергетической инфраструктуры и связи Украины."Премьер-министр попросит страны поддерживать болезненные санкции и призовет ко встрече всех лидеров НАТО в ближайшие дни", - говорится в заявлении Даунинг-стрит о планах Трасс по участию во встрече G7.Как отмечает британское правительство, лидеры "Большой семерки" во вторник намерены обсудить энергетический кризис, а также ограничение цен на российскую нефть.Страны G7 во вторник проведут внеочередное заседание в режиме видеосвязи, участники обсудят последствия ударов по объектам Украины, в начале разговора в видеозвонке примет участие Владимир Зеленский.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что утром в понедельник был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры, военного управления и связи - спустя два дня после взрыва на Крымском мосту, который Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.Кроме того, местные жители сообщили РИА Новости, что взрывы произошли в понедельник на военном полигоне в Одесской области в районе села Маяки на границе с Молдавией. Украинский депутат заявлял о взрывах в Черкасской области.

https://ria.ru/20221011/svo-1822980315.html

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в мире, лиз трасс, нато, g7, владимир зеленский, владимир путин