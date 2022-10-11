https://ria.ru/20221011/nastuplenie-1823079993.html

ВС России пресекли наступление ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

ВС России пресекли наступление ВСУ на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 11.10.2022

ВС России пресекли наступление ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Украинские войска, пытавшиеся в течение дня наступать на Николаево-Криворожском направлении, были рассеяны и отброшены к исходным позициям, при этом были убиты... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T13:09

2022-10-11T13:09

2022-10-11T17:46

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823003987_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_e75a7e46eb43852ca890ff5008a379f3.jpg

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Украинские войска, пытавшиеся в течение дня наступать на Николаево-Криворожском направлении, были рассеяны и отброшены к исходным позициям, при этом были убиты около 150 украинских военных, сообщило во вторник министерство обороны РФ."На Николаево-Криворожском направлении вооруженные силы Украины в течение дня пытались вести наступательные действия силами до двух батальонных тактических групп в направлении населенных пунктов Борозенское, Пятихатки, Брускинское, Ищенка Херсонской области, а также Петровское Николаевской области", - говорится в сводке военного ведомства."Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии противник был рассеян и отброшен к исходным позициям. Уничтожено около 150 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20221011/giatsint-1823037355.html

россия

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, херсонская область