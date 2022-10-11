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ВС России пресекли наступление ВСУ на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 11.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/nastuplenie-1823079993.html
ВС России пресекли наступление ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
ВС России пресекли наступление ВСУ на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 11.10.2022
ВС России пресекли наступление ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
Украинские войска, пытавшиеся в течение дня наступать на Николаево-Криворожском направлении, были рассеяны и отброшены к исходным позициям, при этом были убиты... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T13:09
2022-10-11T17:46
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
херсонская область
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Украинские войска, пытавшиеся в течение дня наступать на Николаево-Криворожском направлении, были рассеяны и отброшены к исходным позициям, при этом были убиты около 150 украинских военных, сообщило во вторник министерство обороны РФ."На Николаево-Криворожском направлении вооруженные силы Украины в течение дня пытались вести наступательные действия силами до двух батальонных тактических групп в направлении населенных пунктов Борозенское, Пятихатки, Брускинское, Ищенка Херсонской области, а также Петровское Николаевской области", - говорится в сводке военного ведомства."Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии противник был рассеян и отброшен к исходным позициям. Уничтожено около 150 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20221011/giatsint-1823037355.html
россия
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
13:09 11.10.2022 (обновлено: 17:46 11.10.2022)
 
ВС России пресекли наступление ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

ВС России пресекли наступление украинских войск на Николаево-Криворожском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВДВ РФ заряжает подствольный гранатомет боеприпасом
Военнослужащий ВДВ РФ заряжает подствольный гранатомет боеприпасом - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВДВ РФ заряжает подствольный гранатомет боеприпасом. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Украинские войска, пытавшиеся в течение дня наступать на Николаево-Криворожском направлении, были рассеяны и отброшены к исходным позициям, при этом были убиты около 150 украинских военных, сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"На Николаево-Криворожском направлении вооруженные силы Украины в течение дня пытались вести наступательные действия силами до двух батальонных тактических групп в направлении населенных пунктов Борозенское, Пятихатки, Брускинское, Ищенка Херсонской области, а также Петровское Николаевской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии противник был рассеян и отброшен к исходным позициям. Уничтожено около 150 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей", - отмечает МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныХерсонская область
 
 
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