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S7 заявила, что готова приобрести самолеты МС-21 - РИА Новости, 11.10.2022
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S7 заявила, что готова приобрести самолеты МС-21
S7 заявила, что готова приобрести самолеты МС-21 - РИА Новости, 11.10.2022
S7 заявила, что готова приобрести самолеты МС-21
Российская авиакомпания S7 заинтересована в приобретении отечественного самолета МС-21, сообщила журналистам гендиректор S7 Group Татьяна Филева. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T17:23
2022-10-11T17:23
экономика
технологии
россия
s7 airlines
мс-21
s7 group
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российская авиакомпания S7 заинтересована в приобретении отечественного самолета МС-21, сообщила журналистам гендиректор S7 Group Татьяна Филева."Мы готовы заказывать, как он будет. Мы заявились на самолеты, просто прямо сейчас их не будет. Надо понимать, что зарубежный флот будет летать ближайшие 10-15 лет... Только говорят, что будут производить в 2025 году – в 2025-м по факту почти ничего не будут производить, пока начнут разгонять производство. Российский флот появится, но у нас сколько самолетов в стране? У нас только узкофюзеляжных самолетов около 600, если не ошибаюсь. То есть его не заменить, начав по чуть-чуть производить", - сказала Филева.Она добавила, что, конечно, зарубежный флот должен быть на крыле в ближайшие 10-15 лет, тогда будет время, чтобы российское производство "разогналось". "Конечно же, начнут производить, просто это будет потихоньку. И мы, конечно, будем брать МС-21, мы бы хотели его взять", - сказала Филева.В 2022 году западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов , а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.МС-21-300/310 - российский среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Его ключевой особенностью является крыло из композиционных материалов российского производства. Лайнер совершил первый полет в конце декабря 2021 года.
https://ria.ru/20221007/dvigatel-1822150149.html
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экономика, технологии, россия, s7 airlines, мс-21, s7 group
Экономика, Технологии, Россия, S7 Airlines, МС-21, S7 Group
17:23 11.10.2022
 
S7 заявила, что готова приобрести самолеты МС-21

S7 заявила, что заинтересована в приобретении самолетов МС-21, когда они появятся

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкИзображение российских пассажирских самолетов МС-21 на стенде
Изображение российских пассажирских самолетов МС-21 на стенде - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Изображение российских пассажирских самолетов МС-21 на стенде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российская авиакомпания S7 заинтересована в приобретении отечественного самолета МС-21, сообщила журналистам гендиректор S7 Group Татьяна Филева.
"Мы готовы заказывать, как он будет. Мы заявились на самолеты, просто прямо сейчас их не будет. Надо понимать, что зарубежный флот будет летать ближайшие 10-15 лет... Только говорят, что будут производить в 2025 году – в 2025-м по факту почти ничего не будут производить, пока начнут разгонять производство. Российский флот появится, но у нас сколько самолетов в стране? У нас только узкофюзеляжных самолетов около 600, если не ошибаюсь. То есть его не заменить, начав по чуть-чуть производить", - сказала Филева.
Техники возле авиалайнера МС-21-310 с двигателем ПД-14 на взлетно-посадочной полосе перед началом испытаний самолета в Жуковском - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
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Еще один МС-21 совершил полет с российскими двигателями ПД-14
Она добавила, что, конечно, зарубежный флот должен быть на крыле в ближайшие 10-15 лет, тогда будет время, чтобы российское производство "разогналось". "Конечно же, начнут производить, просто это будет потихоньку. И мы, конечно, будем брать МС-21, мы бы хотели его взять", - сказала Филева.
В 2022 году западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов , а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
МС-21-300/310 - российский среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Его ключевой особенностью является крыло из композиционных материалов российского производства. Лайнер совершил первый полет в конце декабря 2021 года.
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