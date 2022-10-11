https://ria.ru/20221011/ms-21-1823178723.html

S7 заявила, что готова приобрести самолеты МС-21

S7 заявила, что готова приобрести самолеты МС-21 - РИА Новости, 11.10.2022

S7 заявила, что готова приобрести самолеты МС-21

Российская авиакомпания S7 заинтересована в приобретении отечественного самолета МС-21, сообщила журналистам гендиректор S7 Group Татьяна Филева. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T17:23

2022-10-11T17:23

2022-10-11T17:23

экономика

технологии

россия

s7 airlines

мс-21

s7 group

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российская авиакомпания S7 заинтересована в приобретении отечественного самолета МС-21, сообщила журналистам гендиректор S7 Group Татьяна Филева."Мы готовы заказывать, как он будет. Мы заявились на самолеты, просто прямо сейчас их не будет. Надо понимать, что зарубежный флот будет летать ближайшие 10-15 лет... Только говорят, что будут производить в 2025 году – в 2025-м по факту почти ничего не будут производить, пока начнут разгонять производство. Российский флот появится, но у нас сколько самолетов в стране? У нас только узкофюзеляжных самолетов около 600, если не ошибаюсь. То есть его не заменить, начав по чуть-чуть производить", - сказала Филева.Она добавила, что, конечно, зарубежный флот должен быть на крыле в ближайшие 10-15 лет, тогда будет время, чтобы российское производство "разогналось". "Конечно же, начнут производить, просто это будет потихоньку. И мы, конечно, будем брать МС-21, мы бы хотели его взять", - сказала Филева.В 2022 году западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов , а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.МС-21-300/310 - российский среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Его ключевой особенностью является крыло из композиционных материалов российского производства. Лайнер совершил первый полет в конце декабря 2021 года.

https://ria.ru/20221007/dvigatel-1822150149.html

https://ria.ru/20220907/samolety-1814993566.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, технологии, россия, s7 airlines, мс-21, s7 group