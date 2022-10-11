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Киев всегда хотел разрушить Крымский мост, заявил посол Украины в Лондоне - РИА Новости, 11.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/most-1823078854.html
Киев всегда хотел разрушить Крымский мост, заявил посол Украины в Лондоне
Киев всегда хотел разрушить Крымский мост, заявил посол Украины в Лондоне - РИА Новости, 11.10.2022
Киев всегда хотел разрушить Крымский мост, заявил посол Украины в Лондоне
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, отвечая на вопрос о причастности Киева к теракту на Крымском мосту заявил, что это станет станет известно... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T13:07
2022-10-11T13:58
специальная военная операция на украине
в мире
вадим пристайко
украина
россия
чп на крымском мосту
великобритания
национальный антитеррористический комитет рф
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, отвечая на вопрос о причастности Киева к теракту на Крымском мосту заявил, что это станет станет известно позднее, при этом отметил, что на Украине изначально говорили, что попробуют разрушить мост."Я думаю, мы узнаем позже... Что я должен сказать, так это то, что мы с самого начала говорили, что мы попытаемся уничтожить мост, как только у нас появится такая возможность", - ответил Пристайко на вопрос журналистки британского телеканала Sky News о том, причастна ли Украина ко взрыву.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября. В тот же вечер было запущено реверсивное автомобильное сообщение по одной полосе, позднее – по двум полосам. Проезд на мост пока разрешен только легковым автомобилям, они проходят досмотр. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил в максимально короткие сроки проанализировать возможность проезда грузовиков по Крымскому мосту.
https://ria.ru/20221010/most-1822639875.html
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в мире, вадим пристайко, украина, россия, чп на крымском мосту, великобритания, национальный антитеррористический комитет рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вадим Пристайко, Украина, Россия, ЧП на Крымском мосту, Великобритания, Национальный антитеррористический комитет РФ
13:07 11.10.2022 (обновлено: 13:58 11.10.2022)
 
Киев всегда хотел разрушить Крымский мост, заявил посол Украины в Лондоне

Посол Украины в Лондоне Пристайко: Киев всегда говорил о желании разрушить Крымский мост

© AFP 2022 / Tolga AkmenПосол Украины в Великобритании Вадим Пристайко
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© AFP 2022 / Tolga Akmen
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, отвечая на вопрос о причастности Киева к теракту на Крымском мосту заявил, что это станет станет известно позднее, при этом отметил, что на Украине изначально говорили, что попробуют разрушить мост.
"Я думаю, мы узнаем позже... Что я должен сказать, так это то, что мы с самого начала говорили, что мы попытаемся уничтожить мост, как только у нас появится такая возможность", - ответил Пристайко на вопрос журналистки британского телеканала Sky News о том, причастна ли Украина ко взрыву.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября. В тот же вечер было запущено реверсивное автомобильное сообщение по одной полосе, позднее – по двум полосам. Проезд на мост пока разрешен только легковым автомобилям, они проходят досмотр. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил в максимально короткие сроки проанализировать возможность проезда грузовиков по Крымскому мосту.
Крымский мост, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 08:00
От восторга до ужаса: ЕС боится ответа России на теракт на Крымском мосту
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВадим ПристайкоУкраинаРоссияЧП на Крымском мостуВеликобританияНациональный антитеррористический комитет РФ
 
 
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