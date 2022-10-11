https://ria.ru/20221011/most-1823078854.html

Киев всегда хотел разрушить Крымский мост, заявил посол Украины в Лондоне

Киев всегда хотел разрушить Крымский мост, заявил посол Украины в Лондоне - РИА Новости, 11.10.2022

Киев всегда хотел разрушить Крымский мост, заявил посол Украины в Лондоне

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, отвечая на вопрос о причастности Киева к теракту на Крымском мосту заявил, что это станет станет известно... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T13:07

2022-10-11T13:07

2022-10-11T13:58

специальная военная операция на украине

в мире

вадим пристайко

украина

россия

чп на крымском мосту

великобритания

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, отвечая на вопрос о причастности Киева к теракту на Крымском мосту заявил, что это станет станет известно позднее, при этом отметил, что на Украине изначально говорили, что попробуют разрушить мост."Я думаю, мы узнаем позже... Что я должен сказать, так это то, что мы с самого начала говорили, что мы попытаемся уничтожить мост, как только у нас появится такая возможность", - ответил Пристайко на вопрос журналистки британского телеканала Sky News о том, причастна ли Украина ко взрыву.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября. В тот же вечер было запущено реверсивное автомобильное сообщение по одной полосе, позднее – по двум полосам. Проезд на мост пока разрешен только легковым автомобилям, они проходят досмотр. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил в максимально короткие сроки проанализировать возможность проезда грузовиков по Крымскому мосту.

https://ria.ru/20221010/most-1822639875.html

украина

россия

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, вадим пристайко, украина, россия, чп на крымском мосту, великобритания, национальный антитеррористический комитет рф