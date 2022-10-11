13:07 11.10.2022 (обновлено: 13:58 11.10.2022)
Киев всегда хотел разрушить Крымский мост, заявил посол Украины в Лондоне
Посол Украины в Лондоне Пристайко: Киев всегда говорил о желании разрушить Крымский мост
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, отвечая на вопрос о причастности Киева к теракту на Крымском мосту заявил, что это станет станет известно позднее, при этом отметил, что на Украине изначально говорили, что попробуют разрушить мост.
"Я думаю, мы узнаем позже... Что я должен сказать, так это то, что мы с самого начала говорили, что мы попытаемся уничтожить мост, как только у нас появится такая возможность", - ответил Пристайко на вопрос журналистки британского телеканала Sky News о том, причастна ли Украина ко взрыву.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября. В тот же вечер было запущено реверсивное автомобильное сообщение по одной полосе, позднее – по двум полосам. Проезд на мост пока разрешен только легковым автомобилям, они проходят досмотр. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил в максимально короткие сроки проанализировать возможность проезда грузовиков по Крымскому мосту.