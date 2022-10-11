Дептранс Москвы опроверг сообщения о провокационной надписи на метромосту
Дептранс Москвы назвал видео с провокационной надписью на Смоленском метромосту фейком
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСмоленский метромост, Бородинский мост и мост Богдана Хмельницкого через Москву-реку
Смоленский метромост, Бородинский мост и мост Богдана Хмельницкого через Москву-реку. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Видео со Смоленским метромостом в Москве, на котором отображалась провокационная надпись, является фейком, служба безопасности будет проводить проверку, сообщили в Telеgram-канале столичного департамента транспорта.
"По некоторым Telegram-каналам гуляет видео, в котором на медиаповерхностях Смоленского метромоста показывали надпись некорректного содержания. Это видео — монтаж, обыкновенный фейк. Таких сообщений на экранах, конечно же, не было", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас видео передано службе безопасности для проведения проверки.
В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.