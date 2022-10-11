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Дептранс Москвы опроверг сообщения о провокационной надписи на метромосту - РИА Новости, 11.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/most-1823044790.html
Дептранс Москвы опроверг сообщения о провокационной надписи на метромосту
Дептранс Москвы опроверг сообщения о провокационной надписи на метромосту - РИА Новости, 11.10.2022
Дептранс Москвы опроверг сообщения о провокационной надписи на метромосту
Видео со Смоленским метромостом в Москве, на котором отображалась провокационная надпись, является фейком, служба безопасности будет проводить проверку,... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T11:58
2022-10-11T11:58
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
москва
департамент транспорта г. москвы
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Видео со Смоленским метромостом в Москве, на котором отображалась провокационная надпись, является фейком, служба безопасности будет проводить проверку, сообщили в Telеgram-канале столичного департамента транспорта."По некоторым Telegram-каналам гуляет видео, в котором на медиаповерхностях Смоленского метромоста показывали надпись некорректного содержания. Это видео — монтаж, обыкновенный фейк. Таких сообщений на экранах, конечно же, не было", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас видео передано службе безопасности для проведения проверки.В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
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происшествия, россия, москва, департамент транспорта г. москвы, чп на крымском мосту
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Москва, Департамент транспорта г. Москвы, ЧП на Крымском мосту
11:58 11.10.2022
 
Дептранс Москвы опроверг сообщения о провокационной надписи на метромосту

Дептранс Москвы назвал видео с провокационной надписью на Смоленском метромосту фейком

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСмоленский метромост, Бородинский мост и мост Богдана Хмельницкого через Москву-реку
Смоленский метромост, Бородинский мост и мост Богдана Хмельницкого через Москву-реку - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Смоленский метромост, Бородинский мост и мост Богдана Хмельницкого через Москву-реку. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Видео со Смоленским метромостом в Москве, на котором отображалась провокационная надпись, является фейком, служба безопасности будет проводить проверку, сообщили в Telеgram-канале столичного департамента транспорта.
"По некоторым Telegram-каналам гуляет видео, в котором на медиаповерхностях Смоленского метромоста показывали надпись некорректного содержания. Это видео — монтаж, обыкновенный фейк. Таких сообщений на экранах, конечно же, не было", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас видео передано службе безопасности для проведения проверки.
В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
По Крымскому мосту возобновлено движение - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 23:18Специальная военная операция на Украине
В Сети появилось видео с надписью "Мы вместе" над Крымским мостом
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияМоскваДепартамент транспорта г. МосквыЧП на Крымском мосту
 
 
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