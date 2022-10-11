https://ria.ru/20221011/most-1823044790.html

Дептранс Москвы опроверг сообщения о провокационной надписи на метромосту

Дептранс Москвы опроверг сообщения о провокационной надписи на метромосту - РИА Новости, 11.10.2022

Дептранс Москвы опроверг сообщения о провокационной надписи на метромосту

Видео со Смоленским метромостом в Москве, на котором отображалась провокационная надпись, является фейком, служба безопасности будет проводить проверку,... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T11:58

2022-10-11T11:58

2022-10-11T11:58

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

москва

департамент транспорта г. москвы

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Видео со Смоленским метромостом в Москве, на котором отображалась провокационная надпись, является фейком, служба безопасности будет проводить проверку, сообщили в Telеgram-канале столичного департамента транспорта."По некоторым Telegram-каналам гуляет видео, в котором на медиаповерхностях Смоленского метромоста показывали надпись некорректного содержания. Это видео — монтаж, обыкновенный фейк. Таких сообщений на экранах, конечно же, не было", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас видео передано службе безопасности для проведения проверки.В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

https://ria.ru/20221010/most-1822971903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, москва, департамент транспорта г. москвы, чп на крымском мосту