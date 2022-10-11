https://ria.ru/20221011/moskva-1822962819.html
Вице-мэр Ефимов: выпуск медоборудования в Москве вырос в полтора раза
Вице-мэр Ефимов: выпуск медоборудования в Москве вырос в полтора раза - РИА Новости, 11.10.2022
Вице-мэр Ефимов: выпуск медоборудования в Москве вырос в полтора раза
Предприятия Москвы с начала года в полтора раза увеличили производство медицинского оборудования и инструментов, сообщил заммэра по вопросам экономической... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T11:15
2022-10-11T11:15
2022-10-11T11:15
экономика
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Предприятия Москвы с начала года в полтора раза увеличили производство медицинского оборудования и инструментов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В столице выпускают широкий перечень медизделий – аппараты искусственной вентиляции легких, пульсоксиметры, оборудование сердечно-легочной реанимации, наборы первой помощи, препараты для остановки кровотечений и многое другое. Мы видим, что объем производства в данной отрасли продолжает расти, несмотря на логистические ограничения. Благодаря накопленному запасу прочности, московские компании с января по август этого года увеличили объем выпуска медицинских инструментов и оборудования почти на 52% по сравнению с теми же месяцами 2021 года", – сказал вице-мэр.Он добавил, что росту производства на предприятиях отрасли способствуют меры поддержки со стороны городских властей.В свою очередь, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский отметил, что для стимулирования предприятий на создание новых и модернизацию существующих производств город использует механизм офсетных контрактов."По условиям такого договора город гарантирует компаниям закупку социально важных товаров на протяжении долгого времени. Например, за первые восемь месяцев 2022 года в рамках офсета в столичные медучреждения поставили более миллиона изделий для стомированных пациентов на 388 миллионов рублей", – сказал глава ДИПП.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Экономика, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Вице-мэр Ефимов: выпуск медоборудования в Москве вырос в полтора раза
Вице-мэр Ефимов: выпуск медоборудования в Москве вырос в полтора раза
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Предприятия Москвы с начала года в полтора раза увеличили производство медицинского оборудования и инструментов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"В столице выпускают широкий перечень медизделий – аппараты искусственной вентиляции легких, пульсоксиметры, оборудование сердечно-легочной реанимации, наборы первой помощи, препараты для остановки кровотечений и многое другое. Мы видим, что объем производства в данной отрасли продолжает расти, несмотря на логистические ограничения. Благодаря накопленному запасу прочности, московские компании с января по август этого года увеличили объем выпуска медицинских инструментов и оборудования почти на 52% по сравнению с теми же месяцами 2021 года", – сказал вице-мэр.
Он добавил, что росту производства на предприятиях отрасли способствуют меры поддержки со стороны городских властей.
В свою очередь, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский отметил, что для стимулирования предприятий на создание новых и модернизацию существующих производств город использует механизм офсетных контрактов.
"По условиям такого договора город гарантирует компаниям закупку социально важных товаров на протяжении долгого времени. Например, за первые восемь месяцев 2022 года в рамках офсета в столичные медучреждения поставили более миллиона изделий для стомированных пациентов на 388 миллионов рублей", – сказал глава ДИПП.