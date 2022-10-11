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Сбербанк предупредил о новой схеме телефонного мошенничества - РИА Новости, 11.10.2022
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Сбербанк предупредил о новой схеме телефонного мошенничества
Сбербанк предупредил о новой схеме телефонного мошенничества - РИА Новости, 11.10.2022
Сбербанк предупредил о новой схеме телефонного мошенничества
Сбербанк предупредил о новой схеме телефонного мошенничества: злоумышленники рассылают письма от имени разных онлайн-сервисов с угрозой блокировки аккаунта,... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T11:43
2022-10-11T11:43
технологии
сбербанк россии
сбер
мошенничество
экономика
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Сбербанк предупредил о новой схеме телефонного мошенничества: злоумышленники рассылают письма от имени разных онлайн-сервисов с угрозой блокировки аккаунта, пытаясь навязать телефонный разговор, а затем выманивают данные карт, говорится в сообщении кредитной организации."Хотим предупредить вас о новой схеме мошенничества. Злоумышленники рассылают письма от имени разных онлайн-сервисов с угрозой: "Ваш аккаунт будет заблокирован из-за подозрительных действий. Позвоните в службу поддержки". Таким образом мошенники провоцируют телефонный разговор", - сообщил банк по своему официальному каналу в мессенджере Telegram.Затем пользователи звонят по указанному в письме номеру, боясь лишиться доступа к сервису, а "оператор" начинает убеждать: чтобы не попасть в "чёрный список", нужно сообщить данные банковской карты, установить приложение или перевести деньги.Инструкция будет звучать вполне логично, но всё это лишь обман, чтобы заполучить ваши сбережения, предупреждают в банке.Сбербанк советует в таких ситуациях принимать решения не спеша, самим позвонить на номер с официального сайта сервиса и никогда не сообщать данных своей карты посторонним людям.
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технологии, сбербанк россии, сбер, мошенничество, экономика
Технологии, Сбербанк России, Сбер, Мошенничество, Экономика
11:43 11.10.2022
 
Сбербанк предупредил о новой схеме телефонного мошенничества

Сбербанк предупредил о новой схеме телефонного мошенничества с фальшивыми письмами

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСотрудник офиса Сбербанка
Сотрудник офиса Сбербанка - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник офиса Сбербанка. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Сбербанк предупредил о новой схеме телефонного мошенничества: злоумышленники рассылают письма от имени разных онлайн-сервисов с угрозой блокировки аккаунта, пытаясь навязать телефонный разговор, а затем выманивают данные карт, говорится в сообщении кредитной организации.
"Хотим предупредить вас о новой схеме мошенничества. Злоумышленники рассылают письма от имени разных онлайн-сервисов с угрозой: "Ваш аккаунт будет заблокирован из-за подозрительных действий. Позвоните в службу поддержки". Таким образом мошенники провоцируют телефонный разговор", - сообщил банк по своему официальному каналу в мессенджере Telegram.
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Затем пользователи звонят по указанному в письме номеру, боясь лишиться доступа к сервису, а "оператор" начинает убеждать: чтобы не попасть в "чёрный список", нужно сообщить данные банковской карты, установить приложение или перевести деньги.
Инструкция будет звучать вполне логично, но всё это лишь обман, чтобы заполучить ваши сбережения, предупреждают в банке.
Сбербанк советует в таких ситуациях принимать решения не спеша, самим позвонить на номер с официального сайта сервиса и никогда не сообщать данных своей карты посторонним людям.
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ТехнологииСбербанк РоссииСберМошенничествоЭкономика
 
 
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