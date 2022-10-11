https://ria.ru/20221011/molotov-1823020130.html

В Челябинской области в здание администрации бросили два коктейля Молотова

В Челябинской области в здание администрации бросили два коктейля Молотова - РИА Новости, 11.10.2022

В Челябинской области в здание администрации бросили два коктейля Молотова

Неизвестные ночью во вторник забросили два коктейля Молотова в здание администрации города Бакал Челябинской области, по данным властей региона, последствия и... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T10:59

2022-10-11T10:59

2022-10-11T10:59

происшествия

бакал

челябинская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155655/10/1556551055_0:121:2994:1805_1920x0_80_0_0_aa56ca208799547b209a8cf6f31e9fb8.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 11 окт – РИА Новости. Неизвестные ночью во вторник забросили два коктейля Молотова в здание администрации города Бакал Челябинской области, по данным властей региона, последствия и ущерб минимальны, пострадавших нет.Один из Telegram-каналов во вторник сообщил о том, что ночью двое неизвестных пытались поджечь здания администрации города Бакал, разбив камнем окно и бросив внутрь два коктейля Молотова. Потушил возгорание сторож, уточнялось в сообщении."По факту последствия и ущерб минимальны. Пострадавших нет. Все оперативно отработали", - сказали РИА Новости в пресс-службе правительства региона.В пресс-центре ГУМЧС России по региону добавили, что во вторник ночью подразделения Златоустовского пожарно-спасательного гарнизона (два автомобиля) выезжали в город Бакал, на улицу Ленина (местонахождение администрации Бакала – улица Ленина, 13). Возгорание ликвидировано до прибытия, уточнили в пресс-центре.

https://ria.ru/20221011/minirovanie-1823017509.html

https://ria.ru/20221010/grabitel-1822957337.html

бакал

челябинская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, бакал, челябинская область, россия