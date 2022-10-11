https://ria.ru/20221011/molotov-1823020130.html
В Челябинской области в здание администрации бросили два коктейля Молотова
В Челябинской области в здание администрации бросили два коктейля Молотова - РИА Новости, 11.10.2022
В Челябинской области в здание администрации бросили два коктейля Молотова
Неизвестные ночью во вторник забросили два коктейля Молотова в здание администрации города Бакал Челябинской области, по данным властей региона, последствия и... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T10:59
2022-10-11T10:59
2022-10-11T10:59
происшествия
бакал
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 11 окт – РИА Новости. Неизвестные ночью во вторник забросили два коктейля Молотова в здание администрации города Бакал Челябинской области, по данным властей региона, последствия и ущерб минимальны, пострадавших нет.Один из Telegram-каналов во вторник сообщил о том, что ночью двое неизвестных пытались поджечь здания администрации города Бакал, разбив камнем окно и бросив внутрь два коктейля Молотова. Потушил возгорание сторож, уточнялось в сообщении."По факту последствия и ущерб минимальны. Пострадавших нет. Все оперативно отработали", - сказали РИА Новости в пресс-службе правительства региона.В пресс-центре ГУМЧС России по региону добавили, что во вторник ночью подразделения Златоустовского пожарно-спасательного гарнизона (два автомобиля) выезжали в город Бакал, на улицу Ленина (местонахождение администрации Бакала – улица Ленина, 13). Возгорание ликвидировано до прибытия, уточнили в пресс-центре.
https://ria.ru/20221011/minirovanie-1823017509.html
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происшествия, бакал, челябинская область, россия
Происшествия, Бакал, Челябинская область, Россия
В Челябинской области в здание администрации бросили два коктейля Молотова
В Бакале Челябинской области в здание администрации забросили два коктейля Молотова