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В Челябинской области в здание администрации бросили два коктейля Молотова - РИА Новости, 11.10.2022
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В Челябинской области в здание администрации бросили два коктейля Молотова
В Челябинской области в здание администрации бросили два коктейля Молотова - РИА Новости, 11.10.2022
В Челябинской области в здание администрации бросили два коктейля Молотова
Неизвестные ночью во вторник забросили два коктейля Молотова в здание администрации города Бакал Челябинской области, по данным властей региона, последствия и... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T10:59
2022-10-11T10:59
происшествия
бакал
челябинская область
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 11 окт – РИА Новости. Неизвестные ночью во вторник забросили два коктейля Молотова в здание администрации города Бакал Челябинской области, по данным властей региона, последствия и ущерб минимальны, пострадавших нет.Один из Telegram-каналов во вторник сообщил о том, что ночью двое неизвестных пытались поджечь здания администрации города Бакал, разбив камнем окно и бросив внутрь два коктейля Молотова. Потушил возгорание сторож, уточнялось в сообщении."По факту последствия и ущерб минимальны. Пострадавших нет. Все оперативно отработали", - сказали РИА Новости в пресс-службе правительства региона.В пресс-центре ГУМЧС России по региону добавили, что во вторник ночью подразделения Златоустовского пожарно-спасательного гарнизона (два автомобиля) выезжали в город Бакал, на улицу Ленина (местонахождение администрации Бакала – улица Ленина, 13). Возгорание ликвидировано до прибытия, уточнили в пресс-центре.
https://ria.ru/20221011/minirovanie-1823017509.html
https://ria.ru/20221010/grabitel-1822957337.html
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происшествия, бакал, челябинская область, россия
Происшествия, Бакал, Челябинская область, Россия
10:59 11.10.2022
 
В Челябинской области в здание администрации бросили два коктейля Молотова

В Бакале Челябинской области в здание администрации забросили два коктейля Молотова

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в медиабанкМужчина кидает коктейль Молотоыв
Мужчина кидает коктейль Молотоыв - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Мужчина кидает коктейль Молотоыв. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 11 окт – РИА Новости. Неизвестные ночью во вторник забросили два коктейля Молотова в здание администрации города Бакал Челябинской области, по данным властей региона, последствия и ущерб минимальны, пострадавших нет.
Один из Telegram-каналов во вторник сообщил о том, что ночью двое неизвестных пытались поджечь здания администрации города Бакал, разбив камнем окно и бросив внутрь два коктейля Молотова. Потушил возгорание сторож, уточнялось в сообщении.
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"По факту последствия и ущерб минимальны. Пострадавших нет. Все оперативно отработали", - сказали РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
В пресс-центре ГУМЧС России по региону добавили, что во вторник ночью подразделения Златоустовского пожарно-спасательного гарнизона (два автомобиля) выезжали в город Бакал, на улицу Ленина (местонахождение администрации Бакала – улица Ленина, 13). Возгорание ликвидировано до прибытия, уточнили в пресс-центре.
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ПроисшествияБакалЧелябинская областьРоссия
 
 
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