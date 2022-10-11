https://ria.ru/20221011/moldaviya-1823153765.html

Эксперт: отказ от энергии Украины позитивно скажется на экономике Молдавии

Эксперт: отказ от энергии Украины позитивно скажется на экономике Молдавии - РИА Новости, 11.10.2022

Эксперт: отказ от энергии Украины позитивно скажется на экономике Молдавии

Отказ от украинской электроэнергии в пользу той, что производит Молдавская ГРЭС, окажет положительное влияние на экономику Молдавии, считает доктор... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T16:26

2022-10-11T16:26

2022-10-11T16:26

экономика

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молдавия

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газпром

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КИШИНЕВ, 11 окт - РИА Новости. Отказ от украинской электроэнергии в пользу той, что производит Молдавская ГРЭС, окажет положительное влияние на экономику Молдавии, считает доктор экономических наук Михаил Пойсик.Министерство энергетики Украины сообщило в понедельник, что страна с 11 октября прекращает экспорт электроэнергии в связи с ракетными обстрелами. Молдавия до 15 октября планировала закупать 33% необходимой электроэнергии у украинских компаний "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что Кишинев договорился с Тирасполем об увеличении объема производства энергии на Молдавской ГРЭС."На молдавской экономике эта ситуация отразится положительно, потому что электроэнергию у Украины мы покупаем на треть дороже той, что производит Молдавская ГРЭС. Если не будет украинской электроэнергии, то тариф для потребителей снизится минимум на 10%", - заявил Пойсик в комментарии РИА Новости.По его словам, на сегодняшний день Молдавская ГРЭС производит самую дешевую электроэнергию в регионе, при этом ее производственные мощности используются меньше чем на 20%. При этом у предприятия есть самые высокоэффективные технологии, поэтому переживать, что станция не справится с производством, не стоит."Я думаю, что у России исключительные отношения с Приднестровьем, поэтому "Газпром" может предоставить дополнительный объем газа, в том числе, чтобы поддержать Тирасполь. Если Россия компенсирует Молдавии недостающий объем газа, то мы от этого только выиграем", - отмечает эксперт.ЗАО "Молдавская ГРЭС" функционирует на территории Приднестровья, с 2005 года она входит в состав "Интер РАО" и покрывает до 80% потребностей Молдавии в электроэнергии. ГРЭС работает исключительно на природном газе.

https://ria.ru/20221010/moldaviya-1822689588.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, жкх, молдавия, россия, украина, газпром