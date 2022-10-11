https://ria.ru/20221011/moldaviya-1823153451.html

Жителей Молдавии призвали экономить электроэнергию

Жителей Молдавии призвали экономить электроэнергию - РИА Новости, 11.10.2022

Жителей Молдавии призвали экономить электроэнергию

Власти Молдавии призывают жителей республики экономить электроэнергию в утренние и вечерние часы, госучреждения получили инструкции по сокращению... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T16:25

2022-10-11T16:25

2022-10-11T16:25

в мире

жкх

молдавия

украина

кишинев

энергоатом

telegram (приложение)

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КИШИНЕВ, 11 окт - РИА Новости. Власти Молдавии призывают жителей республики экономить электроэнергию в утренние и вечерние часы, госучреждения получили инструкции по сокращению энергопотребления, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.Министерство энергетики Украины сообщило в понедельник, что страна с 11 октября прекращает экспорт электроэнергии в связи с ракетными обстрелами. Молдавия до 15 октября планировала закупать 33% необходимой электроэнергии у украинских компаний "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". Ранее Спыну сообщил, что Кишинев договорился с Тирасполем об увеличении объема производства энергии на Молдавской ГРЭС."Граждане, сегодня я к вам обращаюсь с очень большой просьбой - давайте в следующий период постараемся экономить электроэнергию, особенно с 07:00 до 10:00 и с 18:00 до 23:00 (совпадает с мск). Все государственные учреждения получили инструкции по сокращению энергопотребления. В то же время с сегодняшнего дня правительство, парламент и администрация президента будут выключать освещение между указанными часами", - написал Спыну в Telegram-канале.Он отметил, что в условиях прекращения поставок электроэнергии с Украины каждый житель страны должен экономить, пока власти ищут подходящую альтернативу с финансовой точки зрения.Вице-премьер предложил жителям Молдавии отключать бытовые приборы и зарядные устройства, когда они не используются, чтобы сократить ежемесячное потребление до 10%. Также он советует выключать свет при выходе из комнаты, заменить классические лампочки на светодиодные, а также отключать компьютеры во время рабочих перерывов.

https://ria.ru/20221010/moldaviya-1822823442.html

молдавия

украина

кишинев

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в мире, жкх, молдавия, украина, кишинев, энергоатом, telegram (приложение)