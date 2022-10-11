Жителей Молдавии призвали экономить электроэнергию
Вице-премьер Молдавии Спыну призвал жителей страны экономить электроэнергию
© Sputnik / Mihai CarausАндрей Спыну
© Sputnik / Mihai Caraus
Андрей Спыну. Архивное фото
КИШИНЕВ, 11 окт - РИА Новости. Власти Молдавии призывают жителей республики экономить электроэнергию в утренние и вечерние часы, госучреждения получили инструкции по сокращению энергопотребления, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.
Министерство энергетики Украины сообщило в понедельник, что страна с 11 октября прекращает экспорт электроэнергии в связи с ракетными обстрелами. Молдавия до 15 октября планировала закупать 33% необходимой электроэнергии у украинских компаний "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". Ранее Спыну сообщил, что Кишинев договорился с Тирасполем об увеличении объема производства энергии на Молдавской ГРЭС.
"Граждане, сегодня я к вам обращаюсь с очень большой просьбой - давайте в следующий период постараемся экономить электроэнергию, особенно с 07:00 до 10:00 и с 18:00 до 23:00 (совпадает с мск). Все государственные учреждения получили инструкции по сокращению энергопотребления. В то же время с сегодняшнего дня правительство, парламент и администрация президента будут выключать освещение между указанными часами", - написал Спыну в Telegram-канале.
Он отметил, что в условиях прекращения поставок электроэнергии с Украины каждый житель страны должен экономить, пока власти ищут подходящую альтернативу с финансовой точки зрения.
Вице-премьер предложил жителям Молдавии отключать бытовые приборы и зарядные устройства, когда они не используются, чтобы сократить ежемесячное потребление до 10%. Также он советует выключать свет при выходе из комнаты, заменить классические лампочки на светодиодные, а также отключать компьютеры во время рабочих перерывов.