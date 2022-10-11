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Жителей Молдавии призвали экономить электроэнергию - РИА Новости, 11.10.2022
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Жителей Молдавии призвали экономить электроэнергию
Жителей Молдавии призвали экономить электроэнергию - РИА Новости, 11.10.2022
Жителей Молдавии призвали экономить электроэнергию
Власти Молдавии призывают жителей республики экономить электроэнергию в утренние и вечерние часы, госучреждения получили инструкции по сокращению... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T16:25
2022-10-11T16:25
в мире
жкх
молдавия
украина
кишинев
энергоатом
telegram (приложение)
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КИШИНЕВ, 11 окт - РИА Новости. Власти Молдавии призывают жителей республики экономить электроэнергию в утренние и вечерние часы, госучреждения получили инструкции по сокращению энергопотребления, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.Министерство энергетики Украины сообщило в понедельник, что страна с 11 октября прекращает экспорт электроэнергии в связи с ракетными обстрелами. Молдавия до 15 октября планировала закупать 33% необходимой электроэнергии у украинских компаний "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". Ранее Спыну сообщил, что Кишинев договорился с Тирасполем об увеличении объема производства энергии на Молдавской ГРЭС."Граждане, сегодня я к вам обращаюсь с очень большой просьбой - давайте в следующий период постараемся экономить электроэнергию, особенно с 07:00 до 10:00 и с 18:00 до 23:00 (совпадает с мск). Все государственные учреждения получили инструкции по сокращению энергопотребления. В то же время с сегодняшнего дня правительство, парламент и администрация президента будут выключать освещение между указанными часами", - написал Спыну в Telegram-канале.Он отметил, что в условиях прекращения поставок электроэнергии с Украины каждый житель страны должен экономить, пока власти ищут подходящую альтернативу с финансовой точки зрения.Вице-премьер предложил жителям Молдавии отключать бытовые приборы и зарядные устройства, когда они не используются, чтобы сократить ежемесячное потребление до 10%. Также он советует выключать свет при выходе из комнаты, заменить классические лампочки на светодиодные, а также отключать компьютеры во время рабочих перерывов.
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в мире, жкх, молдавия, украина, кишинев, энергоатом, telegram (приложение)
В мире, ЖКХ, Молдавия, Украина, Кишинев, Энергоатом, Telegram (приложение)
16:25 11.10.2022
 
Жителей Молдавии призвали экономить электроэнергию

Вице-премьер Молдавии Спыну призвал жителей страны экономить электроэнергию

© Sputnik / Mihai CarausАндрей Спыну
Андрей Спыну - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Андрей Спыну. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 11 окт - РИА Новости. Власти Молдавии призывают жителей республики экономить электроэнергию в утренние и вечерние часы, госучреждения получили инструкции по сокращению энергопотребления, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.
Министерство энергетики Украины сообщило в понедельник, что страна с 11 октября прекращает экспорт электроэнергии в связи с ракетными обстрелами. Молдавия до 15 октября планировала закупать 33% необходимой электроэнергии у украинских компаний "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". Ранее Спыну сообщил, что Кишинев договорился с Тирасполем об увеличении объема производства энергии на Молдавской ГРЭС.
"Граждане, сегодня я к вам обращаюсь с очень большой просьбой - давайте в следующий период постараемся экономить электроэнергию, особенно с 07:00 до 10:00 и с 18:00 до 23:00 (совпадает с мск). Все государственные учреждения получили инструкции по сокращению энергопотребления. В то же время с сегодняшнего дня правительство, парламент и администрация президента будут выключать освещение между указанными часами", - написал Спыну в Telegram-канале.
Он отметил, что в условиях прекращения поставок электроэнергии с Украины каждый житель страны должен экономить, пока власти ищут подходящую альтернативу с финансовой точки зрения.
Вице-премьер предложил жителям Молдавии отключать бытовые приборы и зарядные устройства, когда они не используются, чтобы сократить ежемесячное потребление до 10%. Также он советует выключать свет при выходе из комнаты, заменить классические лампочки на светодиодные, а также отключать компьютеры во время рабочих перерывов.
Глава Молдовагаза Вадим Чебан - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
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В миреЖКХМолдавияУкраинаКишиневЭнергоатомTelegram (приложение)
 
 
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