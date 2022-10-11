https://ria.ru/20221011/moldaviya-1823129609.html

МО Молдавии: российская ракета не пересекала воздушное пространство страны

МО Молдавии: российская ракета не пересекала воздушное пространство страны - РИА Новости, 11.10.2022

МО Молдавии: российская ракета не пересекала воздушное пространство страны

Министерство обороны Молдавии опровергло информацию о том, что во вторник воздушное пространство страны было нарушено российской ракетой. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T14:30

2022-10-11T14:30

2022-10-11T15:14

молдавия

черное море

россия

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КИШИНЕВ, 11 окт - РИА Новости. Министерство обороны Молдавии опровергло информацию о том, что во вторник воздушное пространство страны было нарушено российской ракетой.Ранее пресс-служба минобороны Молдавии сообщила, что в понедельник над республикой пролетели транзитом три ракеты, пущенные с кораблей в Черном море. В связи с этим посол РФ в Кишиневе Олег Васнецов был вызван в МИД Молдавии. Власти республики обсудили возможность закрытия воздушного пространства."В связи с появившейся сегодня в сети информацией о том, что "по крайней мере одна российская ракета вошла в воздушное пространство Молдавии", Минобороны сообщает следующее: за последние сутки ответственными структурами учреждения нарушений воздушного пространства нашей страны не зафиксировано", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны.В ведомстве отметили, что будут официально информировать общество, если случаи появления ракет повторятся. Граждан просят получать информацию из безопасных, достоверных источников.

https://ria.ru/20221010/moldaviya-1822811620.html

молдавия

черное море

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

молдавия, черное море, россия