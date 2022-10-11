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МО Молдавии: российская ракета не пересекала воздушное пространство страны - РИА Новости, 11.10.2022
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МО Молдавии: российская ракета не пересекала воздушное пространство страны
МО Молдавии: российская ракета не пересекала воздушное пространство страны - РИА Новости, 11.10.2022
МО Молдавии: российская ракета не пересекала воздушное пространство страны
Министерство обороны Молдавии опровергло информацию о том, что во вторник воздушное пространство страны было нарушено российской ракетой. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T14:30
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молдавия
черное море
россия
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КИШИНЕВ, 11 окт - РИА Новости. Министерство обороны Молдавии опровергло информацию о том, что во вторник воздушное пространство страны было нарушено российской ракетой.Ранее пресс-служба минобороны Молдавии сообщила, что в понедельник над республикой пролетели транзитом три ракеты, пущенные с кораблей в Черном море. В связи с этим посол РФ в Кишиневе Олег Васнецов был вызван в МИД Молдавии. Власти республики обсудили возможность закрытия воздушного пространства."В связи с появившейся сегодня в сети информацией о том, что "по крайней мере одна российская ракета вошла в воздушное пространство Молдавии", Минобороны сообщает следующее: за последние сутки ответственными структурами учреждения нарушений воздушного пространства нашей страны не зафиксировано", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны.В ведомстве отметили, что будут официально информировать общество, если случаи появления ракет повторятся. Граждан просят получать информацию из безопасных, достоверных источников.
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молдавия, черное море, россия
Молдавия, Черное море, Россия
14:30 11.10.2022 (обновлено: 15:14 11.10.2022)
 
МО Молдавии: российская ракета не пересекала воздушное пространство страны

МО Молдавии опровергло данные о нарушении воздушного пространства страны ракетой из России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание резиденции президента Молдавии в Кишиневе
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 11 окт - РИА Новости. Министерство обороны Молдавии опровергло информацию о том, что во вторник воздушное пространство страны было нарушено российской ракетой.
Ранее пресс-служба минобороны Молдавии сообщила, что в понедельник над республикой пролетели транзитом три ракеты, пущенные с кораблей в Черном море. В связи с этим посол РФ в Кишиневе Олег Васнецов был вызван в МИД Молдавии. Власти республики обсудили возможность закрытия воздушного пространства.
"В связи с появившейся сегодня в сети информацией о том, что "по крайней мере одна российская ракета вошла в воздушное пространство Молдавии", Минобороны сообщает следующее: за последние сутки ответственными структурами учреждения нарушений воздушного пространства нашей страны не зафиксировано", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны.
В ведомстве отметили, что будут официально информировать общество, если случаи появления ракет повторятся. Граждан просят получать информацию из безопасных, достоверных источников.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 14:44
В Минобороны Молдавии допустили закрытие воздушного пространства
 
МолдавияЧерное мореРоссия
 
 
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