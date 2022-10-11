https://ria.ru/20221011/moldaviya-1823127846.html

Молдавская оппозиция вновь провела митинг в Кишиневе

Молдавская оппозиция вновь провела митинг в Кишиневе - РИА Новости, 11.10.2022

Молдавская оппозиция вновь провела митинг в Кишиневе

Новый митинг прошел во вторник перед зданием администрации президента Молдавии в Кишиневе, манифестанты требовали отставки руководства страны, сообщили РИА... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T15:07

2022-10-11T15:07

2022-10-11T15:07

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КИШИНЕВ, 11 окт – РИА Новости. Новый митинг прошел во вторник перед зданием администрации президента Молдавии в Кишиневе, манифестанты требовали отставки руководства страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе оппозиционной партии "Шор".Бессрочная акция протеста, организованная оппозиционной партией "Шор", проходит с 18 сентября. Манифестанты требуют отставки президента, парламента и правительства и проведения досрочных выборов. По данным организаторов, в минувшее воскресенье в протесте приняли участие более 60 тысяч человек. Собравшиеся приняли резолюцию, в которой потребовали от властей компенсировать рост тарифов на газ и электроэнергию, а также выделить финансовую помощь уязвимым слоям населения. Чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений, они установили палатки на центральном бульваре молдавской столицы, заблокировав движение транспорта. Полиция обратилась к мэрии с просьбой убрать палатки, в понедельник утром их принудительно демонтировала полиция."Ежедневно манифестанты проводят митинги и флешмобы, в ходе которых критикуют действия нынешней власти. Сегодня акция прошла перед администрацией президента. Нынешняя власть довела до абсурда и полностью дискредитировала себя. Нет другого выхода, нежели отставка. Мы хотим, чтобы они (президент) ушли", – отметили в партии "Шор".Молдавия переживает энергетический и экономический кризисы из-за роста цен на энергоресурсы и инфляции. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

https://ria.ru/20221010/shor-1822660291.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, кишинев, молдавия, илан шор, майя санду