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Бывший премьер Молдавии раскритиковал внутреннюю политику Санду

Бывший премьер Молдавии раскритиковал внутреннюю политику Санду - РИА Новости, 11.10.2022

Бывший премьер Молдавии раскритиковал внутреннюю политику Санду

Бывший премьер-министр Молдавии Влад Филат раскритиковал внутреннюю политику президента Майи Санду и правящей в стране прозападной партии "Действие и... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T11:37

2022-10-11T11:37

2022-10-11T11:37

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КИШИНЕВ, 11 окт – РИА Новости. Бывший премьер-министр Молдавии Влад Филат раскритиковал внутреннюю политику президента Майи Санду и правящей в стране прозападной партии "Действие и солидарность" (ПДС).Молдавия переживает энергетический и экономический кризисы из-за роста цен на энергоресурсы и инфляции. В стране проходят митинги и массовые акции протеста оппозиции. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства."Если Санду преуспевает во внешней политике, вернув Молдавию на карту международных отношений, включая статус страны-кандидата в ЕС, то этого не происходит внутри страны. Отношение и непрофессионализм, обрекшие граждан на нищету, через "доминирование" в переговорах с Россией, действия некоторых депутатов в экономической сфере, льготы, предлагаемые Приднестровью, захват некоторых схем, сделали это правительство таким же, как другие", - написал Филат во вторник в социальных сетях.По мнению экс-премьера, в правительстве Молдавии должны произойти кадровые перестановки, а также должен быть усилен государственный контроль над чиновниками от правящей партии."Недостаточно только изменений в правительстве, нужны и проверки со стороны госструктур чиновников, которых назначила правящая партия. В противном случае Санду рискует оказаться между зеркалами, и под ее отражением парламентарии (от правящей партии) и высокопоставленные лица будут преследовать свои интересы", - подчеркнул Филат.Филат возглавлял Либерально-демократическую партию Молдавии (ЛДПМ), был премьером республики с 2009 по 2013 год, в его правительстве Санду, которая была выдвинута по спискам ЛДПМ, занимала должность министра просвещения (с июля 2012 по май 2013 года).В мае 2016 года Санду основала партию "Действие и солидарность". Филат в 2016 году был приговорен к девяти годам тюрьмы. Соответствующий приговор был вынесен после того, как прокуроры доказали виновность Филата в извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции в деле о краже в Banca de Economii (Сбербанке Молдавии). Филат был освобожден досрочно в декабре 2019 года.

https://ria.ru/20221010/shor-1822696654.html

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Екатерина Зайцева

в мире, молдавия, россия, влад филат, майя санду, либерально-демократическая партия молдавии, евросоюз