https://ria.ru/20221011/moldaviya-1823030014.html

Санду пообещала наказать протестующих в Молдавии за "предательство"

Санду пообещала наказать протестующих в Молдавии за "предательство" - РИА Новости, 11.10.2022

Санду пообещала наказать протестующих в Молдавии за "предательство"

Президент Молдавии Майя Санду считает, что в стране участились попытки дестабилизировать ситуацию со стороны организаторов и участников протестов, проходящих... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T11:28

2022-10-11T11:28

2022-10-11T11:28

в мире

майя санду

ион чебан

молдавия

кишинев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797877582_0:0:2933:1651_1920x0_80_0_0_f92264ca79ba36ff7ddd6d3c4adfbef6.jpg

КИШИНЕВ, 11 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду считает, что в стране участились попытки дестабилизировать ситуацию со стороны организаторов и участников протестов, проходящих уже почти месяц, и обещает наказать их за "предательство".Бессрочная акция протеста проходит в Кишиневе с 18 сентября. Организаторы требуют отставки президента, парламента и правительства и проведения досрочных выборов. По данным оппозиционной партии "Шор", в протесте приняли участие более 60 тысяч человек. Собравшиеся приняли резолюцию, в которой потребовали от властей компенсировать рост тарифов на газ и электроэнергию, а также выделить финансовую помощь уязвимым слоям населения. Чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений, они установили палатки на центральном бульваре молдавской столицы, заблокировав движение транспорта. Полиция обратилась к мэрии с просьбой убрать палатки, в понедельник утром их принудительно демонтировала полиция после распоряжения мэра Кишинева Иона Чебана."Попытки нас разобщить и дестабилизировать обстановку в стране становятся все более частыми и настойчивыми. Мы не должны позволить манипулировать собой, пользоваться нами тем, кто продвигает войну. Попытки дестабилизации мы наблюдаем со стороны криминальной группировки, участники которой боятся тюрьмы и готовы сжечь страну… Предательство страны будет сурово наказано", - заявила Санду на брифинге.Президент считает, что эта группа пытается использовать сложную ситуацию, чтобы разобщить общество, устроить хаос, конфликты в различных районах Молдавии. "Они так сильно хотят прийти к власти, что обещают нарушить конституционный порядок… Юстиция должна делать свое дело, воры и предатели страны должны понести ответственность", - потребовала президент.Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20221010/shor-1822660291.html

https://ria.ru/20221010/moldaviya-1822809818.html

молдавия

кишинев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, майя санду, ион чебан, молдавия, кишинев, россия