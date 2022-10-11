https://ria.ru/20221011/moldaviya-1823030014.html
Санду пообещала наказать протестующих в Молдавии за "предательство"
Санду пообещала наказать протестующих в Молдавии за "предательство" - РИА Новости, 11.10.2022
Санду пообещала наказать протестующих в Молдавии за "предательство"
Президент Молдавии Майя Санду считает, что в стране участились попытки дестабилизировать ситуацию со стороны организаторов и участников протестов, проходящих... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T11:28
2022-10-11T11:28
2022-10-11T11:28
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КИШИНЕВ, 11 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду считает, что в стране участились попытки дестабилизировать ситуацию со стороны организаторов и участников протестов, проходящих уже почти месяц, и обещает наказать их за "предательство".Бессрочная акция протеста проходит в Кишиневе с 18 сентября. Организаторы требуют отставки президента, парламента и правительства и проведения досрочных выборов. По данным оппозиционной партии "Шор", в протесте приняли участие более 60 тысяч человек. Собравшиеся приняли резолюцию, в которой потребовали от властей компенсировать рост тарифов на газ и электроэнергию, а также выделить финансовую помощь уязвимым слоям населения. Чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений, они установили палатки на центральном бульваре молдавской столицы, заблокировав движение транспорта. Полиция обратилась к мэрии с просьбой убрать палатки, в понедельник утром их принудительно демонтировала полиция после распоряжения мэра Кишинева Иона Чебана."Попытки нас разобщить и дестабилизировать обстановку в стране становятся все более частыми и настойчивыми. Мы не должны позволить манипулировать собой, пользоваться нами тем, кто продвигает войну. Попытки дестабилизации мы наблюдаем со стороны криминальной группировки, участники которой боятся тюрьмы и готовы сжечь страну… Предательство страны будет сурово наказано", - заявила Санду на брифинге.Президент считает, что эта группа пытается использовать сложную ситуацию, чтобы разобщить общество, устроить хаос, конфликты в различных районах Молдавии. "Они так сильно хотят прийти к власти, что обещают нарушить конституционный порядок… Юстиция должна делать свое дело, воры и предатели страны должны понести ответственность", - потребовала президент.Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
https://ria.ru/20221010/shor-1822660291.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, майя санду, ион чебан, молдавия, кишинев, россия
В мире, Майя Санду, Ион Чебан, Молдавия, Кишинев, Россия
Санду пообещала наказать протестующих в Молдавии за "предательство"
Президент Молдавии Санду пообещала наказать протестующих за "предательство"
КИШИНЕВ, 11 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду считает, что в стране участились попытки дестабилизировать ситуацию со стороны организаторов и участников протестов, проходящих уже почти месяц, и обещает наказать их за "предательство".
Бессрочная акция протеста проходит в Кишиневе
с 18 сентября. Организаторы требуют отставки президента, парламента и правительства и проведения досрочных выборов. По данным оппозиционной партии "Шор", в протесте приняли участие более 60 тысяч человек. Собравшиеся приняли резолюцию, в которой потребовали от властей компенсировать рост тарифов на газ и электроэнергию, а также выделить финансовую помощь уязвимым слоям населения. Чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений, они установили палатки на центральном бульваре молдавской столицы, заблокировав движение транспорта. Полиция обратилась к мэрии с просьбой убрать палатки, в понедельник утром их принудительно демонтировала полиция после распоряжения мэра Кишинева Иона Чебана
.
"Попытки нас разобщить и дестабилизировать обстановку в стране становятся все более частыми и настойчивыми. Мы не должны позволить манипулировать собой, пользоваться нами тем, кто продвигает войну. Попытки дестабилизации мы наблюдаем со стороны криминальной группировки, участники которой боятся тюрьмы и готовы сжечь страну… Предательство страны будет сурово наказано", - заявила Санду на брифинге.
Президент считает, что эта группа пытается использовать сложную ситуацию, чтобы разобщить общество, устроить хаос, конфликты в различных районах Молдавии. "Они так сильно хотят прийти к власти, что обещают нарушить конституционный порядок… Юстиция должна делать свое дело, воры и предатели страны должны понести ответственность", - потребовала президент.
Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией
о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.