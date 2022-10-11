https://ria.ru/20221011/moldaviya-1823016327.html

Президент Молдавии предложила расширить полномочия полиции на протестах

Президент Молдавии предложила расширить полномочия полиции на протестах - РИА Новости, 11.10.2022

Президент Молдавии предложила расширить полномочия полиции на протестах

Президент Молдавии Майя Санду обратилась к правительству с просьбой расширить полномочия полиции, чтобы сотрудники правоохранительных органов могли поддерживать РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T10:47

2022-10-11T10:47

2022-10-11T10:47

в мире

молдавия

кишинев

майя санду

ион чебан

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КИШИНЕВ, 11 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду обратилась к правительству с просьбой расширить полномочия полиции, чтобы сотрудники правоохранительных органов могли поддерживать общественный порядок во время протестов без согласования с местными властями.Бессрочная акция протеста проходит с 18 сентября. Организаторы требуют отставки президента, парламента и правительства и проведения досрочных выборов. По данным оппозиционной партии "Шор", в протесте приняли участие более 60 тысяч человек. Собравшиеся приняли резолюцию, в которой потребовали от властей компенсировать рост тарифов на газ и электроэнергию, а также выделить финансовую помощь уязвимым слоям населения. Чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений, они установили палатки на центральном бульваре молдавской столицы, заблокировав движение транспорта. Полиция обратилась к мэрии с просьбой убрать палатки, в понедельник утром их принудительно демонтировала полиция после распоряжения мэра Кишинева Иона Чебана."Прошу правительство рассмотреть временное изменение законодательства, которое позволит полиции поддерживать общественный порядок, даже если некоторые деятели местной администрации саботируют усилия правительства по сохранению мира и стабильности в стране", - заявила Санду на брифинге.Она поблагодарила полицию за то, что ее сотрудники смогли сохранить общественный порядок во время протестов, "организованных и финансируемых ворами", а также избежали насилия при демонтаже палаток с проезжей части.Президент обратилась к обществу, попросив не осуждать тех, "кого за деньги привозят на протесты", потому что этих людей "используют в корыстных целях преступники".Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20221010/shor-1822660291.html

https://ria.ru/20220910/evropa-1815751308.html

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Полиция убирает палатки сторонников оппозиции в центре Кишинева Оппозиционная в Молдавии партия "Шор" намерена опротестовать в суде разгон полицейскими протестного палаточного лагеря в центре Кишинева, сообщает в понедельник пресс-служба политсилы. Ранее сотрудники молдавской полиции принудительно убрали палатки сторонников партии "Шор", которые были установлены на центральной улице Кишинева и блокировали движение транспорта. 2022-10-11T10:47 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, кишинев, майя санду, ион чебан