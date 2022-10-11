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Президент Молдавии предложила расширить полномочия полиции на протестах - РИА Новости, 11.10.2022
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Президент Молдавии предложила расширить полномочия полиции на протестах
Президент Молдавии предложила расширить полномочия полиции на протестах - РИА Новости, 11.10.2022
Президент Молдавии предложила расширить полномочия полиции на протестах
Президент Молдавии Майя Санду обратилась к правительству с просьбой расширить полномочия полиции, чтобы сотрудники правоохранительных органов могли поддерживать РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T10:47
2022-10-11T10:47
в мире
молдавия
кишинев
майя санду
ион чебан
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КИШИНЕВ, 11 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду обратилась к правительству с просьбой расширить полномочия полиции, чтобы сотрудники правоохранительных органов могли поддерживать общественный порядок во время протестов без согласования с местными властями.Бессрочная акция протеста проходит с 18 сентября. Организаторы требуют отставки президента, парламента и правительства и проведения досрочных выборов. По данным оппозиционной партии "Шор", в протесте приняли участие более 60 тысяч человек. Собравшиеся приняли резолюцию, в которой потребовали от властей компенсировать рост тарифов на газ и электроэнергию, а также выделить финансовую помощь уязвимым слоям населения. Чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений, они установили палатки на центральном бульваре молдавской столицы, заблокировав движение транспорта. Полиция обратилась к мэрии с просьбой убрать палатки, в понедельник утром их принудительно демонтировала полиция после распоряжения мэра Кишинева Иона Чебана."Прошу правительство рассмотреть временное изменение законодательства, которое позволит полиции поддерживать общественный порядок, даже если некоторые деятели местной администрации саботируют усилия правительства по сохранению мира и стабильности в стране", - заявила Санду на брифинге.Она поблагодарила полицию за то, что ее сотрудники смогли сохранить общественный порядок во время протестов, "организованных и финансируемых ворами", а также избежали насилия при демонтаже палаток с проезжей части.Президент обратилась к обществу, попросив не осуждать тех, "кого за деньги привозят на протесты", потому что этих людей "используют в корыстных целях преступники".Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
https://ria.ru/20221010/shor-1822660291.html
https://ria.ru/20220910/evropa-1815751308.html
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60
Полиция убирает палатки сторонников оппозиции в центре Кишинева
Оппозиционная в Молдавии партия "Шор" намерена опротестовать в суде разгон полицейскими протестного палаточного лагеря в центре Кишинева, сообщает в понедельник пресс-служба политсилы. Ранее сотрудники молдавской полиции принудительно убрали палатки сторонников партии "Шор", которые были установлены на центральной улице Кишинева и блокировали движение транспорта.
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в мире, молдавия, кишинев, майя санду, ион чебан
В мире, Молдавия, Кишинев, Майя Санду, Ион Чебан
10:47 11.10.2022
 
Президент Молдавии предложила расширить полномочия полиции на протестах

Президент Молдавии Санду попросила правительство расширить полномочия полиции на протестах

© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Кишиневе
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Sputnik / Михай Карауш
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Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 11 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду обратилась к правительству с просьбой расширить полномочия полиции, чтобы сотрудники правоохранительных органов могли поддерживать общественный порядок во время протестов без согласования с местными властями.
Бессрочная акция протеста проходит с 18 сентября. Организаторы требуют отставки президента, парламента и правительства и проведения досрочных выборов. По данным оппозиционной партии "Шор", в протесте приняли участие более 60 тысяч человек. Собравшиеся приняли резолюцию, в которой потребовали от властей компенсировать рост тарифов на газ и электроэнергию, а также выделить финансовую помощь уязвимым слоям населения. Чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений, они установили палатки на центральном бульваре молдавской столицы, заблокировав движение транспорта. Полиция обратилась к мэрии с просьбой убрать палатки, в понедельник утром их принудительно демонтировала полиция после распоряжения мэра Кишинева Иона Чебана.
"Прошу правительство рассмотреть временное изменение законодательства, которое позволит полиции поддерживать общественный порядок, даже если некоторые деятели местной администрации саботируют усилия правительства по сохранению мира и стабильности в стране", - заявила Санду на брифинге.
Она поблагодарила полицию за то, что ее сотрудники смогли сохранить общественный порядок во время протестов, "организованных и финансируемых ворами", а также избежали насилия при демонтаже палаток с проезжей части.
Президент обратилась к обществу, попросив не осуждать тех, "кого за деньги привозят на протесты", потому что этих людей "используют в корыстных целях преступники".
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 09:00
Илан Шор: 50 тысяч манифестантов – это только начало
Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
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