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Киев глумится над могилами жителей Красного Лимана, сообщили в ДНР - РИА Новости, 11.10.2022
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Киев глумится над могилами жителей Красного Лимана, сообщили в ДНР
Киев глумится над могилами жителей Красного Лимана, сообщили в ДНР - РИА Новости, 11.10.2022
Киев глумится над могилами жителей Красного Лимана, сообщили в ДНР
Киев ради удовлетворения своих политических амбиций глумится над могилами погибших мирных жителей Красного Лимана, заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T14:45
2022-10-11T14:45
в мире
дарья морозова
донецкая народная республика
киев
красный лиман
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ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Киев ради удовлетворения своих политических амбиций глумится над могилами погибших мирных жителей Красного Лимана, заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова."Очередной пример кощунства Киева ради удовлетворения своих политических амбиций. По-другому невозможно назвать действия украинских властей, которые на камеру эксгумируют останки граждан, погибших в ходе боевых действий в Красном Лимане. Тела выкапывают из официальных (!) захоронений на кладбище Новое Масляковское. При этом в СМИ происходящее позиционируют как обнаружение братских могил ... Киев не только жестоко убил всех этих людей, но и после смерти пытается использовать их в своих преступных целях. Верх цинизма и бесчеловечности. И в этом вся суть киевского режима", - написала Морозова в Telegram-канале.Она отметила, что захоронения, о которых идет речь, сделаны силами специальной Межведомственной комиссии ДНР по розыску лиц, пропавших без вести, поиску мест захоронений тел погибших в зонах вооруженного конфликта в Донбассе в период, когда город находился под контролем ДНР. Мероприятия были проведены с привлечением следователей Генеральной прокуратуры ДНР и судебно-медицинских экспертов.Как заявила омбудсмен ДНР, погибших захоронили в соответствии с канонами, в отдельных гробах, на специально отведенных участках на городском кладбище. Граждан, которых не удалось идентифицировать, похоронили под номерами."Отмечу, что одинаковая процедура применена как в отношении мирных жителей, так и в отношении представителей ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.), трупы которых были просто брошены украинскими боевиками на поле боя", - написала она.
https://ria.ru/20221011/kupyansk-1823048925.html
https://ria.ru/20221010/ofitser-1822954501.html
донецкая народная республика
киев
красный лиман
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в мире, дарья морозова, донецкая народная республика, киев, красный лиман
В мире, Дарья Морозова, Донецкая Народная Республика, Киев, Красный Лиман
14:45 11.10.2022
 
Киев глумится над могилами жителей Красного Лимана, сообщили в ДНР

Омбудсмен ДНР Морозова: ради амбиций Киев глумится над могилами жителей Красного Лимана

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБойцы казачьего полка Народной милиции ЛНР возле позиций в лесу на окраинах Красного Лимана в ДНР
Бойцы казачьего полка Народной милиции ЛНР возле позиций в лесу на окраинах Красного Лимана в ДНР - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Бойцы казачьего полка Народной милиции ЛНР возле позиций в лесу на окраинах Красного Лимана в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Киев ради удовлетворения своих политических амбиций глумится над могилами погибших мирных жителей Красного Лимана, заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
"Очередной пример кощунства Киева ради удовлетворения своих политических амбиций. По-другому невозможно назвать действия украинских властей, которые на камеру эксгумируют останки граждан, погибших в ходе боевых действий в Красном Лимане. Тела выкапывают из официальных (!) захоронений на кладбище Новое Масляковское. При этом в СМИ происходящее позиционируют как обнаружение братских могил ... Киев не только жестоко убил всех этих людей, но и после смерти пытается использовать их в своих преступных целях. Верх цинизма и бесчеловечности. И в этом вся суть киевского режима", - написала Морозова в Telegram-канале.
Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 12:04
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Она отметила, что захоронения, о которых идет речь, сделаны силами специальной Межведомственной комиссии ДНР по розыску лиц, пропавших без вести, поиску мест захоронений тел погибших в зонах вооруженного конфликта в Донбассе в период, когда город находился под контролем ДНР. Мероприятия были проведены с привлечением следователей Генеральной прокуратуры ДНР и судебно-медицинских экспертов.
Как заявила омбудсмен ДНР, погибших захоронили в соответствии с канонами, в отдельных гробах, на специально отведенных участках на городском кладбище. Граждан, которых не удалось идентифицировать, похоронили под номерами.
"Отмечу, что одинаковая процедура применена как в отношении мирных жителей, так и в отношении представителей ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.), трупы которых были просто брошены украинскими боевиками на поле боя", - написала она.
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В миреДарья МорозоваДонецкая Народная РеспубликаКиевКрасный Лиман
 
 
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