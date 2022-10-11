https://ria.ru/20221011/mogily-1823119632.html

Киев глумится над могилами жителей Красного Лимана, сообщили в ДНР

Киев глумится над могилами жителей Красного Лимана, сообщили в ДНР - РИА Новости, 11.10.2022

Киев глумится над могилами жителей Красного Лимана, сообщили в ДНР

Киев ради удовлетворения своих политических амбиций глумится над могилами погибших мирных жителей Красного Лимана, заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T14:45

2022-10-11T14:45

2022-10-11T14:45

в мире

дарья морозова

донецкая народная республика

киев

красный лиман

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ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Киев ради удовлетворения своих политических амбиций глумится над могилами погибших мирных жителей Красного Лимана, заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова."Очередной пример кощунства Киева ради удовлетворения своих политических амбиций. По-другому невозможно назвать действия украинских властей, которые на камеру эксгумируют останки граждан, погибших в ходе боевых действий в Красном Лимане. Тела выкапывают из официальных (!) захоронений на кладбище Новое Масляковское. При этом в СМИ происходящее позиционируют как обнаружение братских могил ... Киев не только жестоко убил всех этих людей, но и после смерти пытается использовать их в своих преступных целях. Верх цинизма и бесчеловечности. И в этом вся суть киевского режима", - написала Морозова в Telegram-канале.Она отметила, что захоронения, о которых идет речь, сделаны силами специальной Межведомственной комиссии ДНР по розыску лиц, пропавших без вести, поиску мест захоронений тел погибших в зонах вооруженного конфликта в Донбассе в период, когда город находился под контролем ДНР. Мероприятия были проведены с привлечением следователей Генеральной прокуратуры ДНР и судебно-медицинских экспертов.Как заявила омбудсмен ДНР, погибших захоронили в соответствии с канонами, в отдельных гробах, на специально отведенных участках на городском кладбище. Граждан, которых не удалось идентифицировать, похоронили под номерами."Отмечу, что одинаковая процедура применена как в отношении мирных жителей, так и в отношении представителей ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.), трупы которых были просто брошены украинскими боевиками на поле боя", - написала она.

https://ria.ru/20221011/kupyansk-1823048925.html

https://ria.ru/20221010/ofitser-1822954501.html

донецкая народная республика

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в мире, дарья морозова, донецкая народная республика, киев, красный лиман