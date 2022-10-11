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Успешно завершена заправка экспериментального модуля "Мэнтянь"
Успешно завершена заправка экспериментального модуля "Мэнтянь" - РИА Новости, 11.10.2022
Успешно завершена заправка экспериментального модуля "Мэнтянь"
Второй лабораторный модуль "Мэнтянь" для китайской космической станции в воскресенье был заправлен топливом, сообщила канцелярия Программы пилотируемой... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T12:55
2022-10-11T12:55
2022-10-11T12:55
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МОСКВА, 11 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Второй лабораторный модуль "Мэнтянь" для китайской космической станции в воскресенье был заправлен топливом, сообщила канцелярия Программы пилотируемой космонавтики Китая /CMSА/.По информации ведомства, сборка и испытания модуля "Мэнтянь" были проведены после его доставки на космодром Вэньчан в островной провинции Хайнань на юге Китая.Перед запуском специалисты проведут комплексную проверку космического аппарата с ракетой-носителем "Чанчжэн-5B Y4" (Long March-5B Y4 или "Великий поход-5B Y4"), при помощи которой будет осуществлен запуск.Объекты и оборудование на стартовой площадке космодрома Вэньчан находятся в хорошем состоянии. Все системы, которые будут задействованы для выполнения миссии, проходят планомерную подготовку, говорится в заявлении канцелярии.В настоящее время китайская космическая станция "Тяньгун" состоит из основного модуля "Тяньхэ", лабораторного модуля "Вэньтянь", грузового корабля "Тяньчжоу-4" и пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-14".Лабораторный модуль "Мэнтянь" будет использоваться преимущественно для изучения микрогравитации и проведения экспериментов в области физики жидкостей, материаловедения, науки о горении и фундаментальной физики.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, хайнань, космос - риа наука, космос
Россия-Китай: Главное, Китай, Хайнань, Космос - РИА Наука, Космос
МОСКВА, 11 окт - Проект "Россия-Китай: Главное".
Второй лабораторный модуль "Мэнтянь" для китайской космической станции в воскресенье был заправлен топливом, сообщила канцелярия Программы пилотируемой космонавтики Китая /CMSА/.
По информации ведомства, сборка и испытания модуля "Мэнтянь" были проведены после его доставки на космодром Вэньчан в островной провинции Хайнань
на юге Китая.
Перед запуском специалисты проведут комплексную проверку космического аппарата с ракетой-носителем "Чанчжэн-5B Y4" (Long March-5B Y4 или "Великий поход-5B Y4"), при помощи которой будет осуществлен запуск.
Объекты и оборудование на стартовой площадке космодрома Вэньчан находятся в хорошем состоянии. Все системы, которые будут задействованы для выполнения миссии, проходят планомерную подготовку, говорится в заявлении канцелярии.
В настоящее время китайская космическая станция "Тяньгун" состоит из основного модуля "Тяньхэ", лабораторного модуля "Вэньтянь", грузового корабля "Тяньчжоу-4" и пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-14".
Лабораторный модуль "Мэнтянь" будет использоваться преимущественно для изучения микрогравитации и проведения экспериментов в области физики жидкостей, материаловедения, науки о горении и фундаментальной физики.