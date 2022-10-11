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В Курской области завершили первый этап частичной мобилизации
В Курской области завершили первый этап частичной мобилизации - РИА Новости, 11.10.2022
В Курской области завершили первый этап частичной мобилизации
Первый этап частичной мобилизации в Курской области завершен, регион перешел ко второму этапу, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T17:52
2022-10-11T17:52
2022-10-11T17:52
специальная военная операция на украине
владимир путин
курская область
россия
частичная мобилизация в россии
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ВОРОНЕЖ, 11 окт - РИА Новости. Первый этап частичной мобилизации в Курской области завершен, регион перешел ко второму этапу, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона."Первый этап мобилизации полностью выполнен. Регион приступил ко второму этапу", — сообщили в правительстве.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, курская область, россия, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Курская область, Россия, Частичная мобилизация в России
В Курской области завершили первый этап частичной мобилизации
Правительство Курской области: в регионе завершился первый этап частичной мобилизации