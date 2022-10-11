https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1823191381.html

В Курской области завершили первый этап частичной мобилизации

В Курской области завершили первый этап частичной мобилизации - РИА Новости, 11.10.2022

В Курской области завершили первый этап частичной мобилизации

Первый этап частичной мобилизации в Курской области завершен, регион перешел ко второму этапу, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T17:52

2022-10-11T17:52

2022-10-11T17:52

специальная военная операция на украине

владимир путин

курская область

россия

частичная мобилизация в россии

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ВОРОНЕЖ, 11 окт - РИА Новости. Первый этап частичной мобилизации в Курской области завершен, регион перешел ко второму этапу, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона."Первый этап мобилизации полностью выполнен. Регион приступил ко второму этапу", — сообщили в правительстве.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.

курская область

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, курская область, россия, частичная мобилизация в россии