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В Курской области завершили первый этап частичной мобилизации - РИА Новости, 11.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1823191381.html
В Курской области завершили первый этап частичной мобилизации
В Курской области завершили первый этап частичной мобилизации - РИА Новости, 11.10.2022
В Курской области завершили первый этап частичной мобилизации
Первый этап частичной мобилизации в Курской области завершен, регион перешел ко второму этапу, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T17:52
2022-10-11T17:52
специальная военная операция на украине
владимир путин
курская область
россия
частичная мобилизация в россии
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ВОРОНЕЖ, 11 окт - РИА Новости. Первый этап частичной мобилизации в Курской области завершен, регион перешел ко второму этапу, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона."Первый этап мобилизации полностью выполнен. Регион приступил ко второму этапу", — сообщили в правительстве.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.
курская область
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владимир путин, курская область, россия, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Курская область, Россия, Частичная мобилизация в России
17:52 11.10.2022
 
В Курской области завершили первый этап частичной мобилизации

Правительство Курской области: в регионе завершился первый этап частичной мобилизации

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПодготовка призванных в рамках частичной мобилизации в РФ на полигоне в ДНР
Подготовка призванных в рамках частичной мобилизации в РФ на полигоне в ДНР - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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Подготовка призванных в рамках частичной мобилизации в РФ на полигоне в ДНР. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 11 окт - РИА Новости. Первый этап частичной мобилизации в Курской области завершен, регион перешел ко второму этапу, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
"Первый этап мобилизации полностью выполнен. Регион приступил ко второму этапу", — сообщили в правительстве.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинКурская областьРоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
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