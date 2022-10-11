https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1823185186.html

В Хакасии на помощь семьям мобилизованных выделили 50 миллионов рублей

В Хакасии на помощь семьям мобилизованных выделили 50 миллионов рублей - РИА Новости, 11.10.2022

В Хакасии на помощь семьям мобилизованных выделили 50 миллионов рублей

Власти Хакасии на поддержку призванных в рамках частичной мобилизации и их семей направили из резервного фонда региона более 50 миллионов рублей, сообщил... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T17:41

2022-10-11T17:41

2022-10-11T17:41

частичная мобилизация в россии

россия

республика хакасия

общество

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КРАСНОЯРСК, 11 окт - РИА Новости. Власти Хакасии на поддержку призванных в рамках частичной мобилизации и их семей направили из резервного фонда региона более 50 миллионов рублей, сообщил журналистам заместитель главы республики по социальным вопросам Михаил Побызаков."Резервный фонд правительства Хакасии на сегодняшний день практически весь исчерпан. После объявления мобилизации было выделено 20 миллионов рублей – это средства на формирование набора с предметами первой необходимости для мобилизованного. Ещё 35 миллионов рублей было выделено дополнительно на выплаты мобилизованным и их семьям в рамках первого пакета мер. То есть нами уже свыше 50 миллионов направлено на те или иные виды поддержки", – сказал он.Побызаков отметил, что введение следующей единовременной выплаты требует внесения изменений в республиканский бюджет. Речь идет о предложении правительства Хакасии увеличить до 100 тысяч рублей общий размер региональной единовременной помощи на всю семью мобилизованного с учетом ранее выплаченных сумм в рамках первого пакета мер. По закону, внести эти изменения в бюджет могут депутаты верховного совета Хакасии, что, как ожидается, произойдет на сессии 26 октября."Второй пакет мер соцподдержки мы оцениваем в сумму не менее 150 миллионов рублей", – сказал заместитель главы Хакасии.В течение двух недель в парламенте Хакасии будет вестись работа по изучению предложений правительства республики, как по увеличению единовременной помощи, так и по внесению поправок в действующие законы в связи с предложением правительства Хакасии о введении целого ряда различных льгот для семей мобилизованных.

россия

республика хакасия

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частичная мобилизация в россии, россия, республика хакасия, общество