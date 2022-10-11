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В Удмуртии выплатят по 50 тысяч рублей мобилизованным и добровольцам - РИА Новости, 11.10.2022
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Удмуртская Республика
https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1823158039.html
В Удмуртии выплатят по 50 тысяч рублей мобилизованным и добровольцам
В Удмуртии выплатят по 50 тысяч рублей мобилизованным и добровольцам - РИА Новости, 11.10.2022
В Удмуртии выплатят по 50 тысяч рублей мобилизованным и добровольцам
Мобилизованные и добровольцы из Удмуртии получат из региональной казны единовременную материальную поддержку в размере 50 тысяч рублей, сообщил глава республики РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T16:38
2022-10-11T16:38
удмуртская республика
безопасность
удмуртская республика (удмуртия)
частичная мобилизация в россии
александр бречалов
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УФА, 11 окт – РИА Новости. Мобилизованные и добровольцы из Удмуртии получат из региональной казны единовременную материальную поддержку в размере 50 тысяч рублей, сообщил глава республики Александр Бречалов."Мобилизованные и добровольцы из Удмуртской Республики получат региональную меру поддержки - 50 тысяч рублей", - написал Бречалов на своей странице в "ВКонтакте".По его словам, деньги поступят автоматически после получения первой зарплаты военнослужащего."Она положена мобилизованным и добровольцам, которые пришли в военкомат после 21 сентября и получили статус военнослужащего, проходящего военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации от Удмуртской Республики. Писать ничего не надо - все мероприятия, связанные с выплатами, будут происходить проактивно, деньги поступят на карту", - пояснил глава региона.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1823148675.html
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безопасность, удмуртская республика (удмуртия), частичная мобилизация в россии, александр бречалов
Удмуртская Республика, Безопасность, Удмуртская Республика (Удмуртия), Частичная мобилизация в России, Александр Бречалов
16:38 11.10.2022
 
В Удмуртии выплатят по 50 тысяч рублей мобилизованным и добровольцам

Бречалов: мобилизованным и добровольцам из Удмуртии выплатят по 50 тысяч рублей

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкСотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты мужчин, призванных на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Сотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты мужчин, призванных на воинскую службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Сотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты мужчин, призванных на воинскую службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
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УФА, 11 окт – РИА Новости. Мобилизованные и добровольцы из Удмуртии получат из региональной казны единовременную материальную поддержку в размере 50 тысяч рублей, сообщил глава республики Александр Бречалов.
"Мобилизованные и добровольцы из Удмуртской Республики получат региональную меру поддержки - 50 тысяч рублей", - написал Бречалов на своей странице в "ВКонтакте".
Военный билет в руках мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 16:11Специальная военная операция на Украине
Мобилизованным жителям Коми выплатят по сто тысяч рублей
По его словам, деньги поступят автоматически после получения первой зарплаты военнослужащего.
"Она положена мобилизованным и добровольцам, которые пришли в военкомат после 21 сентября и получили статус военнослужащего, проходящего военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации от Удмуртской Республики. Писать ничего не надо - все мероприятия, связанные с выплатами, будут происходить проактивно, деньги поступят на карту", - пояснил глава региона.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
 
Удмуртская РеспубликаБезопасностьУдмуртская Республика (Удмуртия)Частичная мобилизация в РоссииАлександр Бречалов
 
 
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