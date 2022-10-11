В Удмуртии выплатят по 50 тысяч рублей мобилизованным и добровольцам
Бречалов: мобилизованным и добровольцам из Удмуртии выплатят по 50 тысяч рублей
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкСотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты мужчин, призванных на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Сотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты мужчин, призванных на воинскую службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
УФА, 11 окт – РИА Новости. Мобилизованные и добровольцы из Удмуртии получат из региональной казны единовременную материальную поддержку в размере 50 тысяч рублей, сообщил глава республики Александр Бречалов.
"Мобилизованные и добровольцы из Удмуртской Республики получат региональную меру поддержки - 50 тысяч рублей", - написал Бречалов на своей странице в "ВКонтакте".
По его словам, деньги поступят автоматически после получения первой зарплаты военнослужащего.
"Она положена мобилизованным и добровольцам, которые пришли в военкомат после 21 сентября и получили статус военнослужащего, проходящего военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации от Удмуртской Республики. Писать ничего не надо - все мероприятия, связанные с выплатами, будут происходить проактивно, деньги поступят на карту", - пояснил глава региона.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.