https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1823158039.html

В Удмуртии выплатят по 50 тысяч рублей мобилизованным и добровольцам

В Удмуртии выплатят по 50 тысяч рублей мобилизованным и добровольцам - РИА Новости, 11.10.2022

В Удмуртии выплатят по 50 тысяч рублей мобилизованным и добровольцам

Мобилизованные и добровольцы из Удмуртии получат из региональной казны единовременную материальную поддержку в размере 50 тысяч рублей, сообщил глава республики РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T16:38

2022-10-11T16:38

2022-10-11T16:38

удмуртская республика

безопасность

удмуртская республика (удмуртия)

частичная мобилизация в россии

александр бречалов

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УФА, 11 окт – РИА Новости. Мобилизованные и добровольцы из Удмуртии получат из региональной казны единовременную материальную поддержку в размере 50 тысяч рублей, сообщил глава республики Александр Бречалов."Мобилизованные и добровольцы из Удмуртской Республики получат региональную меру поддержки - 50 тысяч рублей", - написал Бречалов на своей странице в "ВКонтакте".По его словам, деньги поступят автоматически после получения первой зарплаты военнослужащего."Она положена мобилизованным и добровольцам, которые пришли в военкомат после 21 сентября и получили статус военнослужащего, проходящего военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации от Удмуртской Республики. Писать ничего не надо - все мероприятия, связанные с выплатами, будут происходить проактивно, деньги поступят на карту", - пояснил глава региона.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1823148675.html

удмуртская республика (удмуртия)

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Ольга Фомченкова

безопасность, удмуртская республика (удмуртия), частичная мобилизация в россии, александр бречалов