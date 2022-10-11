https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1823033061.html
Военком Якутии опроверг слухи о волнах мобилизации
Военком Якутии опроверг слухи о волнах мобилизации - РИА Новости, 11.10.2022
Военком Якутии опроверг слухи о волнах мобилизации
Военный комиссар Якутии Александр Авдонин опроверг слухи о волнах мобилизации и заявил, что большая часть повесток в республике уже роздана, сообщает... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T11:31
2022-10-11T11:31
2022-10-11T11:31
частичная мобилизация в россии
общество
здоровье - общество
россия
республика саха (якутия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571803021_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_8b5812c0cd53dc7a8524ed5db4bfd532.jpg
ЯКУТСК, 11 окт – РИА Новости. Военный комиссар Якутии Александр Авдонин опроверг слухи о волнах мобилизации и заявил, что большая часть повесток в республике уже роздана, сообщает региональный оперштаб."Это все фейки. Никакой полной мобилизации объявляться не будет… Все будет проводиться в рамках частичной мобилизации граждан, объявленной президентом Российской Федерации. Никакого увеличения мобилизационного задания нет, как говорили – вторая волна, третья волна, пока речи об этом нет. Мы ведем плановую работу, повестки выписываем стандартно. Самый большой наплыв задания уже выполнен. Сейчас проводится замена ошибочно призванных граждан", - сказал он.По словам комиссара, все районы и улусы Якутии справляются с планом частичной мобилизации, в частях, куда направлены призывники, созданы все условия. Мобилизованные обеспечены обмундированием, экипировкой, оружием, проходят военную подготовку."Боевой дух якутян, как всегда, на высоте", - резюмировал Авдонин.
россия
республика саха (якутия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571803021_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_1a4074d3d3af1bf8b36e8bebf8f0d86d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация в россии, общество, здоровье - общество, россия, республика саха (якутия)
Частичная мобилизация в России, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Республика Саха (Якутия)
Военком Якутии опроверг слухи о волнах мобилизации
Военком Якутии Александр Авдонин опроверг слухи о волнах мобилизации
ЯКУТСК, 11 окт – РИА Новости. Военный комиссар Якутии Александр Авдонин опроверг слухи о волнах мобилизации и заявил, что большая часть повесток в республике уже роздана, сообщает региональный оперштаб.
"Это все фейки. Никакой полной мобилизации объявляться не будет… Все будет проводиться в рамках частичной мобилизации граждан, объявленной президентом Российской Федерации. Никакого увеличения мобилизационного задания нет, как говорили – вторая волна, третья волна, пока речи об этом нет. Мы ведем плановую работу, повестки выписываем стандартно. Самый большой наплыв задания уже выполнен. Сейчас проводится замена ошибочно призванных граждан", - сказал он.
По словам комиссара, все районы и улусы Якутии справляются с планом частичной мобилизации, в частях, куда направлены призывники, созданы все условия. Мобилизованные обеспечены обмундированием, экипировкой, оружием, проходят военную подготовку.
"Боевой дух якутян, как всегда, на высоте", - резюмировал Авдонин.