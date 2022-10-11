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Военком Якутии опроверг слухи о волнах мобилизации - РИА Новости, 11.10.2022
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Военком Якутии опроверг слухи о волнах мобилизации
Военком Якутии опроверг слухи о волнах мобилизации - РИА Новости, 11.10.2022
Военком Якутии опроверг слухи о волнах мобилизации
Военный комиссар Якутии Александр Авдонин опроверг слухи о волнах мобилизации и заявил, что большая часть повесток в республике уже роздана, сообщает... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T11:31
2022-10-11T11:31
частичная мобилизация в россии
общество
здоровье - общество
россия
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 11 окт – РИА Новости. Военный комиссар Якутии Александр Авдонин опроверг слухи о волнах мобилизации и заявил, что большая часть повесток в республике уже роздана, сообщает региональный оперштаб."Это все фейки. Никакой полной мобилизации объявляться не будет… Все будет проводиться в рамках частичной мобилизации граждан, объявленной президентом Российской Федерации. Никакого увеличения мобилизационного задания нет, как говорили – вторая волна, третья волна, пока речи об этом нет. Мы ведем плановую работу, повестки выписываем стандартно. Самый большой наплыв задания уже выполнен. Сейчас проводится замена ошибочно призванных граждан", - сказал он.По словам комиссара, все районы и улусы Якутии справляются с планом частичной мобилизации, в частях, куда направлены призывники, созданы все условия. Мобилизованные обеспечены обмундированием, экипировкой, оружием, проходят военную подготовку."Боевой дух якутян, как всегда, на высоте", - резюмировал Авдонин.
россия
республика саха (якутия)
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частичная мобилизация в россии, общество, здоровье - общество, россия, республика саха (якутия)
Частичная мобилизация в России, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Республика Саха (Якутия)
11:31 11.10.2022
 
Военком Якутии опроверг слухи о волнах мобилизации

Военком Якутии Александр Авдонин опроверг слухи о волнах мобилизации

© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в медиабанкВоенные билеты
Военные билеты - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Александр Мельников
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ЯКУТСК, 11 окт – РИА Новости. Военный комиссар Якутии Александр Авдонин опроверг слухи о волнах мобилизации и заявил, что большая часть повесток в республике уже роздана, сообщает региональный оперштаб.
"Это все фейки. Никакой полной мобилизации объявляться не будет… Все будет проводиться в рамках частичной мобилизации граждан, объявленной президентом Российской Федерации. Никакого увеличения мобилизационного задания нет, как говорили – вторая волна, третья волна, пока речи об этом нет. Мы ведем плановую работу, повестки выписываем стандартно. Самый большой наплыв задания уже выполнен. Сейчас проводится замена ошибочно призванных граждан", - сказал он.
По словам комиссара, все районы и улусы Якутии справляются с планом частичной мобилизации, в частях, куда направлены призывники, созданы все условия. Мобилизованные обеспечены обмундированием, экипировкой, оружием, проходят военную подготовку.
"Боевой дух якутян, как всегда, на высоте", - резюмировал Авдонин.
 
Частичная мобилизация в РоссииОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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