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Военком Якутии опроверг слухи о волнах мобилизации

Военком Якутии опроверг слухи о волнах мобилизации - РИА Новости, 11.10.2022

Военком Якутии опроверг слухи о волнах мобилизации

Военный комиссар Якутии Александр Авдонин опроверг слухи о волнах мобилизации и заявил, что большая часть повесток в республике уже роздана, сообщает... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T11:31

2022-10-11T11:31

2022-10-11T11:31

частичная мобилизация в россии

общество

здоровье - общество

россия

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 11 окт – РИА Новости. Военный комиссар Якутии Александр Авдонин опроверг слухи о волнах мобилизации и заявил, что большая часть повесток в республике уже роздана, сообщает региональный оперштаб."Это все фейки. Никакой полной мобилизации объявляться не будет… Все будет проводиться в рамках частичной мобилизации граждан, объявленной президентом Российской Федерации. Никакого увеличения мобилизационного задания нет, как говорили – вторая волна, третья волна, пока речи об этом нет. Мы ведем плановую работу, повестки выписываем стандартно. Самый большой наплыв задания уже выполнен. Сейчас проводится замена ошибочно призванных граждан", - сказал он.По словам комиссара, все районы и улусы Якутии справляются с планом частичной мобилизации, в частях, куда направлены призывники, созданы все условия. Мобилизованные обеспечены обмундированием, экипировкой, оружием, проходят военную подготовку."Боевой дух якутян, как всегда, на высоте", - резюмировал Авдонин.

россия

республика саха (якутия)

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частичная мобилизация в россии, общество, здоровье - общество, россия, республика саха (якутия)