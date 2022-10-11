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СБУ пришла с обыском к митрополиту Украинской православной церкви Ионафану - РИА Новости, 11.10.2022
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Религия
https://ria.ru/20221011/mitropolit-1823173191.html
СБУ пришла с обыском к митрополиту Украинской православной церкви Ионафану
СБУ пришла с обыском к митрополиту Украинской православной церкви Ионафану - РИА Новости, 11.10.2022
СБУ пришла с обыском к митрополиту Украинской православной церкви Ионафану
Служба безопасности Украины проводит обыск у митрополита Тульчинского и Брацлавского Украинской православной церкви Ионафана, сообщает во вторник издание... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T17:12
2022-10-11T17:13
религия
украина
служба безопасности украины
украинская православная церковь
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Служба безопасности Украины проводит обыск у митрополита Тульчинского и Брацлавского Украинской православной церкви Ионафана, сообщает во вторник издание "Украинская правда"."Сотрудники СБУ проводят следственно-оперативные мероприятия в рамках уголовного производства, открытого по статье 161 Уголовного кодекса Украины (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). Дальнейшая информация будет обнародована позже", - сообщили СМИ в пресс-службе СБУ.С начала специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны националистов.
https://ria.ru/20221004/khram-1821432132.html
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украина, служба безопасности украины, украинская православная церковь
Религия, Украина, Служба безопасности Украины, Украинская православная церковь
17:12 11.10.2022 (обновлено: 17:13 11.10.2022)
 
СБУ пришла с обыском к митрополиту Украинской православной церкви Ионафану

СБУ сообщила об обыске у митрополита Тульчинского и Брацлавского УПЦ Ионафана

© Фото : Служба безопасности УкраиныСотрудник СБУ
Сотрудник СБУ - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Фото : Служба безопасности Украины
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Служба безопасности Украины проводит обыск у митрополита Тульчинского и Брацлавского Украинской православной церкви Ионафана, сообщает во вторник издание "Украинская правда".
"Сотрудники СБУ проводят следственно-оперативные мероприятия в рамках уголовного производства, открытого по статье 161 Уголовного кодекса Украины (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). Дальнейшая информация будет обнародована позже", - сообщили СМИ в пресс-службе СБУ.
С начала специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны националистов.
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РелигияУкраинаСлужба безопасности УкраиныУкраинская православная церковь
 
 
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