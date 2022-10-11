https://ria.ru/20221011/mitropolit-1823173191.html
СБУ пришла с обыском к митрополиту Украинской православной церкви Ионафану
СБУ пришла с обыском к митрополиту Украинской православной церкви Ионафану - РИА Новости, 11.10.2022
СБУ пришла с обыском к митрополиту Украинской православной церкви Ионафану
Служба безопасности Украины проводит обыск у митрополита Тульчинского и Брацлавского Украинской православной церкви Ионафана, сообщает во вторник издание... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T17:12
2022-10-11T17:12
2022-10-11T17:13
религия
украина
служба безопасности украины
украинская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152170/55/1521705532_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_5364d3602082598d6b0ac5d170e59aed.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Служба безопасности Украины проводит обыск у митрополита Тульчинского и Брацлавского Украинской православной церкви Ионафана, сообщает во вторник издание "Украинская правда"."Сотрудники СБУ проводят следственно-оперативные мероприятия в рамках уголовного производства, открытого по статье 161 Уголовного кодекса Украины (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). Дальнейшая информация будет обнародована позже", - сообщили СМИ в пресс-службе СБУ.С начала специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны националистов.
https://ria.ru/20221004/khram-1821432132.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152170/55/1521705532_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_b7f490c3f9ba452675a73445bf6c2c37.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, служба безопасности украины, украинская православная церковь
Религия, Украина, Служба безопасности Украины, Украинская православная церковь
17:12 11.10.2022 (обновлено: 17:13 11.10.2022)
СБУ пришла с обыском к митрополиту Украинской православной церкви Ионафану
СБУ сообщила об обыске у митрополита Тульчинского и Брацлавского УПЦ Ионафана