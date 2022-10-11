https://ria.ru/20221011/mitropolit-1823173191.html

СБУ пришла с обыском к митрополиту Украинской православной церкви Ионафану

СБУ пришла с обыском к митрополиту Украинской православной церкви Ионафану - РИА Новости, 11.10.2022

СБУ пришла с обыском к митрополиту Украинской православной церкви Ионафану

Служба безопасности Украины проводит обыск у митрополита Тульчинского и Брацлавского Украинской православной церкви Ионафана, сообщает во вторник издание... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T17:12

2022-10-11T17:12

2022-10-11T17:13

религия

украина

служба безопасности украины

украинская православная церковь

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Служба безопасности Украины проводит обыск у митрополита Тульчинского и Брацлавского Украинской православной церкви Ионафана, сообщает во вторник издание "Украинская правда"."Сотрудники СБУ проводят следственно-оперативные мероприятия в рамках уголовного производства, открытого по статье 161 Уголовного кодекса Украины (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). Дальнейшая информация будет обнародована позже", - сообщили СМИ в пресс-службе СБУ.С начала специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны националистов.

https://ria.ru/20221004/khram-1821432132.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, служба безопасности украины, украинская православная церковь