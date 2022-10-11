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Минтранс заявил об обеспеченности автомобильного сообщения с Крымом - РИА Новости, 11.10.2022
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Минтранс заявил об обеспеченности автомобильного сообщения с Крымом
Минтранс заявил об обеспеченности автомобильного сообщения с Крымом - РИА Новости, 11.10.2022
Минтранс заявил об обеспеченности автомобильного сообщения с Крымом
Регулярное автомобильное пассажирское сообщение с Крымом обеспечено с использованием пригородных электричек, прорабатывается вопрос увеличения количества таких... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T15:07
2022-10-11T15:07
владимир путин
марат хуснуллин
россия
анапа
керчь
крымская железная дорога
ржд
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Регулярное автомобильное пассажирское сообщение с Крымом обеспечено с использованием пригородных электричек, прорабатывается вопрос увеличения количества таких поездов, сообщает Минтранс РФ.Движение по автомобильной части Крымского моста после теракта 8 октября пока разрешено только легковым автомобилям. Железнодорожное движение возобновлено в полном объеме."Для обеспечения регулярного автомобильного пассажирского сообщения разработана мультимодальная схема с использованием пригородного железнодорожного сообщения через транспортно-пересадочные узлы Анапы и Керчь-Южная. Прорабатывается вопрос увеличения количества пригородных поездов до трех пар в день с возможным увеличением в случае необходимости", - говорится в сообщении.Так, автобусы, которые идут в направлении Крыма, доезжают до железнодорожного вокзала Анапы, пассажиры пересаживаются на электричку до Керчи и далее на автобусах доезжают до необходимых городов Крымского полуострова.Кроме того, ФГУП "Крымская железная дорога" совместно с РЖД готовы оперативно обеспечить переключение грузов с автомобильного на железнодорожный транспорт для перемещения через Керченский пролив в крытых вагонах и контейнерах, добавили в Минтрансе.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Арка над судоходной частью не пострадала. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября. В тот же вечер было запущено реверсивное автомобильное сообщение по одной полосе, позднее – по двум полосам. Проезд на мост пока разрешен только легковым автомобилям, они проходят досмотр. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил в максимально короткие сроки проанализировать возможность проезда грузовиков по Крымскому мосту.
https://ria.ru/20221010/krym-1822923251.html
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владимир путин, марат хуснуллин, россия, анапа, керчь, крымская железная дорога, ржд, следственный комитет россии (ск рф), крымский мост, чп на крымском мосту
Владимир Путин, Марат Хуснуллин, Россия, Анапа, Керчь, Крымская железная дорога, РЖД, Следственный комитет России (СК РФ), Крымский мост, ЧП на Крымском мосту
15:07 11.10.2022
 
Минтранс заявил об обеспеченности автомобильного сообщения с Крымом

Минтранс: автомобильное сообщение с Крымом обеспечено с использованием поездов

© РИА Новости / Пресс-служба Крымской железной дороги / Перейти в медиабанкПоезд отправляется по графику с железнодорожного вокзала в Севастополе на материк через Крымский мост
Поезд отправляется по графику с железнодорожного вокзала в Севастополе на материк через Крымский мост - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Крымской железной дороги
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Поезд отправляется по графику с железнодорожного вокзала в Севастополе на материк через Крымский мост. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Регулярное автомобильное пассажирское сообщение с Крымом обеспечено с использованием пригородных электричек, прорабатывается вопрос увеличения количества таких поездов, сообщает Минтранс РФ.
Движение по автомобильной части Крымского моста после теракта 8 октября пока разрешено только легковым автомобилям. Железнодорожное движение возобновлено в полном объеме.
По Крымскому мосту восстановлено движение поездов. Видео очевидцев - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 18:33
По Крымскому мосту восстановлено движение поездов. Видео очевидцевДвижение пригородных поездов восстановлено на Крымском мосту после ЧП 8 октября. Первый пригородный состав отправился из Керчи, а с противоположной стороны по мосту проехал поезд из Анапы. С 10 октября движение осуществляется согласно расписанию.
"Для обеспечения регулярного автомобильного пассажирского сообщения разработана мультимодальная схема с использованием пригородного железнодорожного сообщения через транспортно-пересадочные узлы Анапы и Керчь-Южная. Прорабатывается вопрос увеличения количества пригородных поездов до трех пар в день с возможным увеличением в случае необходимости", - говорится в сообщении.
Так, автобусы, которые идут в направлении Крыма, доезжают до железнодорожного вокзала Анапы, пассажиры пересаживаются на электричку до Керчи и далее на автобусах доезжают до необходимых городов Крымского полуострова.
Кроме того, ФГУП "Крымская железная дорога" совместно с РЖД готовы оперативно обеспечить переключение грузов с автомобильного на железнодорожный транспорт для перемещения через Керченский пролив в крытых вагонах и контейнерах, добавили в Минтрансе.
На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Арка над судоходной частью не пострадала. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября. В тот же вечер было запущено реверсивное автомобильное сообщение по одной полосе, позднее – по двум полосам. Проезд на мост пока разрешен только легковым автомобилям, они проходят досмотр. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил в максимально короткие сроки проанализировать возможность проезда грузовиков по Крымскому мосту.
Грузовые фуры - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 11:26
Крым наладил логистику через сухопутный коридор
 
Владимир ПутинМарат ХуснуллинРоссияАнапаКерчьКрымская железная дорогаРЖДСледственный комитет России (СК РФ)Крымский мостЧП на Крымском мосту
 
 
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