https://ria.ru/20221011/mintrans-1823127229.html

Минтранс заявил об обеспеченности автомобильного сообщения с Крымом

Минтранс заявил об обеспеченности автомобильного сообщения с Крымом - РИА Новости, 11.10.2022

Минтранс заявил об обеспеченности автомобильного сообщения с Крымом

Регулярное автомобильное пассажирское сообщение с Крымом обеспечено с использованием пригородных электричек, прорабатывается вопрос увеличения количества таких... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T15:07

2022-10-11T15:07

2022-10-11T15:07

владимир путин

марат хуснуллин

россия

анапа

керчь

крымская железная дорога

ржд

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Регулярное автомобильное пассажирское сообщение с Крымом обеспечено с использованием пригородных электричек, прорабатывается вопрос увеличения количества таких поездов, сообщает Минтранс РФ.Движение по автомобильной части Крымского моста после теракта 8 октября пока разрешено только легковым автомобилям. Железнодорожное движение возобновлено в полном объеме."Для обеспечения регулярного автомобильного пассажирского сообщения разработана мультимодальная схема с использованием пригородного железнодорожного сообщения через транспортно-пересадочные узлы Анапы и Керчь-Южная. Прорабатывается вопрос увеличения количества пригородных поездов до трех пар в день с возможным увеличением в случае необходимости", - говорится в сообщении.Так, автобусы, которые идут в направлении Крыма, доезжают до железнодорожного вокзала Анапы, пассажиры пересаживаются на электричку до Керчи и далее на автобусах доезжают до необходимых городов Крымского полуострова.Кроме того, ФГУП "Крымская железная дорога" совместно с РЖД готовы оперативно обеспечить переключение грузов с автомобильного на железнодорожный транспорт для перемещения через Керченский пролив в крытых вагонах и контейнерах, добавили в Минтрансе.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Арка над судоходной частью не пострадала. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября. В тот же вечер было запущено реверсивное автомобильное сообщение по одной полосе, позднее – по двум полосам. Проезд на мост пока разрешен только легковым автомобилям, они проходят досмотр. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил в максимально короткие сроки проанализировать возможность проезда грузовиков по Крымскому мосту.

https://ria.ru/20221010/krym-1822923251.html

https://ria.ru/20221011/krym-1823029593.html

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владимир путин, марат хуснуллин, россия, анапа, керчь, крымская железная дорога, ржд, следственный комитет россии (ск рф), крымский мост, чп на крымском мосту