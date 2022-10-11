Минтранс заявил об обеспеченности автомобильного сообщения с Крымом
Минтранс: автомобильное сообщение с Крымом обеспечено с использованием поездов
© РИА Новости / Пресс-служба Крымской железной дороги / Перейти в медиабанкПоезд отправляется по графику с железнодорожного вокзала в Севастополе на материк через Крымский мост
Поезд отправляется по графику с железнодорожного вокзала в Севастополе на материк через Крымский мост. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Регулярное автомобильное пассажирское сообщение с Крымом обеспечено с использованием пригородных электричек, прорабатывается вопрос увеличения количества таких поездов, сообщает Минтранс РФ.
Движение по автомобильной части Крымского моста после теракта 8 октября пока разрешено только легковым автомобилям. Железнодорожное движение возобновлено в полном объеме.
10 октября, 18:33По Крымскому мосту восстановлено движение поездов. Видео очевидцевДвижение пригородных поездов восстановлено на Крымском мосту после ЧП 8 октября. Первый пригородный состав отправился из Керчи, а с противоположной стороны по мосту проехал поезд из Анапы. С 10 октября движение осуществляется согласно расписанию.
"Для обеспечения регулярного автомобильного пассажирского сообщения разработана мультимодальная схема с использованием пригородного железнодорожного сообщения через транспортно-пересадочные узлы Анапы и Керчь-Южная. Прорабатывается вопрос увеличения количества пригородных поездов до трех пар в день с возможным увеличением в случае необходимости", - говорится в сообщении.
Так, автобусы, которые идут в направлении Крыма, доезжают до железнодорожного вокзала Анапы, пассажиры пересаживаются на электричку до Керчи и далее на автобусах доезжают до необходимых городов Крымского полуострова.
Кроме того, ФГУП "Крымская железная дорога" совместно с РЖД готовы оперативно обеспечить переключение грузов с автомобильного на железнодорожный транспорт для перемещения через Керченский пролив в крытых вагонах и контейнерах, добавили в Минтрансе.
На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Арка над судоходной частью не пострадала. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября. В тот же вечер было запущено реверсивное автомобильное сообщение по одной полосе, позднее – по двум полосам. Проезд на мост пока разрешен только легковым автомобилям, они проходят досмотр. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил в максимально короткие сроки проанализировать возможность проезда грузовиков по Крымскому мосту.
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