https://ria.ru/20221011/minobrnauki-1822975864.html

Минобрнауки утвердило усиление изучения истории России в вузах

Минобрнауки утвердило усиление изучения истории России в вузах - РИА Новости, 11.10.2022

Минобрнауки утвердило усиление изучения истории России в вузах

Минобрнауки утвердило приказ, по которому в вузах будет больше истории России и появится обязательный минимум по ее изучению, сообщило ведомство. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T00:38

2022-10-11T00:38

2022-10-11T00:38

общество

россия

образование

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Минобрнауки утвердило приказ, по которому в вузах будет больше истории России и появится обязательный минимум по ее изучению, сообщило ведомство.Отмечается, что "повышенное внимание к изучению истории России в вузах позволит противодействовать фальсификации истории в любых ее проявлениях, формировать у студентов чувство патриотизма, гражданственности, уважения к памяти поколений, ответственности за судьбу страны".Приказ вступает в силу 1 сентября 2023 года.

https://ria.ru/20221007/minobrnauki-1822372224.html

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