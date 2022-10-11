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Минобрнауки утвердило усиление изучения истории России в вузах - РИА Новости, 11.10.2022
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Минобрнауки утвердило усиление изучения истории России в вузах
Минобрнауки утвердило усиление изучения истории России в вузах - РИА Новости, 11.10.2022
Минобрнауки утвердило усиление изучения истории России в вузах
Минобрнауки утвердило приказ, по которому в вузах будет больше истории России и появится обязательный минимум по ее изучению, сообщило ведомство. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T00:38
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общество
россия
образование
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Минобрнауки утвердило приказ, по которому в вузах будет больше истории России и появится обязательный минимум по ее изучению, сообщило ведомство.Отмечается, что "повышенное внимание к изучению истории России в вузах позволит противодействовать фальсификации истории в любых ее проявлениях, формировать у студентов чувство патриотизма, гражданственности, уважения к памяти поколений, ответственности за судьбу страны".Приказ вступает в силу 1 сентября 2023 года.
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общество, россия, образование
Общество, Россия, Образование
00:38 11.10.2022
 
Минобрнауки утвердило усиление изучения истории России в вузах

Минобрнауки утвердило приказ, по усилению изучения в вузах истории России

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЗдание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Минобрнауки утвердило приказ, по которому в вузах будет больше истории России и появится обязательный минимум по ее изучению, сообщило ведомство.
"Согласно документу, в образовательные стандарты по всем специальностям и направлениям подготовки уровней бакалавриата и специалитета вносятся изменения в части закрепления обязательного изучения дисциплины (модуля) "История России" в объеме не менее 4 зачетных единиц (144 часа), при этом объем контактной работы обучающихся с педагогическими работниками должен составлять в очной форме обучения не менее 80%, в очно-заочной и заочной формах обучения – не менее 40%", – говорится в сообщении.
Отмечается, что "повышенное внимание к изучению истории России в вузах позволит противодействовать фальсификации истории в любых ее проявлениях, формировать у студентов чувство патриотизма, гражданственности, уважения к памяти поколений, ответственности за судьбу страны".
Приказ вступает в силу 1 сентября 2023 года.
Министерство образования и науки России - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
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