https://ria.ru/20221011/minoborony-1823080335.html

Минобороны сообщило о достижении всех целей массированного удара по Украине

Минобороны сообщило о достижении всех целей массированного удара по Украине - РИА Новости, 11.10.2022

Минобороны сообщило о достижении всех целей массированного удара по Украине

Цель удара по объектам военного управления и энергетики Украины достигнута, заявили в Минобороны России. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T13:10

2022-10-11T13:10

2022-10-11T15:49

специальная военная операция на украине

украина

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Цель удара по объектам военного управления и энергетики Украины достигнута, заявили в Минобороны России."Сегодня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. <...> Все назначенные объекты поражены", — отметили в ведомстве.Как сообщалось ранее, взрывы прогремели в Киеве, Запорожье, Николаевской, Винницкой, Ровненской, Хмельницкой, Днепропетровской и Одесской областях. В столице Украины ввели почасовое отключение электроэнергии из-за повреждений инфраструктурных объектов. Также в стране задерживается почти половина поездов, сообщили "Украинские железные дороги".В нескольких регионах пропало электроснабжение. В частности, мэр Львова Андрей Садовой заявил, что около 30 процентов города осталось без света после ударов российских войск. Там также наблюдаются перебои с мобильной связью.В СБУ потребовали от граждан Украины не снимать видео с мест ударов, отметив, что за это может грозить уголовная ответственность.Накануне Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины, сообщило Минобороны. Там подчеркнули, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. Как пояснил Владимир Путин на совещании с постоянными участниками Совбеза, это стало ответом на теракт на Крымском мосту, устроенный украинскими спецслужбами, и другие нападения на объекты инфраструктуры. Так, сообщалось о взрывах в Киеве и Киевской области, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях, Запорожье, Виннице, Сумах, Житомире. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 12 человек погибли, более 80 пострадали.

https://ria.ru/20221011/ukraina-1823013598.html

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украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность