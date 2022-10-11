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Минобороны сообщило о достижении всех целей массированного удара по Украине - РИА Новости, 11.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/minoborony-1823080335.html
Минобороны сообщило о достижении всех целей массированного удара по Украине
Минобороны сообщило о достижении всех целей массированного удара по Украине - РИА Новости, 11.10.2022
Минобороны сообщило о достижении всех целей массированного удара по Украине
Цель удара по объектам военного управления и энергетики Украины достигнута, заявили в Минобороны России. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T13:10
2022-10-11T15:49
специальная военная операция на украине
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Цель удара по объектам военного управления и энергетики Украины достигнута, заявили в Минобороны России."Сегодня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. &lt;...&gt; Все назначенные объекты поражены", — отметили в ведомстве.Как сообщалось ранее, взрывы прогремели в Киеве, Запорожье, Николаевской, Винницкой, Ровненской, Хмельницкой, Днепропетровской и Одесской областях. В столице Украины ввели почасовое отключение электроэнергии из-за повреждений инфраструктурных объектов. Также в стране задерживается почти половина поездов, сообщили "Украинские железные дороги".В нескольких регионах пропало электроснабжение. В частности, мэр Львова Андрей Садовой заявил, что около 30 процентов города осталось без света после ударов российских войск. Там также наблюдаются перебои с мобильной связью.В СБУ потребовали от граждан Украины не снимать видео с мест ударов, отметив, что за это может грозить уголовная ответственность.Накануне Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины, сообщило Минобороны. Там подчеркнули, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. Как пояснил Владимир Путин на совещании с постоянными участниками Совбеза, это стало ответом на теракт на Крымском мосту, устроенный украинскими спецслужбами, и другие нападения на объекты инфраструктуры. Так, сообщалось о взрывах в Киеве и Киевской области, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях, Запорожье, Виннице, Сумах, Житомире. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 12 человек погибли, более 80 пострадали.
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украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
13:10 11.10.2022 (обновлено: 15:49 11.10.2022)
 
Минобороны сообщило о достижении всех целей массированного удара по Украине

Минобороны: ВС России продолжили удары по военным и инфраструктурным объектам Украины

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России / Перейти в медиабанкПуски ракет морского базирования по украинским объектам военного управления, связи и энергетики
Пуски ракет морского базирования по украинским объектам военного управления, связи и энергетики - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
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Пуски ракет морского базирования по украинским объектам военного управления, связи и энергетики. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Цель удара по объектам военного управления и энергетики Украины достигнута, заявили в Минобороны России.
"Сегодня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. <...> Все назначенные объекты поражены", — отметили в ведомстве.
Ладыжинская ТЭС - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 10:40Специальная военная операция на Украине
В Винницкой области сообщили о повреждении оборудования ТЭС из-за ударов
Как сообщалось ранее, взрывы прогремели в Киеве, Запорожье, Николаевской, Винницкой, Ровненской, Хмельницкой, Днепропетровской и Одесской областях. В столице Украины ввели почасовое отключение электроэнергии из-за повреждений инфраструктурных объектов. Также в стране задерживается почти половина поездов, сообщили "Украинские железные дороги".
В нескольких регионах пропало электроснабжение. В частности, мэр Львова Андрей Садовой заявил, что около 30 процентов города осталось без света после ударов российских войск. Там также наблюдаются перебои с мобильной связью.
В СБУ потребовали от граждан Украины не снимать видео с мест ударов, отметив, что за это может грозить уголовная ответственность.
Накануне Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины, сообщило Минобороны. Там подчеркнули, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. Как пояснил Владимир Путин на совещании с постоянными участниками Совбеза, это стало ответом на теракт на Крымском мосту, устроенный украинскими спецслужбами, и другие нападения на объекты инфраструктуры. Так, сообщалось о взрывах в Киеве и Киевской области, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях, Запорожье, Виннице, Сумах, Житомире. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 12 человек погибли, более 80 пострадали.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
10 октября, 15:26Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.10.2022
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