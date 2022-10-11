https://ria.ru/20221011/minirovanie-1823026506.html

Все московские школы получили сообщения о минировании

Все московские школы получили сообщения о минировании - РИА Новости, 11.10.2022

Все московские школы получили сообщения о минировании

Все школы Москвы получили анонимные сообщения о "минировании", поступившие, предположительно, с территории Украины, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T11:21

2022-10-11T11:21

2022-10-11T15:02

москва

россия

происшествия

украина

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Все школы Москвы получили анонимные сообщения о "минировании", поступившие, предположительно, с территории Украины, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Угроза взрывов по школам в Москве", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что, по предварительной информации, все анонимные сообщения с угрозой "минирования" поступили с территории Украины. Сотрудники оперативных служб приступили к проверкам.Позднее в пресс-службе департамента образования и науки столицы РИА Новости рассказали, что "ни одно сообщение о "минировании" не подтверждается, школы работают в штатном режиме".Волна "минирований" в разных городах России продолжается с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20221007/minirovanie-1822124816.html

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россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, россия, происшествия, украина