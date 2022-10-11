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Все московские школы получили сообщения о минировании - РИА Новости, 11.10.2022
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Все московские школы получили сообщения о минировании
Все московские школы получили сообщения о минировании - РИА Новости, 11.10.2022
Все московские школы получили сообщения о минировании
Все школы Москвы получили анонимные сообщения о "минировании", поступившие, предположительно, с территории Украины, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T11:21
2022-10-11T15:02
москва
россия
происшествия
украина
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Все школы Москвы получили анонимные сообщения о "минировании", поступившие, предположительно, с территории Украины, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Угроза взрывов по школам в Москве", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что, по предварительной информации, все анонимные сообщения с угрозой "минирования" поступили с территории Украины. Сотрудники оперативных служб приступили к проверкам.Позднее в пресс-службе департамента образования и науки столицы РИА Новости рассказали, что "ни одно сообщение о "минировании" не подтверждается, школы работают в штатном режиме".Волна "минирований" в разных городах России продолжается с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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москва, россия, происшествия, украина
Москва, Россия, Происшествия, Украина
11:21 11.10.2022 (обновлено: 15:02 11.10.2022)
 
Все московские школы получили сообщения о минировании

Во все московские школы поступили анонимные сообщения о минировании

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Полицейский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Все школы Москвы получили анонимные сообщения о "минировании", поступившие, предположительно, с территории Украины, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Угроза взрывов по школам в Москве", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что, по предварительной информации, все анонимные сообщения с угрозой "минирования" поступили с территории Украины. Сотрудники оперативных служб приступили к проверкам.
Позднее в пресс-службе департамента образования и науки столицы РИА Новости рассказали, что "ни одно сообщение о "минировании" не подтверждается, школы работают в штатном режиме".
Волна "минирований" в разных городах России продолжается с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
Вид на город Чита - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 06:44
Все школы в Чите эвакуировали из-за сообщений о "минировании"
 
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