https://ria.ru/20221011/minirovanie-1823017509.html
Крымские школы получили сообщения о минировании
Крымские школы получили сообщения о минировании - РИА Новости, 11.10.2022
Крымские школы получили сообщения о минировании
Анонимные сообщения о "минировании" учебных заведений получили в ряде городов Крыма, правоохранительными органами проводится проверка, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T10:50
2022-10-11T10:50
2022-10-11T10:50
республика крым
происшествия
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Анонимные сообщения о "минировании" учебных заведений получили в ряде городов Крыма, правоохранительными органами проводится проверка, сообщил РИА Новости советник главы республики по информационной политике Олег Крючков."Новая волна ложных минирований школ в Крыму. Правоохранительными органами проводится проверка. Анонимные сообщения о "минировании" учебных заведений исходят из территории Украины", - сказал Крючков.По его словам, как показывает практика, за рассылкой этих сообщений стоит украинский центр информационно-психологических операций."Когда не можешь сбивать ракеты и победить на поле боя, они начинают кошмарить детей", - добавил Крючков.
https://ria.ru/20221007/minirovanie-1822124816.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, происшествия, россия
Республика Крым, Происшествия, Россия
Крымские школы получили сообщения о минировании
Школы в нескольких крымских городах получили анонимные сообщения о минировании
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Анонимные сообщения о "минировании" учебных заведений получили в ряде городов Крыма, правоохранительными органами проводится проверка, сообщил РИА Новости советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
"Новая волна ложных минирований школ в Крыму. Правоохранительными органами проводится проверка. Анонимные сообщения о "минировании" учебных заведений исходят из территории Украины", - сказал Крючков.
По его словам, как показывает практика, за рассылкой этих сообщений стоит украинский центр информационно-психологических операций.
"Когда не можешь сбивать ракеты и победить на поле боя, они начинают кошмарить детей", - добавил Крючков.