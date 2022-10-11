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Крымские школы получили сообщения о минировании - РИА Новости, 11.10.2022
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Крымские школы получили сообщения о минировании
Крымские школы получили сообщения о минировании - РИА Новости, 11.10.2022
Крымские школы получили сообщения о минировании
Анонимные сообщения о "минировании" учебных заведений получили в ряде городов Крыма, правоохранительными органами проводится проверка, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T10:50
2022-10-11T10:50
республика крым
происшествия
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Анонимные сообщения о "минировании" учебных заведений получили в ряде городов Крыма, правоохранительными органами проводится проверка, сообщил РИА Новости советник главы республики по информационной политике Олег Крючков."Новая волна ложных минирований школ в Крыму. Правоохранительными органами проводится проверка. Анонимные сообщения о "минировании" учебных заведений исходят из территории Украины", - сказал Крючков.По его словам, как показывает практика, за рассылкой этих сообщений стоит украинский центр информационно-психологических операций."Когда не можешь сбивать ракеты и победить на поле боя, они начинают кошмарить детей", - добавил Крючков.
https://ria.ru/20221007/minirovanie-1822124816.html
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республика крым, происшествия, россия
Республика Крым, Происшествия, Россия
10:50 11.10.2022
 
Крымские школы получили сообщения о минировании

Школы в нескольких крымских городах получили анонимные сообщения о минировании

© РИА Новости / Константин Морозов / Перейти в медиабанкСапер
Сапер - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Константин Морозов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Анонимные сообщения о "минировании" учебных заведений получили в ряде городов Крыма, правоохранительными органами проводится проверка, сообщил РИА Новости советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
"Новая волна ложных минирований школ в Крыму. Правоохранительными органами проводится проверка. Анонимные сообщения о "минировании" учебных заведений исходят из территории Украины", - сказал Крючков.
По его словам, как показывает практика, за рассылкой этих сообщений стоит украинский центр информационно-психологических операций.
"Когда не можешь сбивать ракеты и победить на поле боя, они начинают кошмарить детей", - добавил Крючков.
Вид на город Чита - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 06:44
Все школы в Чите эвакуировали из-за сообщений о "минировании"
 
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