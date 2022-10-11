https://ria.ru/20221011/minirovanie-1823017509.html

Крымские школы получили сообщения о минировании

Крымские школы получили сообщения о минировании - РИА Новости, 11.10.2022

Крымские школы получили сообщения о минировании

Анонимные сообщения о "минировании" учебных заведений получили в ряде городов Крыма, правоохранительными органами проводится проверка, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T10:50

2022-10-11T10:50

2022-10-11T10:50

республика крым

происшествия

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Анонимные сообщения о "минировании" учебных заведений получили в ряде городов Крыма, правоохранительными органами проводится проверка, сообщил РИА Новости советник главы республики по информационной политике Олег Крючков."Новая волна ложных минирований школ в Крыму. Правоохранительными органами проводится проверка. Анонимные сообщения о "минировании" учебных заведений исходят из территории Украины", - сказал Крючков.По его словам, как показывает практика, за рассылкой этих сообщений стоит украинский центр информационно-психологических операций."Когда не можешь сбивать ракеты и победить на поле боя, они начинают кошмарить детей", - добавил Крючков.

https://ria.ru/20221007/minirovanie-1822124816.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

республика крым, происшествия, россия