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Студенты Калифорнийского университета изучат "хип-хоп-феминизм" Ники Минаж
Студенты Калифорнийского университета изучат "хип-хоп-феминизм" Ники Минаж - РИА Новости, 11.10.2022
Студенты Калифорнийского университета изучат "хип-хоп-феминизм" Ники Минаж
В Калифорнийском университете в Беркли открыли курс, посвященный рэперше Ники Минаж, пишет Hypebeast. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T14:20
2022-10-11T14:20
2022-10-11T15:41
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В Калифорнийском университете в Беркли открыли курс, посвященный рэперше Ники Минаж, пишет Hypebeast.Занятия начнутся в весеннем семестре 2023 года. Название нового предмета — "Ники Минаж: эмси Черная Барби и хип-хоп-феминизм" ("Nicki Minaj: The Black Barbie Femmecee & Hip Hop Feminisms"). Его анонсировал профессор учебного заведения в Twitter.На парах студенты попытаются проанализировать творчество и личность Минаж и ее проекты в контексте историко-социальных структур и хип-хоп феминизма. Рэп-исполнительница знает о предстоящем курсе. "Я бы заглянула", — написала она в соцсети. Дебютный альбом Минаж "Pink Friday" вышел в 2010 году и в первую неделю продаж занял второе место в хит-параде Billboard 200. Десять раз Ники была номинирована на "Грэмми".В феврале-марте этого года в Нью-Йоркском университете исследовали феномен Тэйлор Свифт. А в конце октября там должен стартовать курс о влиянии Ланы Дель Рэй на музыкальную индустрию XXI века.За пределами США такие занятия тоже практикуются. В 2017 студенты Кембриджа изучали творчество Боба Дилана и Леонарда Коэна.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музыка, образование, феминизм, беркли, сша
Культура, Новости культуры, Музыка, Образование, Феминизм, Беркли, США
14:20 11.10.2022 (обновлено: 15:41 11.10.2022)
Студенты Калифорнийского университета изучат "хип-хоп-феминизм" Ники Минаж
В Калифорнийском университете в Беркли открыли курс о творчестве рэперши Ники Минаж
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.
В Калифорнийском университете в Беркли открыли курс, посвященный рэперше Ники Минаж, пишет
Hypebeast.
Занятия начнутся в весеннем семестре 2023 года.
Название нового предмета — "Ники Минаж: эмси Черная Барби и хип-хоп-феминизм" ("Nicki Minaj: The Black Barbie Femmecee & Hip Hop Feminisms"). Его анонсировал профессор учебного заведения в Twitter.
На парах студенты попытаются проанализировать творчество и личность Минаж и ее проекты в контексте историко-социальных структур и хип-хоп феминизма. Рэп-исполнительница знает о предстоящем курсе.
"Я бы заглянула", — написала она в соцсети.
Дебютный альбом Минаж "Pink Friday" вышел в 2010 году и в первую неделю продаж занял второе место в хит-параде Billboard 200. Десять раз Ники была номинирована на "Грэмми".
В феврале-марте этого года в Нью-Йоркском университете исследовали феномен Тэйлор Свифт. А в конце октября там должен стартовать курс о влиянии Ланы Дель Рэй на музыкальную индустрию XXI века.
За пределами США такие занятия тоже практикуются. В 2017 студенты Кембриджа изучали творчество Боба Дилана и Леонарда Коэна.