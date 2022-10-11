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Студенты Калифорнийского университета изучат "хип-хоп-феминизм" Ники Минаж

Студенты Калифорнийского университета изучат "хип-хоп-феминизм" Ники Минаж - РИА Новости, 11.10.2022

Студенты Калифорнийского университета изучат "хип-хоп-феминизм" Ники Минаж

В Калифорнийском университете в Беркли открыли курс, посвященный рэперше Ники Минаж, пишет Hypebeast. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T14:20

2022-10-11T14:20

2022-10-11T15:41

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В Калифорнийском университете в Беркли открыли курс, посвященный рэперше Ники Минаж, пишет Hypebeast.Занятия начнутся в весеннем семестре 2023 года. Название нового предмета — "Ники Минаж: эмси Черная Барби и хип-хоп-феминизм" ("Nicki Minaj: The Black Barbie Femmecee & Hip Hop Feminisms"). Его анонсировал профессор учебного заведения в Twitter.На парах студенты попытаются проанализировать творчество и личность Минаж и ее проекты в контексте историко-социальных структур и хип-хоп феминизма. Рэп-исполнительница знает о предстоящем курсе. "Я бы заглянула", — написала она в соцсети. Дебютный альбом Минаж "Pink Friday" вышел в 2010 году и в первую неделю продаж занял второе место в хит-параде Billboard 200. Десять раз Ники была номинирована на "Грэмми".В феврале-марте этого года в Нью-Йоркском университете исследовали феномен Тэйлор Свифт. А в конце октября там должен стартовать курс о влиянии Ланы Дель Рэй на музыкальную индустрию XXI века.За пределами США такие занятия тоже практикуются. В 2017 студенты Кембриджа изучали творчество Боба Дилана и Леонарда Коэна.

https://ria.ru/20220526/dafoe-1790878828.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музыка, образование, феминизм, беркли, сша