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Студенты Калифорнийского университета изучат "хип-хоп-феминизм" Ники Минаж - РИА Новости, 11.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221011/minaj-1823090013.html
Студенты Калифорнийского университета изучат "хип-хоп-феминизм" Ники Минаж
Студенты Калифорнийского университета изучат "хип-хоп-феминизм" Ники Минаж - РИА Новости, 11.10.2022
Студенты Калифорнийского университета изучат "хип-хоп-феминизм" Ники Минаж
В Калифорнийском университете в Беркли открыли курс, посвященный рэперше Ники Минаж, пишет Hypebeast. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T14:20
2022-10-11T15:41
культура
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образование
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беркли
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В Калифорнийском университете в Беркли открыли курс, посвященный рэперше Ники Минаж, пишет Hypebeast.Занятия начнутся в весеннем семестре 2023 года. Название нового предмета — "Ники Минаж: эмси Черная Барби и хип-хоп-феминизм" ("Nicki Minaj: The Black Barbie Femmecee &amp; Hip Hop Feminisms"). Его анонсировал профессор учебного заведения в Twitter.На парах студенты попытаются проанализировать творчество и личность Минаж и ее проекты в контексте историко-социальных структур и хип-хоп феминизма. Рэп-исполнительница знает о предстоящем курсе. "Я бы заглянула", — написала она в соцсети. Дебютный альбом Минаж "Pink Friday" вышел в 2010 году и в первую неделю продаж занял второе место в хит-параде Billboard 200. Десять раз Ники была номинирована на "Грэмми".В феврале-марте этого года в Нью-Йоркском университете исследовали феномен Тэйлор Свифт. А в конце октября там должен стартовать курс о влиянии Ланы Дель Рэй на музыкальную индустрию XXI века.За пределами США такие занятия тоже практикуются. В 2017 студенты Кембриджа изучали творчество Боба Дилана и Леонарда Коэна.
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новости культуры, музыка, образование, феминизм, беркли, сша
Культура, Новости культуры, Музыка, Образование, Феминизм, Беркли, США
14:20 11.10.2022 (обновлено: 15:41 11.10.2022)
 
Студенты Калифорнийского университета изучат "хип-хоп-феминизм" Ники Минаж

В Калифорнийском университете в Беркли открыли курс о творчестве рэперши Ники Минаж

© AP Photo / Invision/Chris PizzelloАмериканская певица Ники Минаж выступает на церемонии вручения премии Billboard Music Awards. 17 мая 2015
Американская певица Ники Минаж выступает на церемонии вручения премии Billboard Music Awards. 17 мая 2015 - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В Калифорнийском университете в Беркли открыли курс, посвященный рэперше Ники Минаж, пишет Hypebeast.
Занятия начнутся в весеннем семестре 2023 года.
Название нового предмета — "Ники Минаж: эмси Черная Барби и хип-хоп-феминизм" ("Nicki Minaj: The Black Barbie Femmecee & Hip Hop Feminisms"). Его анонсировал профессор учебного заведения в Twitter.
На парах студенты попытаются проанализировать творчество и личность Минаж и ее проекты в контексте историко-социальных структур и хип-хоп феминизма. Рэп-исполнительница знает о предстоящем курсе.
"Я бы заглянула", — написала она в соцсети.
Дебютный альбом Минаж "Pink Friday" вышел в 2010 году и в первую неделю продаж занял второе место в хит-параде Billboard 200. Десять раз Ники была номинирована на "Грэмми".
В феврале-марте этого года в Нью-Йоркском университете исследовали феномен Тэйлор Свифт. А в конце октября там должен стартовать курс о влиянии Ланы Дель Рэй на музыкальную индустрию XXI века.
За пределами США такие занятия тоже практикуются. В 2017 студенты Кембриджа изучали творчество Боба Дилана и Леонарда Коэна.
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