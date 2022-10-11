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Канцлер Австрии потребовал ограничить нелегальную миграцию в ЕС - РИА Новости, 11.10.2022
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Канцлер Австрии потребовал ограничить нелегальную миграцию в ЕС
Канцлер Австрии потребовал ограничить нелегальную миграцию в ЕС - РИА Новости, 11.10.2022
Канцлер Австрии потребовал ограничить нелегальную миграцию в ЕС
Канцлер Австрии Карл Нехаммер вновь потребовал ограничить нелегальную миграцию в ЕС, призвал Брюссель к "европейскому решению" данной проблемы. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T20:42
2022-10-11T20:43
в мире
карл нехаммер
маргаритис схинас
брюссель
австрия
евросоюз
еврокомиссия
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ВЕНА, 11 окт - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер вновь потребовал ограничить нелегальную миграцию в ЕС, призвал Брюссель к "европейскому решению" данной проблемы."Нашей целью должна стать остановка значительного роста нерегулярной миграции в Австрию и ЕС. Для этого нужно, в конце концов, европейское решение, в рамках которого мы эффективно защитим внешние границы ЕС и последовательно победим контрабанду и торговлю людьми", - заявил Нехаммер в соцсети Twitter после встречи с вице-президентом Еврокомиссии Маргаритисом Схинасом во вторник.По словам Нехаммера, он обсудил данную проблему на встрече с Схинасом, подчеркнув, что "в борьбе с нелегальной миграцией, контрабандой и торговлей людьми Западные Балканы являются важным партнером Австрии и ЕС".На прошлой неделе в Будапеште прошла трехсторонняя встреча при участии лидеров Венгрии, Австрии и Сербии, которые заявили, что ждут от Брюсселя решительных шагов в борьбе с нелегальной миграцией, которая представляет собой серьезную проблему на фоне экономического кризиса в Европе и конфликта на Украине.
https://radiosputnik.ria.ru/20221011/bezhentsy-1823154162.html
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в мире, карл нехаммер, маргаритис схинас, брюссель, австрия, евросоюз, еврокомиссия, будапешт
В мире, Карл Нехаммер, Маргаритис Схинас, Брюссель, Австрия, Евросоюз, Еврокомиссия, Будапешт
20:42 11.10.2022 (обновлено: 20:43 11.10.2022)
 
Канцлер Австрии потребовал ограничить нелегальную миграцию в ЕС

Канцлер Австрии призвал Брюссель к решению проблемы нелегальной миграции в ЕС

© РИА Новости / Григорис Сиамидис / Перейти в медиабанкМигранты в лагере беженцев на острове Лесбос в Греции
Мигранты в лагере беженцев на острове Лесбос в Греции - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Григорис Сиамидис
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Мигранты в лагере беженцев на острове Лесбос в Греции. Архивное фото
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ВЕНА, 11 окт - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер вновь потребовал ограничить нелегальную миграцию в ЕС, призвал Брюссель к "европейскому решению" данной проблемы.
"Нашей целью должна стать остановка значительного роста нерегулярной миграции в Австрию и ЕС. Для этого нужно, в конце концов, европейское решение, в рамках которого мы эффективно защитим внешние границы ЕС и последовательно победим контрабанду и торговлю людьми", - заявил Нехаммер в соцсети Twitter после встречи с вице-президентом Еврокомиссии Маргаритисом Схинасом во вторник.
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По словам Нехаммера, он обсудил данную проблему на встрече с Схинасом, подчеркнув, что "в борьбе с нелегальной миграцией, контрабандой и торговлей людьми Западные Балканы являются важным партнером Австрии и ЕС".
На прошлой неделе в Будапеште прошла трехсторонняя встреча при участии лидеров Венгрии, Австрии и Сербии, которые заявили, что ждут от Брюсселя решительных шагов в борьбе с нелегальной миграцией, которая представляет собой серьезную проблему на фоне экономического кризиса в Европе и конфликта на Украине.
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В миреКарл НехаммерМаргаритис СхинасБрюссельАвстрияЕвросоюзЕврокомиссияБудапешт
 
 
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