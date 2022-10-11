https://ria.ru/20221011/mid-1823190553.html

Захарова заявила, что не может озвучить все сигналы для США о диалоге

Захарова заявила, что не может озвучить все сигналы для США о диалоге - РИА Новости, 11.10.2022

Захарова заявила, что не может озвучить все сигналы для США о диалоге

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на вопрос, посылает ли Москва США сигналы о возможности диалога, указав, не может озвучить все... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T17:51

2022-10-11T17:51

2022-10-11T18:30

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

москва

россия

сша

мария захарова

сергей лавров

владимир путин

большая двадцатка

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на вопрос, посылает ли Москва США сигналы о возможности диалога, указав, не может озвучить все посылаемые сигналы."Не все сигналы, которые мы посылаем США, я могу сейчас озвучить. Не все для эфира", - сказала она на брифинге во вторник, отвечая на вопрос, посылает ли Москва Вашингтону сигналы о возможности диалога.Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможных контактах президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена на саммите, заявил, что Россия не отказывается от переговоров с США на полях саммита G20, если поступит предложение, Москва его рассмотрит.

https://ria.ru/20221011/peregovory-1823151673.html

москва

россия

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, россия, сша, мария захарова, сергей лавров, владимир путин, большая двадцатка, в мире