https://ria.ru/20221011/mid-1823190553.html
Захарова заявила, что не может озвучить все сигналы для США о диалоге
Захарова заявила, что не может озвучить все сигналы для США о диалоге - РИА Новости, 11.10.2022
Захарова заявила, что не может озвучить все сигналы для США о диалоге
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на вопрос, посылает ли Москва США сигналы о возможности диалога, указав, не может озвучить все... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T17:51
2022-10-11T17:51
2022-10-11T18:30
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
россия
сша
мария захарова
сергей лавров
владимир путин
большая двадцатка
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на вопрос, посылает ли Москва США сигналы о возможности диалога, указав, не может озвучить все посылаемые сигналы."Не все сигналы, которые мы посылаем США, я могу сейчас озвучить. Не все для эфира", - сказала она на брифинге во вторник, отвечая на вопрос, посылает ли Москва Вашингтону сигналы о возможности диалога.Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможных контактах президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена на саммите, заявил, что Россия не отказывается от переговоров с США на полях саммита G20, если поступит предложение, Москва его рассмотрит.
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сша
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, россия, сша, мария захарова, сергей лавров, владимир путин, большая двадцатка, в мире
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Москва, Россия, США, Мария Захарова, Сергей Лавров, Владимир Путин, Большая двадцатка, В мире
17:51 11.10.2022 (обновлено: 18:30 11.10.2022)
Захарова заявила, что не может озвучить все сигналы для США о диалоге
Захарова отметила, что не может озвучить все сигналы для США о возможности диалога