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Захарова заявила, что не может озвучить все сигналы для США о диалоге - РИА Новости, 11.10.2022
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Захарова заявила, что не может озвучить все сигналы для США о диалоге
Захарова заявила, что не может озвучить все сигналы для США о диалоге - РИА Новости, 11.10.2022
Захарова заявила, что не может озвучить все сигналы для США о диалоге
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на вопрос, посылает ли Москва США сигналы о возможности диалога, указав, не может озвучить все... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T17:51
2022-10-11T18:30
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
россия
сша
мария захарова
сергей лавров
владимир путин
большая двадцатка
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на вопрос, посылает ли Москва США сигналы о возможности диалога, указав, не может озвучить все посылаемые сигналы."Не все сигналы, которые мы посылаем США, я могу сейчас озвучить. Не все для эфира", - сказала она на брифинге во вторник, отвечая на вопрос, посылает ли Москва Вашингтону сигналы о возможности диалога.Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможных контактах президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена на саммите, заявил, что Россия не отказывается от переговоров с США на полях саммита G20, если поступит предложение, Москва его рассмотрит.
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москва
россия
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, россия, сша, мария захарова, сергей лавров, владимир путин, большая двадцатка, в мире
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Москва, Россия, США, Мария Захарова, Сергей Лавров, Владимир Путин, Большая двадцатка, В мире
17:51 11.10.2022 (обновлено: 18:30 11.10.2022)
 
Захарова заявила, что не может озвучить все сигналы для США о диалоге

Захарова отметила, что не может озвучить все сигналы для США о возможности диалога

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на вопрос, посылает ли Москва США сигналы о возможности диалога, указав, не может озвучить все посылаемые сигналы.
"Не все сигналы, которые мы посылаем США, я могу сейчас озвучить. Не все для эфира", - сказала она на брифинге во вторник, отвечая на вопрос, посылает ли Москва Вашингтону сигналы о возможности диалога.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможных контактах президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена на саммите, заявил, что Россия не отказывается от переговоров с США на полях саммита G20, если поступит предложение, Москва его рассмотрит.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 16:21
МИД: Россия не получала предложений о переговорах с Западом в Турции
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МоскваРоссияСШАМария ЗахароваСергей ЛавровВладимир ПутинБольшая двадцаткаВ мире
 
 
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