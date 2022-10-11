https://ria.ru/20221011/meta-1823163623.html
Депутат раскритиковал внесение Meta* в перечень террористов и экстремистов
Депутат раскритиковал внесение Meta* в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 11.10.2022
Депутат раскритиковал внесение Meta* в перечень террористов и экстремистов
Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков после решения Росфинмониторинга о внесении компании Meta* в перечень террористов и экстремистов призвал... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T16:49
2022-10-11T16:49
2022-10-11T16:50
россия
общество
facebook
instagram
соцсети
социальные сети
технологии
meta (метавселенная)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148851/54/1488515488_0:447:4240:2832_1920x0_80_0_0_25497f0eb0d5957470f22030612117dd.jpg
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков после решения Росфинмониторинга о внесении компании Meta* в перечень террористов и экстремистов призвал не заколачивать все двери в мир и не лишать голоса патриотических блогеров и публицистов.По его словам, "не нужно доходить до абсурда и заколачивать все двери в мир изнутри". Он отметил, что любые платформы следует использовать и поддерживать патриотических блогеров."Любую доступную площадку нужно использовать как инструмент. А не отказываться от неё, особенно когда альтернативы нет. Патриотических инстаблогеров и фейсбук*-публицистов нужно поддерживать, а не лишать голоса. Сегодня они наше оружие. Продолжим добиваться победы здравого смысла", - добавил он.По иску Генпрокуратуры Тверской суд Москвы 21 марта признал компанию Meta* экстремистской и запретил в России доступ к принадлежащим ей соцсетям Instagram* и Facebook*. Решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок. Под запрет не попал принадлежащий компании мессенджер WhatsApp.Ранее Meta Platforms* в свете событий на Украине временно сняла в Facebook* и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ". После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta* экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.Вице-президент Meta* Ник Клегг позднее объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta* "не потерпит русофобии".Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к Instagram* в России из-за призывов к насилию в отношении россиян. А до этого Роскомнадзор заблокировал в России и Facebook* – из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220927/meta-1819832461.html
https://ria.ru/20220929/uvolnenie-1820474974.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148851/54/1488515488_464:0:4240:2832_1920x0_80_0_0_c3e0278533c8a6b68ca4422e062f74b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, facebook, instagram, соцсети, социальные сети, технологии, meta (метавселенная), госдума рф, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), партия "новые люди", интернет
Россия, Общество, Facebook, Instagram, Соцсети, Социальные сети, Технологии, Meta (метавселенная), Госдума РФ, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Партия "Новые люди", Интернет
16:49 11.10.2022 (обновлено: 16:50 11.10.2022)
Депутат раскритиковал внесение Meta* в перечень террористов и экстремистов
Депутат Даванков назвал решение внести Meta в перечень террористов и экстремистов странным
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков после решения Росфинмониторинга о внесении компании Meta* в перечень террористов и экстремистов призвал не заколачивать все двери в мир и не лишать голоса патриотических блогеров и публицистов.
"В разгар информационной войны Росфинмониторинг принимает странное решение. Вносит корпорацию Meta*, а с ней и Instagram* в перечень террористов и экстремистов. В этой связи – масса вопросов", - написал Даванков в своем Telegram-канале.
По его словам, "не нужно доходить до абсурда и заколачивать все двери в мир изнутри". Он отметил, что любые платформы следует использовать и поддерживать патриотических блогеров.
"Любую доступную площадку нужно использовать как инструмент. А не отказываться от неё, особенно когда альтернативы нет. Патриотических инстаблогеров и фейсбук*-публицистов нужно поддерживать, а не лишать голоса. Сегодня они наше оружие. Продолжим добиваться победы здравого смысла", - добавил он.
По иску Генпрокуратуры Тверской суд Москвы 21 марта признал компанию Meta* экстремистской и запретил в России доступ к принадлежащим ей соцсетям Instagram* и Facebook*. Решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок. Под запрет не попал принадлежащий компании мессенджер WhatsApp.
Ранее Meta Platforms* в свете событий на Украине временно сняла в Facebook* и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ". После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta* экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.
Вице-президент Meta* Ник Клегг
позднее объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta* "не потерпит русофобии".
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к Instagram* в России из-за призывов к насилию в отношении россиян. А до этого Роскомнадзор заблокировал в России и Facebook* – из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.