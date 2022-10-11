Рейтинг@Mail.ru
Депутат раскритиковал внесение Meta* в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 11.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221011/meta-1823163623.html
Депутат раскритиковал внесение Meta* в перечень террористов и экстремистов
Депутат раскритиковал внесение Meta* в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 11.10.2022
Депутат раскритиковал внесение Meta* в перечень террористов и экстремистов
Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков после решения Росфинмониторинга о внесении компании Meta* в перечень террористов и экстремистов призвал... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T16:49
2022-10-11T16:50
россия
общество
facebook
instagram
соцсети
социальные сети
технологии
meta (метавселенная)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148851/54/1488515488_0:447:4240:2832_1920x0_80_0_0_25497f0eb0d5957470f22030612117dd.jpg
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков после решения Росфинмониторинга о внесении компании Meta* в перечень террористов и экстремистов призвал не заколачивать все двери в мир и не лишать голоса патриотических блогеров и публицистов.По его словам, "не нужно доходить до абсурда и заколачивать все двери в мир изнутри". Он отметил, что любые платформы следует использовать и поддерживать патриотических блогеров."Любую доступную площадку нужно использовать как инструмент. А не отказываться от неё, особенно когда альтернативы нет. Патриотических инстаблогеров и фейсбук*-публицистов нужно поддерживать, а не лишать голоса. Сегодня они наше оружие. Продолжим добиваться победы здравого смысла", - добавил он.По иску Генпрокуратуры Тверской суд Москвы 21 марта признал компанию Meta* экстремистской и запретил в России доступ к принадлежащим ей соцсетям Instagram* и Facebook*. Решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок. Под запрет не попал принадлежащий компании мессенджер WhatsApp.Ранее Meta Platforms* в свете событий на Украине временно сняла в Facebook* и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ". После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta* экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.Вице-президент Meta* Ник Клегг позднее объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta* "не потерпит русофобии".Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к Instagram* в России из-за призывов к насилию в отношении россиян. А до этого Роскомнадзор заблокировал в России и Facebook* – из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220927/meta-1819832461.html
https://ria.ru/20220929/uvolnenie-1820474974.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148851/54/1488515488_464:0:4240:2832_1920x0_80_0_0_c3e0278533c8a6b68ca4422e062f74b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, facebook, instagram, соцсети, социальные сети, технологии, meta (метавселенная), госдума рф, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), партия "новые люди", интернет
Россия, Общество, Facebook, Instagram, Соцсети, Социальные сети, Технологии, Meta (метавселенная), Госдума РФ, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Партия "Новые люди", Интернет
16:49 11.10.2022 (обновлено: 16:50 11.10.2022)
 
Депутат раскритиковал внесение Meta* в перечень террористов и экстремистов

Депутат Даванков назвал решение внести Meta в перечень террористов и экстремистов странным

© Fotolia / kantverСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Fotolia / kantver
Смартфон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков после решения Росфинмониторинга о внесении компании Meta* в перечень террористов и экстремистов призвал не заколачивать все двери в мир и не лишать голоса патриотических блогеров и публицистов.

"В разгар информационной войны Росфинмониторинг принимает странное решение. Вносит корпорацию Meta*, а с ней и Instagram* в перечень террористов и экстремистов. В этой связи – масса вопросов", - написал Даванков в своем Telegram-канале.

По его словам, "не нужно доходить до абсурда и заколачивать все двери в мир изнутри". Он отметил, что любые платформы следует использовать и поддерживать патриотических блогеров.
"Любую доступную площадку нужно использовать как инструмент. А не отказываться от неё, особенно когда альтернативы нет. Патриотических инстаблогеров и фейсбук*-публицистов нужно поддерживать, а не лишать голоса. Сегодня они наше оружие. Продолжим добиваться победы здравого смысла", - добавил он.
По иску Генпрокуратуры Тверской суд Москвы 21 марта признал компанию Meta* экстремистской и запретил в России доступ к принадлежащим ей соцсетям Instagram* и Facebook*. Решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок. Под запрет не попал принадлежащий компании мессенджер WhatsApp.
Программист за работой - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
27 сентября, 16:20
Meta* объявила о блокировке сети сайтов из России с критикой Украины
Ранее Meta Platforms* в свете событий на Украине временно сняла в Facebook* и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ". После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta* экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.
Вице-президент Meta* Ник Клегг позднее объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta* "не потерпит русофобии".
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к Instagram* в России из-за призывов к насилию в отношении россиян. А до этого Роскомнадзор заблокировал в России и Facebook* – из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Логотип компании Apple в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 23:58
Топ-менеджера Apple уволили за неудачную шутку в TikTok
 
РоссияОбществоFacebookInstagramСоцсетиСоциальные сетиТехнологииMeta (метавселенная)Госдума РФФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Партия "Новые люди"Интернет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала