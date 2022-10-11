https://ria.ru/20221011/meta-1823163623.html

Депутат раскритиковал внесение Meta* в перечень террористов и экстремистов

Депутат раскритиковал внесение Meta* в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 11.10.2022

Депутат раскритиковал внесение Meta* в перечень террористов и экстремистов

Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков после решения Росфинмониторинга о внесении компании Meta* в перечень террористов и экстремистов призвал... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T16:49

2022-10-11T16:49

2022-10-11T16:50

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков после решения Росфинмониторинга о внесении компании Meta* в перечень террористов и экстремистов призвал не заколачивать все двери в мир и не лишать голоса патриотических блогеров и публицистов.По его словам, "не нужно доходить до абсурда и заколачивать все двери в мир изнутри". Он отметил, что любые платформы следует использовать и поддерживать патриотических блогеров."Любую доступную площадку нужно использовать как инструмент. А не отказываться от неё, особенно когда альтернативы нет. Патриотических инстаблогеров и фейсбук*-публицистов нужно поддерживать, а не лишать голоса. Сегодня они наше оружие. Продолжим добиваться победы здравого смысла", - добавил он.По иску Генпрокуратуры Тверской суд Москвы 21 марта признал компанию Meta* экстремистской и запретил в России доступ к принадлежащим ей соцсетям Instagram* и Facebook*. Решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок. Под запрет не попал принадлежащий компании мессенджер WhatsApp.Ранее Meta Platforms* в свете событий на Украине временно сняла в Facebook* и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ". После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta* экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.Вице-президент Meta* Ник Клегг позднее объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta* "не потерпит русофобии".Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к Instagram* в России из-за призывов к насилию в отношении россиян. А до этого Роскомнадзор заблокировал в России и Facebook* – из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220927/meta-1819832461.html

https://ria.ru/20220929/uvolnenie-1820474974.html

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, общество, facebook, instagram, соцсети, социальные сети, технологии, meta (метавселенная), госдума рф, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), партия "новые люди", интернет