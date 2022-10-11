Пьяная жительница Иваново вылила воду в чашу Вечного огня
В Иваново возбудили дело против пьяной женщины, вылившей воду в чашу Вечного огня
Автомобили Следственного комитета. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 11 окт – РИА Новости. Дело возбуждено в Иваново, где неоднократно судимая женщина в состоянии алкогольного опьянения вылила воду в чашу Вечного огня, сообщило СУСК РФ по региону.
По версии следствия, 38-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вылила воду из бутылки в чашу Вечного огня мемориала "Памятник Героям фронта и тыла в честь боевых и трудовых подвигов, проявленных ивановцами в Великую Отечественную войну 1941-1945 годов" в Иваново и "повредила элемент мемориального сооружения, обеспечивающий постоянное горение огня". Ее задержали.
"Следственными органами СУСК России по Ивановской области по факту повреждения мемориала расследуется уголовное дело в отношении неоднократно судимой жительницы города Иваново по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение расположенных на территории РФ памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны, а равно памятников, других мемориальных сооружений или объектов, посвященных лицам, защищавшим Отечество или его интересы в период Великой Отечественной войны)", - говорится в сообщении. Женщине предъявлено обвинение, вину она признала, уточняет следственное управление.
14 сентября, 13:59На Урале нашли подростков, превративших Вечный огонь в мангал