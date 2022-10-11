https://ria.ru/20221011/memorial-1823011062.html

Пьяная жительница Иваново вылила воду в чашу Вечного огня

Пьяная жительница Иваново вылила воду в чашу Вечного огня - РИА Новости, 11.10.2022

Пьяная жительница Иваново вылила воду в чашу Вечного огня

Дело возбуждено в Иваново, где неоднократно судимая женщина в состоянии алкогольного опьянения вылила воду в чашу Вечного огня, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T10:30

2022-10-11T10:30

2022-10-11T10:30

происшествия

россия

ивановская область

иваново

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 11 окт – РИА Новости. Дело возбуждено в Иваново, где неоднократно судимая женщина в состоянии алкогольного опьянения вылила воду в чашу Вечного огня, сообщило СУСК РФ по региону.По версии следствия, 38-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вылила воду из бутылки в чашу Вечного огня мемориала "Памятник Героям фронта и тыла в честь боевых и трудовых подвигов, проявленных ивановцами в Великую Отечественную войну 1941-1945 годов" в Иваново и "повредила элемент мемориального сооружения, обеспечивающий постоянное горение огня". Ее задержали."Следственными органами СУСК России по Ивановской области по факту повреждения мемориала расследуется уголовное дело в отношении неоднократно судимой жительницы города Иваново по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение расположенных на территории РФ памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны, а равно памятников, других мемориальных сооружений или объектов, посвященных лицам, защищавшим Отечество или его интересы в период Великой Отечественной войны)", - говорится в сообщении. Женщине предъявлено обвинение, вину она признала, уточняет следственное управление.

https://ria.ru/20220914/mangal-1816722639.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, ивановская область, иваново, следственный комитет россии (ск рф)