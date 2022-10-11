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Пьяная жительница Иваново вылила воду в чашу Вечного огня - РИА Новости, 11.10.2022
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Пьяная жительница Иваново вылила воду в чашу Вечного огня
Пьяная жительница Иваново вылила воду в чашу Вечного огня - РИА Новости, 11.10.2022
Пьяная жительница Иваново вылила воду в чашу Вечного огня
Дело возбуждено в Иваново, где неоднократно судимая женщина в состоянии алкогольного опьянения вылила воду в чашу Вечного огня, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T10:30
2022-10-11T10:30
происшествия
россия
ивановская область
иваново
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 11 окт – РИА Новости. Дело возбуждено в Иваново, где неоднократно судимая женщина в состоянии алкогольного опьянения вылила воду в чашу Вечного огня, сообщило СУСК РФ по региону.По версии следствия, 38-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вылила воду из бутылки в чашу Вечного огня мемориала "Памятник Героям фронта и тыла в честь боевых и трудовых подвигов, проявленных ивановцами в Великую Отечественную войну 1941-1945 годов" в Иваново и "повредила элемент мемориального сооружения, обеспечивающий постоянное горение огня". Ее задержали."Следственными органами СУСК России по Ивановской области по факту повреждения мемориала расследуется уголовное дело в отношении неоднократно судимой жительницы города Иваново по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение расположенных на территории РФ памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны, а равно памятников, других мемориальных сооружений или объектов, посвященных лицам, защищавшим Отечество или его интересы в период Великой Отечественной войны)", - говорится в сообщении. Женщине предъявлено обвинение, вину она признала, уточняет следственное управление.
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происшествия, россия, ивановская область, иваново, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ивановская область, Иваново, Следственный комитет России (СК РФ)
10:30 11.10.2022
 
Пьяная жительница Иваново вылила воду в чашу Вечного огня

В Иваново возбудили дело против пьяной женщины, вылившей воду в чашу Вечного огня

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобили Следственного комитета
Автомобили Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобили Следственного комитета. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 11 окт – РИА Новости. Дело возбуждено в Иваново, где неоднократно судимая женщина в состоянии алкогольного опьянения вылила воду в чашу Вечного огня, сообщило СУСК РФ по региону.
По версии следствия, 38-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вылила воду из бутылки в чашу Вечного огня мемориала "Памятник Героям фронта и тыла в честь боевых и трудовых подвигов, проявленных ивановцами в Великую Отечественную войну 1941-1945 годов" в Иваново и "повредила элемент мемориального сооружения, обеспечивающий постоянное горение огня". Ее задержали.
"Следственными органами СУСК России по Ивановской области по факту повреждения мемориала расследуется уголовное дело в отношении неоднократно судимой жительницы города Иваново по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение расположенных на территории РФ памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны, а равно памятников, других мемориальных сооружений или объектов, посвященных лицам, защищавшим Отечество или его интересы в период Великой Отечественной войны)", - говорится в сообщении. Женщине предъявлено обвинение, вину она признала, уточняет следственное управление.
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На Урале нашли подростков, превративших Вечный огонь в мангал
 
ПроисшествияРоссияИвановская областьИвановоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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