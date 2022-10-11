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Маск не будет подключаться к урегулированию между Россией и Украиной
Маск не будет подключаться к урегулированию между Россией и Украиной - РИА Новости, 11.10.2022
Маск не будет подключаться к урегулированию между Россией и Украиной
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не видит смысла подключаться в качестве посредника к российско-украинскому урегулированию из-за разницы в... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T22:35
2022-10-11T22:35
2022-10-11T22:59
в мире
илон маск
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 11 окт – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не видит смысла подключаться в качестве посредника к российско-украинскому урегулированию из-за разницы в позициях сторон.На вопрос одного из пользователей Twitter, не хочет ли он вновь переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудить с ним возможные параметры мирного плана, миллиардер ответил: "Не имеет смысла"."Сейчас нет точек соприкосновения между российскими и украинскими требованиями, даже близко нет", - объяснил он.Маск ранее попал под шквал критики со стороны украинских руководителей и их симпатизантов, когда предложил на суд аудитории покупаемого им Twitter четыре мирных принципа, в том числе сохранение Крыма в составе России с гарантиями его снабжения пресной водой.Онлайн-издание Vice утверждает, что публикации предшествовал разговор Маска с Путиным. Бизнесмен это опроверг и сообщил, что общался с российским лидером только однажды – полтора года назад на тему космоса.
https://ria.ru/20221009/mask-1822658741.html
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в мире, илон маск, владимир путин, украина, россия
В мире, Илон Маск, Владимир Путин, Украина, Россия
22:35 11.10.2022 (обновлено: 22:59 11.10.2022)
Маск не будет подключаться к урегулированию между Россией и Украиной
Маск заявил, что не видит смысла в подключении к урегулированию между Россией и Украиной