20:15 11.10.2022 (обновлено: 21:14 11.10.2022)
Маск опроверг сообщения СМИ о беседе с Путиным об Украине
Глава компании Tesla Илон Маск опроверг сообщения Vice о беседе с Путиным об Украине
© AP Photo / Patrick PleulПредприниматель Илон Маск
© AP Photo / Patrick Pleul
Предприниматель Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Американский бизнесмен, глава компании Tesla Илон Маск опроверг в Twitter публикации СМИ о том, что он якобы обсуждал с Владимиром Путиным урегулирование ситуации на Украине.
"Нет, это неправда. Я разговаривал с Путиным один раз, это было 18 месяцев назад. Разговор шел о космосе", — написал Маск.
Так он ответил одному из пользователей, который попросил подтвердить сообщения СМИ.
Издание Vice ранее опубликовало материал, что Маск недавно якобы беседовал с российским президентом. Журналисты ссылаются на американского политолога Яна Бреммера, который, в свою очередь, процитировал свой разговор с самим миллиардером. По словам Бреммера, Маск передал ему, что Путин "пойдет на переговоры", но только при следующих условиях: Крым останется российским, Украина примет нейтральный статус и признает вхождение ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав соседней страны.
Бизнесмен часто делает резонансные заявления о политических и экономических процессах в мире. Ранее он предложил собственное видение урегулирования конфликта на Украине из четырех пунктов. По мнению Маска, Крым необходимо оставить в составе России, в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях следует провести повторные референдумы под наблюдением ООН, а Киев должен предоставить Крымскому полуострову гарантии водоснабжения и согласиться на нейтральный статус страны.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Илон Маск, в отличие от многих профессиональных дипломатов, пытается искать пути для достижения мира, но при этом достижение мира без выполнения условий России невозможно.