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Маск опроверг сообщения СМИ о беседе с Путиным об Украине - РИА Новости, 11.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/mask-1823227828.html
Маск опроверг сообщения СМИ о беседе с Путиным об Украине
Маск опроверг сообщения СМИ о беседе с Путиным об Украине - РИА Новости, 11.10.2022
Маск опроверг сообщения СМИ о беседе с Путиным об Украине
Американский бизнесмен, глава компании Tesla Илон Маск опроверг в Twitter публикации СМИ о том, что он якобы обсуждал с Владимиром Путиным урегулирование... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T20:15
2022-10-11T21:14
в мире
илон маск
сша
украина
владимир путин
россия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Американский бизнесмен, глава компании Tesla Илон Маск опроверг в Twitter публикации СМИ о том, что он якобы обсуждал с Владимиром Путиным урегулирование ситуации на Украине.Так он ответил одному из пользователей, который попросил подтвердить сообщения СМИ.Издание Vice ранее опубликовало материал, что Маск недавно якобы беседовал с российским президентом. Журналисты ссылаются на американского политолога Яна Бреммера, который, в свою очередь, процитировал свой разговор с самим миллиардером. По словам Бреммера, Маск передал ему, что Путин "пойдет на переговоры", но только при следующих условиях: Крым останется российским, Украина примет нейтральный статус и признает вхождение ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав соседней страны.Бизнесмен часто делает резонансные заявления о политических и экономических процессах в мире. Ранее он предложил собственное видение урегулирования конфликта на Украине из четырех пунктов. По мнению Маска, Крым необходимо оставить в составе России, в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях следует провести повторные референдумы под наблюдением ООН, а Киев должен предоставить Крымскому полуострову гарантии водоснабжения и согласиться на нейтральный статус страны.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Илон Маск, в отличие от многих профессиональных дипломатов, пытается искать пути для достижения мира, но при этом достижение мира без выполнения условий России невозможно.
https://ria.ru/20221011/razgovor-1823226581.html
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в мире, илон маск, сша, украина, владимир путин, россия
В мире, Илон Маск, США, Украина, Владимир Путин, Россия, Специальная военная операция на Украине
20:15 11.10.2022 (обновлено: 21:14 11.10.2022)
 
Маск опроверг сообщения СМИ о беседе с Путиным об Украине

Глава компании Tesla Илон Маск опроверг сообщения Vice о беседе с Путиным об Украине

© AP Photo / Patrick PleulПредприниматель Илон Маск
Предприниматель Илон Маск - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© AP Photo / Patrick Pleul
Предприниматель Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Американский бизнесмен, глава компании Tesla Илон Маск опроверг в Twitter публикации СМИ о том, что он якобы обсуждал с Владимиром Путиным урегулирование ситуации на Украине.
"Нет, это неправда. Я разговаривал с Путиным один раз, это было 18 месяцев назад. Разговор шел о космосе", — написал Маск.
Телефон - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 20:09Специальная военная операция на Украине
Белый дом ответил на сообщения СМИ о "беседе" Путина и Маска об Украине
Так он ответил одному из пользователей, который попросил подтвердить сообщения СМИ.
Издание Vice ранее опубликовало материал, что Маск недавно якобы беседовал с российским президентом. Журналисты ссылаются на американского политолога Яна Бреммера, который, в свою очередь, процитировал свой разговор с самим миллиардером. По словам Бреммера, Маск передал ему, что Путин "пойдет на переговоры", но только при следующих условиях: Крым останется российским, Украина примет нейтральный статус и признает вхождение ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав соседней страны.
Бизнесмен часто делает резонансные заявления о политических и экономических процессах в мире. Ранее он предложил собственное видение урегулирования конфликта на Украине из четырех пунктов. По мнению Маска, Крым необходимо оставить в составе России, в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях следует провести повторные референдумы под наблюдением ООН, а Киев должен предоставить Крымскому полуострову гарантии водоснабжения и согласиться на нейтральный статус страны.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Илон Маск, в отличие от многих профессиональных дипломатов, пытается искать пути для достижения мира, но при этом достижение мира без выполнения условий России невозможно.
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
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Маск предупредил о всемирной катастрофе, процитировав русский анекдот
 
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