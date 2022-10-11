https://ria.ru/20221011/mask-1823227828.html

Маск опроверг сообщения СМИ о беседе с Путиным об Украине

Маск опроверг сообщения СМИ о беседе с Путиным об Украине - РИА Новости, 11.10.2022

Маск опроверг сообщения СМИ о беседе с Путиным об Украине

Американский бизнесмен, глава компании Tesla Илон Маск опроверг в Twitter публикации СМИ о том, что он якобы обсуждал с Владимиром Путиным урегулирование... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T20:15

2022-10-11T20:15

2022-10-11T21:14

в мире

илон маск

сша

украина

владимир путин

россия

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Американский бизнесмен, глава компании Tesla Илон Маск опроверг в Twitter публикации СМИ о том, что он якобы обсуждал с Владимиром Путиным урегулирование ситуации на Украине.Так он ответил одному из пользователей, который попросил подтвердить сообщения СМИ.Издание Vice ранее опубликовало материал, что Маск недавно якобы беседовал с российским президентом. Журналисты ссылаются на американского политолога Яна Бреммера, который, в свою очередь, процитировал свой разговор с самим миллиардером. По словам Бреммера, Маск передал ему, что Путин "пойдет на переговоры", но только при следующих условиях: Крым останется российским, Украина примет нейтральный статус и признает вхождение ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав соседней страны.Бизнесмен часто делает резонансные заявления о политических и экономических процессах в мире. Ранее он предложил собственное видение урегулирования конфликта на Украине из четырех пунктов. По мнению Маска, Крым необходимо оставить в составе России, в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях следует провести повторные референдумы под наблюдением ООН, а Киев должен предоставить Крымскому полуострову гарантии водоснабжения и согласиться на нейтральный статус страны.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Илон Маск, в отличие от многих профессиональных дипломатов, пытается искать пути для достижения мира, но при этом достижение мира без выполнения условий России невозможно.

https://ria.ru/20221011/razgovor-1823226581.html

https://ria.ru/20221009/mask-1822658741.html

сша

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, илон маск, сша, украина, владимир путин, россия