https://ria.ru/20221011/mask-1823141679.html
Twitter обязал экс-сотрудника уничтожить данные о нарушениях, сообщили СМИ
Twitter обязал экс-сотрудника уничтожить данные о нарушениях, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.10.2022
Twitter обязал экс-сотрудника уничтожить данные о нарушениях, сообщили СМИ
Американский предприниматель Илон Маск утверждает, что компания Twitter Inc. обязала экс-сотрудника Пайтера Затко, который ранее сообщал о проблемах с... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T15:47
2022-10-11T15:47
2022-10-11T16:36
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технологии
илон маск
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сан-франциско
калифорния
twitter
tesla motors
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск утверждает, что компания Twitter Inc. обязала экс-сотрудника Пайтера Затко, который ранее сообщал о проблемах с безопасностью в соцсети и получил от компании деньги за неразглашение этой информации, уничтожить доказательства нарушений в компании, передает агентство Блумберг.В августе бывший руководитель службы безопасности Twitter Пайтер Затко сообщил, что компания имеет ряд серьезных проблем с безопасностью. В самом Twitter раскрытую информацию Затко назвали ложной. Маск запросил суд вызвать Затко на дачу показаний в рамках иска главы Tesla к социальной сети. В сентябре стало известно, что компания заплатила Затко около 7 миллионов долларов за неразглашение этой информации. По данным газеты Wall Street Journal, Затко и Twitter заключили в июне конфиденциальное соглашение, и полученные Затко деньги были якобы связаны с потерянной компенсацией экс-сотрудника на десятки миллионов долларов в результате его преждевременного увольнения.Однако если ранее сообщалось, что Затко получил деньги лишь за неразглашение информации о проблемах с безопасностью, то сейчас говорится, что уничтожение доказательств нарушений в компании, которое Twitter потребовала от Затко, также является частью сделки между экс-сотрудником и платформой."Незадолго до того, как Илон Маск возобновил свое предложение о покупке Twitter Inc., миллиардер обвинил компанию в том, что она обязала разоблачителя уничтожить доказательства ее ошибок в обмен на выплату компенсации при увольнении в размере 7,8 миллиона долларов", - пишет Блумберг.Как сообщает Блумберг со ссылкой на судебные документы, Затко сжег 10 рукописных тетрадей и удалил 100 компьютерных файлов по приказу менеджеров Twitter в рамках соглашения об увольнении. Как отмечается, в тетрадях содержались записи о встречах экс-сотрудника с коллегами из компании во время его годичного пребывания на посту начальника службы безопасности.Как сообщается, адвокаты Маска обвинили двух ведущих юристов, главного сотрудника отдела конфиденциальности и исполнительного директора Twitter в стремлении скрыть нарушения правовых договоренностей, распорядившись, чтобы Затко уничтожил документы."Попытка Twitter купить молчание Затко не удалась, но Twitter достиг своей вторичной цели - гарантировать, что подтверждающие доказательства Затко никогда не станут известны", - приводит Блумберг текст документа, подготовленного адвокатами Маска.В апреле Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, но после потребовал проверить данные компании о том, что число поддельных аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает 5%. По словам миллиардера, соцсеть занизила количество таких аккаунтов, а также не предоставила достаточной информации по запросу. Также он был недоволен кадровой политикой компании. Позднее, 8 июля, Маск уведомил Twitter об отказе от покупки. Соцсеть обратилась в суд штата Делавэр с иском против бизнесмена.На прошлой неделе суд штата отложил намеченные на 17 октября слушания, дав предпринимателю возможность закрыть сделку по покупке социальной сети до 28 октября.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://ria.ru/20221007/twitter-1822314186.html
https://ria.ru/20221011/west-1823133512.html
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в мире, технологии, илон маск, делавэр, сан-франциско, калифорния, twitter, tesla motors
В мире, Технологии, Илон Маск, Делавэр, Сан-Франциско, Калифорния, Twitter, Tesla motors
15:47 11.10.2022 (обновлено: 16:36 11.10.2022)
Twitter обязал экс-сотрудника уничтожить данные о нарушениях, сообщили СМИ
Bloomberg: Twitter обязал своего экс-сотрудника уничтожить данные о нарушениях компании
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.
Американский предприниматель Илон Маск утверждает, что компания Twitter Inc. обязала экс-сотрудника Пайтера Затко, который ранее сообщал о проблемах с безопасностью в соцсети и получил от компании деньги за неразглашение этой информации, уничтожить доказательства нарушений в компании, передает
агентство Блумберг.
В августе бывший руководитель службы безопасности Twitter Пайтер Затко сообщил, что компания имеет ряд серьезных проблем с безопасностью. В самом Twitter раскрытую информацию Затко назвали ложной. Маск запросил суд вызвать Затко на дачу показаний в рамках иска главы Tesla
к социальной сети. В сентябре стало известно, что компания заплатила Затко около 7 миллионов долларов за неразглашение этой информации. По данным газеты Wall Street Journal, Затко и Twitter заключили в июне конфиденциальное соглашение, и полученные Затко деньги были якобы связаны с потерянной компенсацией экс-сотрудника на десятки миллионов долларов в результате его преждевременного увольнения.
Однако если ранее сообщалось, что Затко получил деньги лишь за неразглашение информации о проблемах с безопасностью, то сейчас говорится, что уничтожение доказательств нарушений в компании, которое Twitter потребовала от Затко, также является частью сделки между экс-сотрудником и платформой.
"Незадолго до того, как Илон Маск возобновил свое предложение о покупке Twitter Inc., миллиардер обвинил компанию в том, что она обязала разоблачителя уничтожить доказательства ее ошибок в обмен на выплату компенсации при увольнении в размере 7,8 миллиона долларов", - пишет Блумберг.
Как сообщает Блумберг со ссылкой на судебные документы, Затко сжег 10 рукописных тетрадей и удалил 100 компьютерных файлов по приказу менеджеров Twitter в рамках соглашения об увольнении. Как отмечается, в тетрадях содержались записи о встречах экс-сотрудника с коллегами из компании во время его годичного пребывания на посту начальника службы безопасности.
Как сообщается, адвокаты Маска обвинили двух ведущих юристов, главного сотрудника отдела конфиденциальности и исполнительного директора Twitter в стремлении скрыть нарушения правовых договоренностей, распорядившись, чтобы Затко уничтожил документы.
"Попытка Twitter купить молчание Затко не удалась, но Twitter достиг своей вторичной цели - гарантировать, что подтверждающие доказательства Затко никогда не станут известны", - приводит Блумберг текст документа, подготовленного адвокатами Маска.
В апреле Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, но после потребовал проверить данные компании о том, что число поддельных аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает 5%. По словам миллиардера, соцсеть занизила количество таких аккаунтов, а также не предоставила достаточной информации по запросу. Также он был недоволен кадровой политикой компании. Позднее, 8 июля, Маск уведомил Twitter об отказе от покупки. Соцсеть обратилась в суд штата Делавэр
с иском против бизнесмена.
На прошлой неделе суд штата отложил намеченные на 17 октября слушания, дав предпринимателю возможность закрыть сделку по покупке социальной сети до 28 октября.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско
, штат Калифорния
.