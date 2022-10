Twitter обязал экс-сотрудника уничтожить данные о нарушениях, сообщили СМИ

https://ria.ru/20221011/mask-1823141679.html

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск утверждает, что компания Twitter Inc. обязала экс-сотрудника Пайтера Затко, который ранее сообщал о проблемах с безопасностью в соцсети и получил от компании деньги за неразглашение этой информации, уничтожить доказательства нарушений в компании, передает агентство Блумберг.В августе бывший руководитель службы безопасности Twitter Пайтер Затко сообщил, что компания имеет ряд серьезных проблем с безопасностью. В самом Twitter раскрытую информацию Затко назвали ложной. Маск запросил суд вызвать Затко на дачу показаний в рамках иска главы Tesla к социальной сети. В сентябре стало известно, что компания заплатила Затко около 7 миллионов долларов за неразглашение этой информации. По данным газеты Wall Street Journal, Затко и Twitter заключили в июне конфиденциальное соглашение, и полученные Затко деньги были якобы связаны с потерянной компенсацией экс-сотрудника на десятки миллионов долларов в результате его преждевременного увольнения.Однако если ранее сообщалось, что Затко получил деньги лишь за неразглашение информации о проблемах с безопасностью, то сейчас говорится, что уничтожение доказательств нарушений в компании, которое Twitter потребовала от Затко, также является частью сделки между экс-сотрудником и платформой."Незадолго до того, как Илон Маск возобновил свое предложение о покупке Twitter Inc., миллиардер обвинил компанию в том, что она обязала разоблачителя уничтожить доказательства ее ошибок в обмен на выплату компенсации при увольнении в размере 7,8 миллиона долларов", - пишет Блумберг.Как сообщает Блумберг со ссылкой на судебные документы, Затко сжег 10 рукописных тетрадей и удалил 100 компьютерных файлов по приказу менеджеров Twitter в рамках соглашения об увольнении. Как отмечается, в тетрадях содержались записи о встречах экс-сотрудника с коллегами из компании во время его годичного пребывания на посту начальника службы безопасности.Как сообщается, адвокаты Маска обвинили двух ведущих юристов, главного сотрудника отдела конфиденциальности и исполнительного директора Twitter в стремлении скрыть нарушения правовых договоренностей, распорядившись, чтобы Затко уничтожил документы."Попытка Twitter купить молчание Затко не удалась, но Twitter достиг своей вторичной цели - гарантировать, что подтверждающие доказательства Затко никогда не станут известны", - приводит Блумберг текст документа, подготовленного адвокатами Маска.В апреле Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, но после потребовал проверить данные компании о том, что число поддельных аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает 5%. По словам миллиардера, соцсеть занизила количество таких аккаунтов, а также не предоставила достаточной информации по запросу. Также он был недоволен кадровой политикой компании. Позднее, 8 июля, Маск уведомил Twitter об отказе от покупки. Соцсеть обратилась в суд штата Делавэр с иском против бизнесмена.На прошлой неделе суд штата отложил намеченные на 17 октября слушания, дав предпринимателю возможность закрыть сделку по покупке социальной сети до 28 октября.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

