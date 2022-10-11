Рейтинг@Mail.ru
В Мариуполе возобновил работу Центр подготовки моряков - РИА Новости, 11.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221011/mariupol-1823216945.html
В Мариуполе возобновил работу Центр подготовки моряков
В Мариуполе возобновил работу Центр подготовки моряков - РИА Новости, 11.10.2022
В Мариуполе возобновил работу Центр подготовки моряков
Центр подготовки специалистов водного транспорта, закрытый во время боевых действий, возобновил работу в Мариуполе, сообщил во вторник мэр города Константин... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T19:16
2022-10-11T19:16
в мире
мариуполь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/10/1802952402_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_78a5311799ccfe545bb94838b5893dd3.jpg
МАРИУПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Центр подготовки специалистов водного транспорта, закрытый во время боевых действий, возобновил работу в Мариуполе, сообщил во вторник мэр города Константин Иващенко.Мэр также отметил, что порт Мариуполя уже возобновил свою работу, поэтому ему нужны специалисты.В центре можно будет обучиться морским профессиям и получить сертификат.
https://ria.ru/20221008/mariupol-1822427094.html
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/10/1802952402_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_1ed722ef0b4d0da26633ecba0f78984c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мариуполь
В мире, Мариуполь
19:16 11.10.2022
 
В Мариуполе возобновил работу Центр подготовки моряков

Мэр Мариуполя Иващенко: в городе возобновил работу Центр подготовки моряков

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМариуполь
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Мариуполь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Центр подготовки специалистов водного транспорта, закрытый во время боевых действий, возобновил работу в Мариуполе, сообщил во вторник мэр города Константин Иващенко.
"Он может сыграть очень большую роль в трудоустройстве горожан. У нас более 20 тысяч жителей города были связаны с плаванием и кораблями. Я не имею в виду обслуживания порта и буксиров, а именно моряки, которые ходили по всему миру", - сообщил журналистам Иващенко.
Мэр также отметил, что порт Мариуполя уже возобновил свою работу, поэтому ему нужны специалисты.
В центре можно будет обучиться морским профессиям и получить сертификат.
Новый построенный жилой дом в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
8 октября, 10:30
В Мариуполе запустили восстановленную котельную
 
В миреМариуполь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала