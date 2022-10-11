В Мариуполе возобновил работу Центр подготовки моряков

"Он может сыграть очень большую роль в трудоустройстве горожан. У нас более 20 тысяч жителей города были связаны с плаванием и кораблями. Я не имею в виду обслуживания порта и буксиров, а именно моряки, которые ходили по всему миру", - сообщил журналистам Иващенко.