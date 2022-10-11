https://ria.ru/20221011/mariupol-1823216945.html
В Мариуполе возобновил работу Центр подготовки моряков
В Мариуполе возобновил работу Центр подготовки моряков - РИА Новости, 11.10.2022
В Мариуполе возобновил работу Центр подготовки моряков
Центр подготовки специалистов водного транспорта, закрытый во время боевых действий, возобновил работу в Мариуполе, сообщил во вторник мэр города Константин... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T19:16
2022-10-11T19:16
2022-10-11T19:16
в мире
мариуполь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/10/1802952402_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_78a5311799ccfe545bb94838b5893dd3.jpg
МАРИУПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Центр подготовки специалистов водного транспорта, закрытый во время боевых действий, возобновил работу в Мариуполе, сообщил во вторник мэр города Константин Иващенко.Мэр также отметил, что порт Мариуполя уже возобновил свою работу, поэтому ему нужны специалисты.В центре можно будет обучиться морским профессиям и получить сертификат.
https://ria.ru/20221008/mariupol-1822427094.html
мариуполь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/10/1802952402_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_1ed722ef0b4d0da26633ecba0f78984c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мариуполь
В Мариуполе возобновил работу Центр подготовки моряков
Мэр Мариуполя Иващенко: в городе возобновил работу Центр подготовки моряков
МАРИУПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Центр подготовки специалистов водного транспорта, закрытый во время боевых действий, возобновил работу в Мариуполе, сообщил во вторник мэр города Константин Иващенко.
"Он может сыграть очень большую роль в трудоустройстве горожан. У нас более 20 тысяч жителей города были связаны с плаванием и кораблями. Я не имею в виду обслуживания порта и буксиров, а именно моряки, которые ходили по всему миру", - сообщил журналистам Иващенко.
Мэр также отметил, что порт Мариуполя уже возобновил свою работу, поэтому ему нужны специалисты.
В центре можно будет обучиться морским профессиям и получить сертификат.