08:00 11.10.2022 (обновлено: 08:15 11.10.2022)
Исчезла с радаров. Чем закончилась индийская марсианская миссия
CC BY-SA 2.0 / Kevin Gill /
"Мангальян" (Mars Orbiter Mission)
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила, что автоматическая космическая станция "Мангальян", или МОМ (Mars Orbiter Mission), находившаяся на орбите Марса с сентября 2014-го, завершила работу. Вместо запланированных шести-восьми месяцев миссия продолжалась восемь лет. О том, что нового о Красной планете удалось узнать за это время, а также о возможных причинах потери связи с аппаратом — в материале РИА Новости.
Марсианский корабль
Первую в Индии автоматическую межпланетную станцию назвали "Мангальян", что в переводе с санскрита означает "марсианский корабль". До этого к Марсу отправляли аппараты СССР, Россия, США, Япония и Европейское космическое агентство.
Цели у МОМ были довольно скромные: обкатка технологий, необходимых для следующих полетов, исследование поверхности и атмосферы Красной планеты. Этим занимались пять научных приборов: спектральный анализатор метана, фотометр для определения концентраций водорода в атмосфере, тепловой инфракрасный спектрометр, квадрупольный масс-анализатор для изучения экзосферы и цветная фотокамера MCC (Mars Color Camera).
Запустили станцию 5 ноября 2013-го с космодрома имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота. На высоте 70 километров специалисты проверили аппаратуру, а камера сделала первый снимок. В кадр попали Индия, Тибет, Аравийский полуостров, восточное Средиземноморье и восток Африки. Двадцать четвертого сентября 2014-го "Мангальян" вышел на орбиту Марса и приступил к передаче данных.
© ISROПервый снимок, сделанный в ходе тестирования аппаратуры межпланетной станции "Мангальян" 21 ноября 2013-го
© ISRO
Первый снимок, сделанный в ходе тестирования аппаратуры межпланетной станции "Мангальян" 21 ноября 2013-го
Орбитальный долгожитель
По плану станция должна была проработать на орбите всего около полугода. Но на борту осталось сорок килограммов топлива — вдвое больше, чем предполагалось. В ISRO решили воспользоваться этим и продлить миссию, чтобы тщательнее исследовать климат Марса.
В марте 2015-го индийские ученые обнародовали первые результаты, а к сентябрю накопилось столько материала, что издали "Атлас Марса". На 120 страницах — цветные снимки высокого разрешения, раскрывающие морфологические особенности поверхности планеты, детали атмосферных процессов и другие данные.
© ISROФото Марса, полученные камерой "Мангальяна"
© ISRO
Благодаря сверхширокому углу зрения камеры МСС "Мангальян" стал первой и пока единственной миссией, сумевшей одним кадром охватить всю поверхность Марса, а также получить изображение обратной стороны Деймоса. Кроме того, засняли второй спутник Фобос на фоне Красной планеты, а также комету Сайдинг-Спринг, которая сблизилась с Марсом 19 октября 2014-го.
Индийская миссия позволила уточнить состав марсианской экзосферы, определить высоту, на которой происходит переход от преобладания CO2 к кислородному режиму. В верхних слоях обнаружили изотоп аргон-40, характерный для атмосферы Земли. Аппарат наблюдал крупные пылевые бури, изменения полярных ледяных шапок и альбедо поверхности планеты. А по результатам обработки изображений с помощью моделей машинного обучения ученые составили классификацию марсианских оползней.
© ISROФобос на фоне Марса. Снимок сделан камерой МСС 14 октября 2014 года
© ISRO
Фобос на фоне Марса. Снимок сделан камерой МСС 14 октября 2014 года
Прощание со станцией
Итоги восьмилетней миссии подвели на общем собрании ISRO 27 сентября 2022-го. Станция потеряла связь с Землей в апреле во время длительного пребывания в зоне затемнения. Точная причина исчезновения корабля с радаров неизвестна. Возможно, закончилось топливо, необходимое для правильной ориентации и управления солнечными батареями, или аккумулятор разрядился сверх безопасного рабочего предела.
Солнечная батарея станции размером 1,4 x 1,8 метра состоит из трех панелей, расположенных на одной стороне космического корабля. Мощности 800 ватт хватает, чтобы заряжать литий-ионный аккумулятор, который обеспечивает работу станции при отсутствии света. Видимо, зона затемнения, с которой столкнулся "Мангальян" в апреле, была слишком обширной.
Также не исключено, что автоматизированная система навигации после выхода из зоны затемнения потеряла ориентацию и заставила орбитальный аппарат совершить разворот, из-за чего антенна, обращенная к Земле, оказалась направленной в противоположную сторону. Восстановить связь со станцией не удалось.
В "прощальном" заявлении ISRO говорится: "Эта миссия всегда будет считаться выдающимся технологическим и научным достижением в истории исследования планет".
Кстати, MOM стала самой бюджетной межпланетной миссией в истории космонавтики. Она обошлась всего в 74 миллиона долларов США — дешевле, чем многие голливудские фильмы.
CC BY-SA 3.0 / Nesnad /
Схема полета межпланетной автоматической станции "Мангальян"
Продолжение следует
Индийская организация космических исследований намерена запустить вторую марсианскую миссию — ориентировочно в 2024-м. Рассматривали конфигурации, включающие орбитальный аппарат, посадочный модуль и марсоход, однако опять ограничились орбитальной станцией, но с более сложными инструментами.
"Мангальян-2" будет тяжелее предшественника и возьмет на борт больше полезной нагрузки. Центральный элемент конфигурации — анализатор ионосферной плазмы ARIS. Также станцию оснастят гиперспектральной и панхроматической камерами очень высокого разрешения, радаром для изучения геологической структуры Марса.
За MOM-2 последует MOM-3 с посадочным модулем и марсоходом. Предполагаемое место посадки — древнее озеро Эридания. По мнению ученых, на дне этого водоема 4,0-3,7 миллиарда лет назад били горячие источники, в которых могла зародиться жизнь.
© Фото : ISROИндийский марсианский зонд "Мангальян" перед запуском
© Фото : ISRO
Индийский марсианский зонд "Мангальян" перед запуском