https://ria.ru/20221011/mangalyan-1822802566.html

Исчезла с радаров. Чем закончилась индийская марсианская миссия

Исчезла с радаров. Чем закончилась индийская марсианская миссия - РИА Новости, 11.10.2022

Исчезла с радаров. Чем закончилась индийская марсианская миссия

Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила, что автоматическая космическая станция "Мангальян", или МОМ (Mars Orbiter Mission), находившаяся РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T08:00

2022-10-11T08:00

2022-10-11T08:15

наука

космос - риа наука

марс

индийская организация космических исследований

мангальян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822217033_0:0:2153:1211_1920x0_80_0_0_68e3ee57707bf29216f1a81ee02323c4.jpg

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила, что автоматическая космическая станция "Мангальян", или МОМ (Mars Orbiter Mission), находившаяся на орбите Марса с сентября 2014-го, завершила работу. Вместо запланированных шести-восьми месяцев миссия продолжалась восемь лет. О том, что нового о Красной планете удалось узнать за это время, а также о возможных причинах потери связи с аппаратом — в материале РИА Новости.Марсианский корабльПервую в Индии автоматическую межпланетную станцию назвали "Мангальян", что в переводе с санскрита означает "марсианский корабль". До этого к Марсу отправляли аппараты СССР, Россия, США, Япония и Европейское космическое агентство.Цели у МОМ были довольно скромные: обкатка технологий, необходимых для следующих полетов, исследование поверхности и атмосферы Красной планеты. Этим занимались пять научных приборов: спектральный анализатор метана, фотометр для определения концентраций водорода в атмосфере, тепловой инфракрасный спектрометр, квадрупольный масс-анализатор для изучения экзосферы и цветная фотокамера MCC (Mars Color Camera).Запустили станцию 5 ноября 2013-го с космодрома имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота. На высоте 70 километров специалисты проверили аппаратуру, а камера сделала первый снимок. В кадр попали Индия, Тибет, Аравийский полуостров, восточное Средиземноморье и восток Африки. Двадцать четвертого сентября 2014-го "Мангальян" вышел на орбиту Марса и приступил к передаче данных.Орбитальный долгожительПо плану станция должна была проработать на орбите всего около полугода. Но на борту осталось сорок килограммов топлива — вдвое больше, чем предполагалось. В ISRO решили воспользоваться этим и продлить миссию, чтобы тщательнее исследовать климат Марса.В марте 2015-го индийские ученые обнародовали первые результаты, а к сентябрю накопилось столько материала, что издали "Атлас Марса". На 120 страницах — цветные снимки высокого разрешения, раскрывающие морфологические особенности поверхности планеты, детали атмосферных процессов и другие данные.Благодаря сверхширокому углу зрения камеры МСС "Мангальян" стал первой и пока единственной миссией, сумевшей одним кадром охватить всю поверхность Марса, а также получить изображение обратной стороны Деймоса. Кроме того, засняли второй спутник Фобос на фоне Красной планеты, а также комету Сайдинг-Спринг, которая сблизилась с Марсом 19 октября 2014-го.Индийская миссия позволила уточнить состав марсианской экзосферы, определить высоту, на которой происходит переход от преобладания CO2 к кислородному режиму. В верхних слоях обнаружили изотоп аргон-40, характерный для атмосферы Земли. Аппарат наблюдал крупные пылевые бури, изменения полярных ледяных шапок и альбедо поверхности планеты. А по результатам обработки изображений с помощью моделей машинного обучения ученые составили классификацию марсианских оползней.Прощание со станциейИтоги восьмилетней миссии подвели на общем собрании ISRO 27 сентября 2022-го. Станция потеряла связь с Землей в апреле во время длительного пребывания в зоне затемнения. Точная причина исчезновения корабля с радаров неизвестна. Возможно, закончилось топливо, необходимое для правильной ориентации и управления солнечными батареями, или аккумулятор разрядился сверх безопасного рабочего предела.Солнечная батарея станции размером 1,4 x 1,8 метра состоит из трех панелей, расположенных на одной стороне космического корабля. Мощности 800 ватт хватает, чтобы заряжать литий-ионный аккумулятор, который обеспечивает работу станции при отсутствии света. Видимо, зона затемнения, с которой столкнулся "Мангальян" в апреле, была слишком обширной.Также не исключено, что автоматизированная система навигации после выхода из зоны затемнения потеряла ориентацию и заставила орбитальный аппарат совершить разворот, из-за чего антенна, обращенная к Земле, оказалась направленной ​​в противоположную сторону. Восстановить связь со станцией не удалось.В "прощальном" заявлении ISRO говорится: "Эта миссия всегда будет считаться выдающимся технологическим и научным достижением в истории исследования планет".Кстати, MOM стала самой бюджетной межпланетной миссией в истории космонавтики. Она обошлась всего в 74 миллиона долларов США — дешевле, чем многие голливудские фильмы.Продолжение следуетИндийская организация космических исследований намерена запустить вторую марсианскую миссию — ориентировочно в 2024-м. Рассматривали конфигурации, включающие орбитальный аппарат, посадочный модуль и марсоход, однако опять ограничились орбитальной станцией, но с более сложными инструментами."Мангальян-2" будет тяжелее предшественника и возьмет на борт больше полезной нагрузки. Центральный элемент конфигурации — анализатор ионосферной плазмы ARIS. Также станцию оснастят гиперспектральной и панхроматической камерами очень высокого разрешения, радаром для изучения геологической структуры Марса.За MOM-2 последует MOM-3 с посадочным модулем и марсоходом. Предполагаемое место посадки — древнее озеро Эридания. По мнению ученых, на дне этого водоема 4,0-3,7 миллиарда лет назад били горячие источники, в которых могла зародиться жизнь.

марс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владислав Стрекопытов

Владислав Стрекопытов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владислав Стрекопытов

космос - риа наука, марс, индийская организация космических исследований, мангальян