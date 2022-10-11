https://ria.ru/20221011/malayziya-1822865137.html

Туроператоры рассказали, как сэкономить на турах в Малайзию

Туроператоры рассказали, как сэкономить на турах в Малайзию - РИА Новости, 11.10.2022

Туроператоры рассказали, как сэкономить на турах в Малайзию

Туроператоры фиксирую постепенное восстановление спроса на туры в Малайзию, но интерес мог бы быть выше при наличии удобной логистики авиаперелетов и более... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T10:38

2022-10-11T10:38

2022-10-11T10:38

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малайзия

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Туроператоры фиксирую постепенное восстановление спроса на туры в Малайзию, но интерес мог бы быть выше при наличии удобной логистики авиаперелетов и более приемлемой стоимости билетов, сообщает АТОР.Как поясняет руководитель коммерческого отдела туроператора "Интурист" Филипп Обручев-Миронов, Малайзия обычно уступает в спросе Таиланду или Индонезии."Так было и в допандемийный период, эта тенденция продолжается и сейчас, — объяснил эксперт. — Большинство организованных туристов планирует в странах ЮВА пляжный отдых. Однако морские курорты Малайзии находятся не близко от главного международного хаба – Куала-Лумпура, поэтому до ближайших островов требуется внутренний перелет".Представители туроператора "Русский Экспресс" добавляют, что спрос по направлению тормозит и высокая стоимость перелета. По данным билетных агрегаторов, авиабилет из Москвы в Куала-Лумпур и обратно на Новый год с одной пересадкой сейчас обойдется от 177 тысяч рублей на одного пассажира.Эксперты уточняют, что наиболее привлекательные цены на регулярные перелеты у авиакомпаний Emirates и Etihad. Стоимость на ноябрь — 110 тысяч рублей на одного в обе стороны. Если покупать билеты заранее, например, за четыре месяца, можно уложиться и в 60 тысяч.Еще один способ сэкономить – пакетные туры. Два туроператора – China Travel и ПАКС – в зимнем сезоне предлагают такие путевки на блочной перевозке.Например, в ноябре тур на 12 ночей на двоих (Куала-Лумпур две ночи и девять ночей острове Лангкави) стартует от 212 115 рублей, на Новый год – от 267 339 рублей. У China Travel на Новый Год можно забронировать тур Куала-Лумпур (три ночи) плюс Лангкави (семь ночей) на гарантированных блоках мест по цене от 341 тысяч рублей на двоих.Практически все услуги в Малайзии при бронировании поездки у туроператоров можно оплатить в России в рублях. Это и экскурсии, индивидуальные и групповые трансферы, услуги гида, SPA-пакеты, в ряде случаев – и посещение ресторанов.По словам экспертов, на отдых лучше всего брать с собой доллары, хотя в Малайзии можно поменять на местные ринггиты также евро, швейцарские франки, юани. Кроме того, не должно быть проблем с оплатой покупок и услуг по банковским картам платежной системы UnionPay.

https://ria.ru/20220916/tailand-1816924213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, малайзия, куала-лумпур, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, куда можно лететь, отдых на море