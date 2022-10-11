https://ria.ru/20221011/makron-1823035554.html
Французы пришли в ужас от решения Макрона после переговоров с Зеленским
Французы пришли в ужас от решения Макрона после переговоров с Зеленским - РИА Новости, 11.10.2022
Французы пришли в ужас от решения Макрона после переговоров с Зеленским
Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают заявление президента Эммануэля Макрона о новых поставках Киеву самоходных установок Caesar. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T11:34
2022-10-11T11:34
2022-10-11T11:52
в мире
эммануэль макрон
франция
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают заявление президента Эммануэля Макрона о новых поставках Киеву самоходных установок Caesar. "Я сыт по горло тем, что мои налоги идут на вооружение Украины, когда во Франции много дел и нас просят лишить себя всего (энергии, здравоохранения, образования, полиции, правосудия)", — написал один из комментаторов. "Учитывая возврат французского общества к Средневековью, скоро мы сможем посылать им только луки и стрелы!" — пошутил другой. "Эскалация вместо деэскалации. Они ничего не поняли", — отметил третий. "Опасность таких действий приведет нас к мировой войне с Россией", — возмутился пользователь. "Когда наши лидеры будут говорить о мире?" — задался вопросом еще один. "И граждане Франции не имеют права голоса. Это сказывается на их жизни и покупательной способности. По приказу США Европа начала великий марш к пропасти", — заключил читатель. Накануне Макрон в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Франция в полной мере продолжит поддерживать киевский режим, и пообещал отправить на Украину САУ Caesar, противотанковые ракеты, современные бронемашины и самодвижущиеся пушки TRF1. На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО неустанно накачивают Украину оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221011/gaz-1822995953.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221011/frantsiya-1823027929.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эммануэль макрон, франция, украина, владимир зеленский
В мире, Эммануэль Макрон, Франция, Украина, Владимир Зеленский
11:34 11.10.2022 (обновлено: 11:52 11.10.2022)
Французы пришли в ужас от решения Макрона после переговоров с Зеленским
Читатели Le Figaro возмутились обещанием Макрона поставить Зеленскому САУ Caesar
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.
Читатели французской газеты Le Figaro
активно обсуждают заявление президента Эммануэля Макрона о новых поставках Киеву самоходных установок Caesar.
"Я сыт по горло тем, что мои налоги идут на вооружение Украины, когда во Франции много дел и нас просят лишить себя всего (энергии, здравоохранения, образования, полиции, правосудия)", — написал один из комментаторов.
"Учитывая возврат французского общества к Средневековью, скоро мы сможем посылать им только луки и стрелы!" — пошутил другой.
"Эскалация вместо деэскалации. Они ничего не поняли", — отметил третий.
"Опасность таких действий приведет нас к мировой войне с Россией", — возмутился пользователь.
"Когда наши лидеры будут говорить о мире?" — задался вопросом еще один.
"И граждане Франции не имеют права голоса. Это сказывается на их жизни и покупательной способности. По приказу США Европа начала великий марш к пропасти", — заключил читатель.
Накануне Макрон в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Франция в полной мере продолжит поддерживать киевский режим, и пообещал отправить на Украину САУ Caesar, противотанковые ракеты, современные бронемашины и самодвижущиеся пушки TRF1.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО
неустанно накачивают Украину оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.