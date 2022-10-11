https://ria.ru/20221011/makron-1823035554.html

Французы пришли в ужас от решения Макрона после переговоров с Зеленским

Французы пришли в ужас от решения Макрона после переговоров с Зеленским - РИА Новости, 11.10.2022

Французы пришли в ужас от решения Макрона после переговоров с Зеленским

Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают заявление президента Эммануэля Макрона о новых поставках Киеву самоходных установок Caesar. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T11:34

2022-10-11T11:34

2022-10-11T11:52

в мире

эммануэль макрон

франция

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают заявление президента Эммануэля Макрона о новых поставках Киеву самоходных установок Caesar. "Я сыт по горло тем, что мои налоги идут на вооружение Украины, когда во Франции много дел и нас просят лишить себя всего (энергии, здравоохранения, образования, полиции, правосудия)", — написал один из комментаторов. "Учитывая возврат французского общества к Средневековью, скоро мы сможем посылать им только луки и стрелы!" — пошутил другой. "Эскалация вместо деэскалации. Они ничего не поняли", — отметил третий. "Опасность таких действий приведет нас к мировой войне с Россией", — возмутился пользователь. "Когда наши лидеры будут говорить о мире?" — задался вопросом еще один. "И граждане Франции не имеют права голоса. Это сказывается на их жизни и покупательной способности. По приказу США Европа начала великий марш к пропасти", — заключил читатель. Накануне Макрон в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Франция в полной мере продолжит поддерживать киевский режим, и пообещал отправить на Украину САУ Caesar, противотанковые ракеты, современные бронемашины и самодвижущиеся пушки TRF1. На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО неустанно накачивают Украину оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221011/gaz-1822995953.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221011/frantsiya-1823027929.html

франция

украина

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, эммануэль макрон, франция, украина, владимир зеленский