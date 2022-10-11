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Россия поддерживает работу МАГАТЭ, заявил Путин - РИА Новости, 11.10.2022
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Россия поддерживает работу МАГАТЭ, заявил Путин
Россия поддерживает работу МАГАТЭ, заявил Путин - РИА Новости, 11.10.2022
Россия поддерживает работу МАГАТЭ, заявил Путин
Россия всегда поддерживала работу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и по сей день придает большое значение его работе, заявил президент РФ... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T18:04
2022-10-11T18:15
россия
магатэ
санкт-петербург
запорожская аэс
владимир путин
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Россия всегда поддерживала работу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и по сей день придает большое значение его работе, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси."Уважаемый господин генеральный директор, очень рад вас приветствовать в Петербурге, в России. Со момента создания агентства Россия всегда не просто поддерживала, а стояла у истоков агентства с 1957 года, и поддерживала работу агентства всегда. Мы активно ведем себя в рамках агентства и по сей день и придаем большое значение тому делу, которому агентство себя посвящает, и вы, как генеральный директор, посвящаете свою жизнь", - сказал Путин.Ранее сообщалось, что главной темой разговора Путина и Гросси станет ситуация с Запорожской АЭС. Глава МАГАТЭ, как сообщали в самой организации, намерен обсудить создание защитной зоны вокруг станции.
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россия, магатэ, санкт-петербург, запорожская аэс, владимир путин, рафаэль гросси
Россия, МАГАТЭ, Санкт-Петербург, Запорожская АЭС, Владимир Путин, Рафаэль Гросси
18:04 11.10.2022 (обновлено: 18:15 11.10.2022)
 
Россия поддерживает работу МАГАТЭ, заявил Путин

Путин на встрече с Гросси заявил, что Россия придает большое значение работе МАГАТЭ

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Россия всегда поддерживала работу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и по сей день придает большое значение его работе, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси.
"Уважаемый господин генеральный директор, очень рад вас приветствовать в Петербурге, в России. Со момента создания агентства Россия всегда не просто поддерживала, а стояла у истоков агентства с 1957 года, и поддерживала работу агентства всегда. Мы активно ведем себя в рамках агентства и по сей день и придаем большое значение тому делу, которому агентство себя посвящает, и вы, как генеральный директор, посвящаете свою жизнь", - сказал Путин.
Ранее сообщалось, что главной темой разговора Путина и Гросси станет ситуация с Запорожской АЭС. Глава МАГАТЭ, как сообщали в самой организации, намерен обсудить создание защитной зоны вокруг станции.
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РоссияМАГАТЭСанкт-ПетербургЗапорожская АЭСВладимир ПутинРафаэль Гросси
 
 
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