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Президент ОАЭ надеется на дальнейшее увеличение товарооборота с Россией

Президент ОАЭ надеется на дальнейшее увеличение товарооборота с Россией - РИА Новости, 11.10.2022

Президент ОАЭ надеется на дальнейшее увеличение товарооборота с Россией

Торговый оборот между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами удвоился и достиг 5 миллиардов долларов, заявил во вторник президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T14:47

2022-10-11T14:47

2022-10-11T15:23

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владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Торговый оборот между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами удвоился и достиг 5 миллиардов долларов, заявил во вторник президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян."Мы увеличили наш товарооборот с 2,5 миллиардов до 5 миллиардов долларов... Надеюсь, что в ближайшие годы мы сможем значительно увеличить все эти показатели", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Петербурге.Аль Нахайян добавил, что на сегодняшний день работают 4 тысячи совместных компании."Мы также будем отмечать открытие первой российской школы в Эмиратах... Все укрепляет тот мост сотрудничества, который связывает нас", - отметил президент ОАЭ.

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в мире, оаэ, мухаммед бен заид аль нахайян, россия, санкт-петербург, владимир путин