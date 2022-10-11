https://ria.ru/20221011/lvov-1823128185.html

Львовский губернатор заявил об уничтожении двух электроподстанций

Львовский губернатор заявил об уничтожении двух электроподстанций - РИА Новости, 11.10.2022

Львовский губернатор заявил об уничтожении двух электроподстанций

Две электроподстанции во Львовской области уничтожены из-за ракетных ударов, сообщает во вторник украинский телеканал "Суспильне" со ссылкой на главу областной... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T15:09

2022-10-11T15:09

2022-10-11T15:25

специальная военная операция на украине

львовская область

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Две электроподстанции во Львовской области уничтожены из-за ракетных ударов, сообщает во вторник украинский телеканал "Суспильне" со ссылкой на главу областной военной администрации Максима Козицкого."В Львовской области российские ракеты повторно попали в две электроподстанции, которые подверглись обстрелам вчера. Они полностью уничтожены", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Суспильне".Украинские СМИ с утра вторника сообщают о новых взрывах, на следующий день после того, как ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Во вторник взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщают СМИ. Со вторника в Киеве и Киевской области вводят почасовое отключение электроэнергии, из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры могут выключать почасово электроэнергию не более чем на четыре часа.В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии. Также почти половина поездов на Украине задерживаются, сообщают "Украинские железные дороги".В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.

https://ria.ru/20221011/dnepropetrovsk-1823112818.html

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

львовская область, в мире, украина, вооруженные силы рф, россия, ситуация в днр и лнр