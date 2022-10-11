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Львовский губернатор заявил об уничтожении двух электроподстанций - РИА Новости, 11.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/lvov-1823128185.html
Львовский губернатор заявил об уничтожении двух электроподстанций
Львовский губернатор заявил об уничтожении двух электроподстанций - РИА Новости, 11.10.2022
Львовский губернатор заявил об уничтожении двух электроподстанций
Две электроподстанции во Львовской области уничтожены из-за ракетных ударов, сообщает во вторник украинский телеканал "Суспильне" со ссылкой на главу областной... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T15:09
2022-10-11T15:25
специальная военная операция на украине
львовская область
в мире
украина
вооруженные силы рф
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Две электроподстанции во Львовской области уничтожены из-за ракетных ударов, сообщает во вторник украинский телеканал "Суспильне" со ссылкой на главу областной военной администрации Максима Козицкого."В Львовской области российские ракеты повторно попали в две электроподстанции, которые подверглись обстрелам вчера. Они полностью уничтожены", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Суспильне".Украинские СМИ с утра вторника сообщают о новых взрывах, на следующий день после того, как ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Во вторник взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщают СМИ. Со вторника в Киеве и Киевской области вводят почасовое отключение электроэнергии, из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры могут выключать почасово электроэнергию не более чем на четыре часа.В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии. Также почти половина поездов на Украине задерживаются, сообщают "Украинские железные дороги".В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
https://ria.ru/20221011/dnepropetrovsk-1823112818.html
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html
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львовская область, в мире, украина, вооруженные силы рф, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Львовская область, В мире, Украина, Вооруженные силы РФ, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:09 11.10.2022 (обновлено: 15:25 11.10.2022)
 
Львовский губернатор заявил об уничтожении двух электроподстанций

Львовский губернатор заявил об уничтожении двух электроподстанций из-за ударов

© РИА Новости / Павел Паламарчук / Перейти в медиабанкЛьвов
Львов - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Две электроподстанции во Львовской области уничтожены из-за ракетных ударов, сообщает во вторник украинский телеканал "Суспильне" со ссылкой на главу областной военной администрации Максима Козицкого.
"В Львовской области российские ракеты повторно попали в две электроподстанции, которые подверглись обстрелам вчера. Они полностью уничтожены", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Суспильне".
Вид города Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
14:13Специальная военная операция на Украине
Днепропетровские власти заявили о повреждении энергетической инфраструктуры
Украинские СМИ с утра вторника сообщают о новых взрывах, на следующий день после того, как ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Во вторник взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщают СМИ. Со вторника в Киеве и Киевской области вводят почасовое отключение электроэнергии, из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры могут выключать почасово электроэнергию не более чем на четыре часа.
В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии. Также почти половина поездов на Украине задерживаются, сообщают "Украинские железные дороги".
В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
Украинский флаг на фоне неба - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
08:00
Началась новая стадия демонтажа Украины
 
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