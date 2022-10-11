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Львовские власти сообщили об ударах по объектам энергетики - РИА Новости, 11.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/lvov-1823056327.html
Львовские власти сообщили об ударах по объектам энергетики
Львовские власти сообщили об ударах по объектам энергетики - РИА Новости, 11.10.2022
Львовские власти сообщили об ударах по объектам энергетики
Во Львовской области Украины был нанесен удар по объекту энергетической инфраструктуры, заявил во вторник глава Львовской областной администрации Максим... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T12:19
2022-10-11T13:30
специальная военная операция на украине
в мире
львовская область
украина
львов
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Во Львовской области Украины был нанесен удар по объекту энергетической инфраструктуры, заявил во вторник глава Львовской областной администрации Максим Козицкий."Сейчас известно о трех взрывах на двух объектах энергетики во Львовской области. Информация о пострадавших пока не поступала", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что во Львове слышны взрывы, в городе наблюдаются проблемы с электроэнергией.Ранее украинская государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) заявила, что утром во вторник остаются обесточенными 301 населенный пункт после российских ударов по пунктам военного управления, энергетической инфраструктуры и связи.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что утром был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток". В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
https://ria.ru/20221011/ivano-frankovsk-1823039990.html
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в мире, львовская область, украина, львов, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Львовская область, Украина, Львов, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:19 11.10.2022 (обновлено: 13:30 11.10.2022)
 
Львовские власти сообщили об ударах по объектам энергетики

Глава Львовской администрации Козицкий заявил о трех взрывах на двух объектах энергетики

© РИА Новости / Павел Паламарчук / Перейти в медиабанкЛьвов
Львов - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Львов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Во Львовской области Украины был нанесен удар по объекту энергетической инфраструктуры, заявил во вторник глава Львовской областной администрации Максим Козицкий.
"Сейчас известно о трех взрывах на двух объектах энергетики во Львовской области. Информация о пострадавших пока не поступала", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что во Львове слышны взрывы, в городе наблюдаются проблемы с электроэнергией.
Ивано-Франковск - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 11:45Специальная военная операция на Украине
Ивано-Франковские власти зафиксировали удары по критической инфраструктуре
Ранее украинская государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) заявила, что утром во вторник остаются обесточенными 301 населенный пункт после российских ударов по пунктам военного управления, энергетической инфраструктуры и связи.
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что утром был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток". В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.
Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
Пожарный в городе Винница, Украина - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 11:33Специальная военная операция на Украине
СМИ сообщили о новых взрывах в Винницкой и Ровненской областях
 
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