12:19 11.10.2022 (обновлено: 13:30 11.10.2022)
Львовские власти сообщили об ударах по объектам энергетики
Глава Львовской администрации Козицкий заявил о трех взрывах на двух объектах энергетики
Львов. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Во Львовской области Украины был нанесен удар по объекту энергетической инфраструктуры, заявил во вторник глава Львовской областной администрации Максим Козицкий.
"Сейчас известно о трех взрывах на двух объектах энергетики во Львовской области. Информация о пострадавших пока не поступала", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что во Львове слышны взрывы, в городе наблюдаются проблемы с электроэнергией.
Ранее украинская государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) заявила, что утром во вторник остаются обесточенными 301 населенный пункт после российских ударов по пунктам военного управления, энергетической инфраструктуры и связи.
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что утром был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток". В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.
Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.