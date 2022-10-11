https://ria.ru/20221011/lvov-1823056327.html

Львовские власти сообщили об ударах по объектам энергетики

Львовские власти сообщили об ударах по объектам энергетики - РИА Новости, 11.10.2022

Львовские власти сообщили об ударах по объектам энергетики

Во Львовской области Украины был нанесен удар по объекту энергетической инфраструктуры, заявил во вторник глава Львовской областной администрации Максим... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T12:19

2022-10-11T12:19

2022-10-11T13:30

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Во Львовской области Украины был нанесен удар по объекту энергетической инфраструктуры, заявил во вторник глава Львовской областной администрации Максим Козицкий."Сейчас известно о трех взрывах на двух объектах энергетики во Львовской области. Информация о пострадавших пока не поступала", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что во Львове слышны взрывы, в городе наблюдаются проблемы с электроэнергией.Ранее украинская государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) заявила, что утром во вторник остаются обесточенными 301 населенный пункт после российских ударов по пунктам военного управления, энергетической инфраструктуры и связи.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что утром был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток". В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.

https://ria.ru/20221011/ivano-frankovsk-1823039990.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, львовская область, украина, львов, ситуация в днр и лнр