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Львенок стал новым жителем московского Центра реабилитации диких животных - РИА Новости, 11.10.2022
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Львенок стал новым жителем московского Центра реабилитации диких животных
Львенок стал новым жителем московского Центра реабилитации диких животных - РИА Новости, 11.10.2022
Львенок стал новым жителем московского Центра реабилитации диких животных
Львенок стал новым жителем Центра реабилитации диких животных, сейчас он осваивается в вольере, проходит карантинные мероприятия и привыкает к новой обстановке, РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T15:02
2022-10-11T15:02
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общество
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департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Львенок стал новым жителем Центра реабилитации диких животных, сейчас он осваивается в вольере, проходит карантинные мероприятия и привыкает к новой обстановке, сообщили РИА Новости в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды."В столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды обратились сотрудники Дмитровской городской прокуратуры Московской области с просьбой разместить львёнка в Центре реабилитации диких животных. Данный вид входит в список запрещённых к содержанию животных, который действует с 2020 года. Но, к сожалению, периодически имеют место случаи продажи львят в частные руки. Цена на такого экзотического питомца не очень высока и сопоставима со стоимостью породистой собаки", - рассказали в департаменте.В ведомстве отметили, что на данный момент львёнок осваивается в вольере, проходит карантинные мероприятия и привыкает к новой обстановке.Центр реабилитации диких животных столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды расположен в деревне Андрейково Московской области. "В Центре реабилитации находятся и другие крупные кошки: взрослая львица, тигры, пума. Всего в Центре содержится около 800 диких животных разных видов, включая 228 особей, поступивших за истекший период 2022 года", - добавили в департаменте.
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общество, москва, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы
15:02 11.10.2022
 

Львенок стал новым жителем московского Центра реабилитации диких животных

© Фото : департамент природопользования и охраны окружающей среды города МосквыЛьвенок в Московском Центре реабилитации диких животных
Львенок в Московском Центре реабилитации диких животных - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Фото : департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Львенок стал новым жителем Центра реабилитации диких животных, сейчас он осваивается в вольере, проходит карантинные мероприятия и привыкает к новой обстановке, сообщили РИА Новости в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды.
"В столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды обратились сотрудники Дмитровской городской прокуратуры Московской области с просьбой разместить львёнка в Центре реабилитации диких животных. Данный вид входит в список запрещённых к содержанию животных, который действует с 2020 года. Но, к сожалению, периодически имеют место случаи продажи львят в частные руки. Цена на такого экзотического питомца не очень высока и сопоставима со стоимостью породистой собаки", - рассказали в департаменте.
В ведомстве отметили, что на данный момент львёнок осваивается в вольере, проходит карантинные мероприятия и привыкает к новой обстановке.
Центр реабилитации диких животных столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды расположен в деревне Андрейково Московской области. "В Центре реабилитации находятся и другие крупные кошки: взрослая львица, тигры, пума. Всего в Центре содержится около 800 диких животных разных видов, включая 228 особей, поступивших за истекший период 2022 года", - добавили в департаменте.
Енот - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 09:41
В центре реабилитации диких животных в Москве живут 17 енотов
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваДепартамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы
 
 
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