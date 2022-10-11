https://ria.ru/20221011/lvenok-1823126173.html

Львенок стал новым жителем московского Центра реабилитации диких животных

Львенок стал новым жителем московского Центра реабилитации диких животных - РИА Новости, 11.10.2022

Львенок стал новым жителем московского Центра реабилитации диких животных

Львенок стал новым жителем Центра реабилитации диких животных, сейчас он осваивается в вольере, проходит карантинные мероприятия и привыкает к новой обстановке, РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T15:02

2022-10-11T15:02

2022-10-11T15:02

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общество

москва

департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Львенок стал новым жителем Центра реабилитации диких животных, сейчас он осваивается в вольере, проходит карантинные мероприятия и привыкает к новой обстановке, сообщили РИА Новости в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды."В столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды обратились сотрудники Дмитровской городской прокуратуры Московской области с просьбой разместить львёнка в Центре реабилитации диких животных. Данный вид входит в список запрещённых к содержанию животных, который действует с 2020 года. Но, к сожалению, периодически имеют место случаи продажи львят в частные руки. Цена на такого экзотического питомца не очень высока и сопоставима со стоимостью породистой собаки", - рассказали в департаменте.В ведомстве отметили, что на данный момент львёнок осваивается в вольере, проходит карантинные мероприятия и привыкает к новой обстановке.Центр реабилитации диких животных столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды расположен в деревне Андрейково Московской области. "В Центре реабилитации находятся и другие крупные кошки: взрослая львица, тигры, пума. Всего в Центре содержится около 800 диких животных разных видов, включая 228 особей, поступивших за истекший период 2022 года", - добавили в департаменте.

https://ria.ru/20220704/enot-1800008098.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, москва, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы