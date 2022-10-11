https://ria.ru/20221011/lnr-1823053755.html

В ЛНР заявили о полной готовности к отопительному сезону

В ЛНР заявили о полной готовности к отопительному сезону - РИА Новости, 11.10.2022

В ЛНР заявили о полной готовности к отопительному сезону

Котельные и тепловые сети в Луганской Народной Республике полностью готовы к отопительному сезону, сообщило во вторник министерство строительства и ЖКХ... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T12:14

2022-10-11T12:14

2022-10-11T12:14

жкх

луганская народная республика

луганскгаз

отопительный сезон 2022-2023 в россии

россия

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ЛУГАНСК, 11 окт - РИА Новости. Котельные и тепловые сети в Луганской Народной Республике полностью готовы к отопительному сезону, сообщило во вторник министерство строительства и ЖКХ республики со ссылкой на пресс-службу министерства топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР."К началу отопительного сезона в Луганской Народной Республике специалистами ГУП "Луганскгаз" и подрядных организаций из России подготовлено 205 котельных и 523 километра тепловых сетей. Это составляет 100-процентную готовность от общего количества объектов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Тепловики с мая по октябрь заменили 25,9 километра тепловых сетей в двухтрубном исчислении, 13 насосных агрегатов и пять котлов, также выполнен капитальный ремонт трех котельных и 18 котлов.В настоящий момент еще ведутся работы по замене двух участков тепловых сетей в Антраците, ориентировочно работы будут закончены к 15 октября.Ведомство добавило, что в подготовке к осенне-зимнему периоду значительную помощь республике оказала Российская Федерация."В целом, объем и качество работ, выполненные ГУП "Луганскгаз" совместно с российскими коллегами, позволяют сказать, что республика готова вступить в новый отопительный сезон. Все котельные и сети начнут работу своевременно", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221011/dnr-1822986228.html

https://ria.ru/20221001/ukraina-1820835104.html

луганская народная республика

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жкх, луганская народная республика, луганскгаз, отопительный сезон 2022-2023 в россии, россия