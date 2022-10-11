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ВСУ за сутки потеряли до 45 человек и пять БТР, сообщили в ЛНР
ВСУ за сутки потеряли до 45 человек и пять БТР, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 11.10.2022
ВСУ за сутки потеряли до 45 человек и пять БТР, сообщили в ЛНР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 45 человек, пять бронетранспортеров, три артиллерийские установки и два беспилотника, сообщила во вторник... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T10:43
2022-10-11T10:43
2022-10-11T10:45
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
народная милиция лнр
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ЛУГАНСК, 11 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 45 человек, пять бронетранспортеров, три артиллерийские установки и два беспилотника, сообщила во вторник народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 45 человек личного состава; пять бронетранспортеров; три артиллерийские установки; два беспилотных летательных аппарата; 15 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В понедельник народная милиция ЛНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли до 50 человек личного состава, два танка, три долговременные огневые точки, пять бронетранспортеров, девять единиц специальной автомобильной техники.
луганская народная республика
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луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, народная милиция лнр
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Народная милиция ЛНР
10:43 11.10.2022 (обновлено: 10:45 11.10.2022)
ВСУ за сутки потеряли до 45 человек и пять БТР, сообщили в ЛНР
Народная милиция ЛНР: украинские войска за сутки потеряли до 45 человек и пять БТР