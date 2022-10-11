https://ria.ru/20221011/livan-1823038680.html

Израиль и Ливан достигли соглашения о демаркации морских границ

Израиль и Ливан достигли соглашения о демаркации морских границ - РИА Новости, 11.10.2022

Израиль и Ливан достигли соглашения о демаркации морских границ

Израиль достиг исторического соглашения с Ливаном о демаркации морских границ, заявил премьер-министр еврейского государства Яир Лапид, в ближайшее время... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T11:39

2022-10-11T11:39

2022-10-11T12:15

израиль

ливан

в мире

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

мишель аун

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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 окт – РИА Новости. Израиль достиг исторического соглашения с Ливаном о демаркации морских границ, заявил премьер-министр еврейского государства Яир Лапид, в ближайшее время соглашение будет представлено для утверждения правительству."Это историческое достижение, которое укрепит безопасность Израиля, принесет миллиарды в экономику Израиля и обеспечит стабильность на северной границе", - говорится в заявлении Лапида, распространенном его канцелярией. Отмечается, что уже завтра проект соглашения, который "полностью соответствует израильским принципам в области безопасности и экономики", будет вынесен на рассмотрение узкого кабинета по вопросам безопасности, после чего представлен на одобрение правительства на внеочередном заседании.Канцелярия премьера отмечает, что интенсивные переговоры под руководством Советника Госдепа США Амоса Хохштейна с представителями Ливана и израильской переговорной группой, во главе с председателем Совбеза еврейского государства Эялем Хулатой, велись все последние дни, включая праздничные (в Израиле отмечался Суккот). Во вторник утром Хулата заявил, что Израиль устраивает проект соглашения о демаркации морских границ с Ливаном, в который внесены все требования еврейского государства, стороны находятся на пути к подписанию документа. О том, что Ливан удовлетворен проектом соглашения о демаркации границ с Израилем, в котором учтены все требования Бейрута, заявила канцелярия президента Мишеля Ауна.В понедельник телеканал al-Araby со ссылкой на официальные источники сообщил, что соглашение о демаркации границ между Ливаном и Израилем может быть подписано 20 октября в ливанской деревне Накура. В свою очередь, президент Ливана Мишель Аун написал в Twitter в понедельник, что надеется на завершение всех связанных с соглашением процедур в ближайшие дни в связи с достижением ощутимого прогресса в переговорном процессе. В воскресенье администрация Ауна сообщила о получении от американского посредника Амоса Хохштейна итоговой версии документа, который планируется подписать.На прошлой неделе премьер-министр Израиля Яир Лапид был проинформирован о новых замечаниях, которые Ливан стремится внести в соглашение по демаркации морской границы, и сказал переговорной группе отклонить их, сообщил высокопоставленный источник. По его словам, Лапид ясно дал понять, что Израиль "никоим образом не пойдет на компромисс со своей безопасностью и экономическими интересами, даже если это означает, что соглашения в ближайшее время не будет". В воскресенье компания Energean сообщила о начале пробной откачки газа из израильского месторождения Кариш.Израиль в июне призвал власти Ливана ускорить переговоры о морской границе, назвал месторождение Кариш своим стратегическим активом и заверил, что не намерен добывать газ на спорной территории.Переговоры по определению сухопутной и морской границы между Ливаном и Израилем идут в поселении Накура в южном Ливане с 1996 года на основании меморандума о взаимопонимании под эгидой ООН и при посредничестве США.

https://ria.ru/20220816/tank-1810108372.html

https://ria.ru/20220829/izrail-1812794307.html

https://ria.ru/20221001/livan-1820917879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

израиль, ливан, в мире, яир лапид (министр иностранных дел израиля), мишель аун