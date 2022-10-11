https://ria.ru/20221011/livan-1823038680.html
Израиль и Ливан достигли соглашения о демаркации морских границ
Израиль и Ливан достигли соглашения о демаркации морских границ - РИА Новости, 11.10.2022
Израиль и Ливан достигли соглашения о демаркации морских границ
Израиль достиг исторического соглашения с Ливаном о демаркации морских границ, заявил премьер-министр еврейского государства Яир Лапид, в ближайшее время... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T11:39
2022-10-11T11:39
2022-10-11T12:15
израиль
ливан
в мире
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
мишель аун
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 окт – РИА Новости. Израиль достиг исторического соглашения с Ливаном о демаркации морских границ, заявил премьер-министр еврейского государства Яир Лапид, в ближайшее время соглашение будет представлено для утверждения правительству."Это историческое достижение, которое укрепит безопасность Израиля, принесет миллиарды в экономику Израиля и обеспечит стабильность на северной границе", - говорится в заявлении Лапида, распространенном его канцелярией. Отмечается, что уже завтра проект соглашения, который "полностью соответствует израильским принципам в области безопасности и экономики", будет вынесен на рассмотрение узкого кабинета по вопросам безопасности, после чего представлен на одобрение правительства на внеочередном заседании.Канцелярия премьера отмечает, что интенсивные переговоры под руководством Советника Госдепа США Амоса Хохштейна с представителями Ливана и израильской переговорной группой, во главе с председателем Совбеза еврейского государства Эялем Хулатой, велись все последние дни, включая праздничные (в Израиле отмечался Суккот). Во вторник утром Хулата заявил, что Израиль устраивает проект соглашения о демаркации морских границ с Ливаном, в который внесены все требования еврейского государства, стороны находятся на пути к подписанию документа. О том, что Ливан удовлетворен проектом соглашения о демаркации границ с Израилем, в котором учтены все требования Бейрута, заявила канцелярия президента Мишеля Ауна.В понедельник телеканал al-Araby со ссылкой на официальные источники сообщил, что соглашение о демаркации границ между Ливаном и Израилем может быть подписано 20 октября в ливанской деревне Накура. В свою очередь, президент Ливана Мишель Аун написал в Twitter в понедельник, что надеется на завершение всех связанных с соглашением процедур в ближайшие дни в связи с достижением ощутимого прогресса в переговорном процессе. В воскресенье администрация Ауна сообщила о получении от американского посредника Амоса Хохштейна итоговой версии документа, который планируется подписать.На прошлой неделе премьер-министр Израиля Яир Лапид был проинформирован о новых замечаниях, которые Ливан стремится внести в соглашение по демаркации морской границы, и сказал переговорной группе отклонить их, сообщил высокопоставленный источник. По его словам, Лапид ясно дал понять, что Израиль "никоим образом не пойдет на компромисс со своей безопасностью и экономическими интересами, даже если это означает, что соглашения в ближайшее время не будет". В воскресенье компания Energean сообщила о начале пробной откачки газа из израильского месторождения Кариш.Израиль в июне призвал власти Ливана ускорить переговоры о морской границе, назвал месторождение Кариш своим стратегическим активом и заверил, что не намерен добывать газ на спорной территории.Переговоры по определению сухопутной и морской границы между Ливаном и Израилем идут в поселении Накура в южном Ливане с 1996 года на основании меморандума о взаимопонимании под эгидой ООН и при посредничестве США.
https://ria.ru/20220816/tank-1810108372.html
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https://ria.ru/20221001/livan-1820917879.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, ливан, в мире, яир лапид (министр иностранных дел израиля), мишель аун
Израиль, Ливан, В мире, Яир Лапид (министр иностранных дел Израиля), Мишель Аун
11:39 11.10.2022 (обновлено: 12:15 11.10.2022)
Израиль и Ливан достигли соглашения о демаркации морских границ
Премьер Израиля Лапид достиг соглашения с Ливаном о демаркации морских границ
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 окт – РИА Новости. Израиль достиг исторического соглашения с Ливаном о демаркации морских границ, заявил премьер-министр еврейского государства Яир Лапид, в ближайшее время соглашение будет представлено для утверждения правительству.
"Это историческое достижение, которое укрепит безопасность Израиля, принесет миллиарды в экономику Израиля и обеспечит стабильность на северной границе", - говорится в заявлении Лапида, распространенном его канцелярией. Отмечается, что уже завтра проект соглашения, который "полностью соответствует израильским принципам в области безопасности и экономики", будет вынесен на рассмотрение узкого кабинета по вопросам безопасности, после чего представлен на одобрение правительства на внеочередном заседании.
Канцелярия премьера отмечает, что интенсивные переговоры под руководством Советника Госдепа США Амоса Хохштейна
с представителями Ливана и израильской переговорной группой, во главе с председателем Совбеза еврейского государства Эялем Хулатой, велись все последние дни, включая праздничные (в Израиле отмечался Суккот). Во вторник утром Хулата заявил, что Израиль устраивает проект соглашения о демаркации морских границ с Ливаном, в который внесены все требования еврейского государства, стороны находятся на пути к подписанию документа. О том, что Ливан удовлетворен проектом соглашения о демаркации границ с Израилем, в котором учтены все требования Бейрута
, заявила канцелярия президента Мишеля Ауна
.
В понедельник телеканал al-Araby со ссылкой на официальные источники сообщил, что соглашение о демаркации границ между Ливаном и Израилем может быть подписано 20 октября в ливанской деревне Накура. В свою очередь, президент Ливана Мишель Аун написал в Twitter в понедельник, что надеется на завершение всех связанных с соглашением процедур в ближайшие дни в связи с достижением ощутимого прогресса в переговорном процессе. В воскресенье администрация Ауна сообщила о получении от американского посредника Амоса Хохштейна итоговой версии документа, который планируется подписать.
На прошлой неделе премьер-министр Израиля Яир Лапид был проинформирован о новых замечаниях, которые Ливан стремится внести в соглашение по демаркации морской границы, и сказал переговорной группе отклонить их, сообщил высокопоставленный источник. По его словам, Лапид ясно дал понять, что Израиль "никоим образом не пойдет на компромисс со своей безопасностью и экономическими интересами, даже если это означает, что соглашения в ближайшее время не будет". В воскресенье компания Energean сообщила о начале пробной откачки газа из израильского месторождения Кариш.
Израиль в июне призвал власти Ливана ускорить переговоры о морской границе, назвал месторождение Кариш своим стратегическим активом и заверил, что не намерен добывать газ на спорной территории.
Переговоры по определению сухопутной и морской границы между Ливаном и Израилем идут в поселении Накура в южном Ливане с 1996 года на основании меморандума о взаимопонимании под эгидой ООН
и при посредничестве США.