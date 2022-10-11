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В Мурманске отправили на принудительное лечение мужчину, убившего щенков - РИА Новости, 11.10.2022
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В Мурманске отправили на принудительное лечение мужчину, убившего щенков
В Мурманске отправили на принудительное лечение мужчину, убившего щенков - РИА Новости, 11.10.2022
В Мурманске отправили на принудительное лечение мужчину, убившего щенков
Ленинский суд Мурманска принял решение отправить на принудительное психиатрическое лечение мурманчанина, который обвинялся в жестоком убийстве трех щенков,... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T17:34
2022-10-11T17:34
происшествия
мурманск
мурманская область
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МУРМАНСК, 11 окт – РИА Новости. Ленинский суд Мурманска принял решение отправить на принудительное психиатрическое лечение мурманчанина, который обвинялся в жестоком убийстве трех щенков, сообщила пресс-служба прокуратуры Мурманской области.История с жестоким убийством щенков в Мурманске вызвала широкий общественный резонанс. Как следует из материалов уголовного дела, мурманчанин у себя дома истязал четырех щенков в течение нескольких месяцев.Как установили следователи, с октября 2021 по январь нынешнего года 26-летний мурманчанин, "имея умысел на жестокое обращение с собаками, пренебрегая общепризнанными нормами морали и гуманного обращения с животными, не испытывая чувства жалости к последним", длительное время избивал щенков с особой жестокостью, трое из них погибли.Согласно психолого-психиатрической экспертизе, мужчина в силу своего психического состояния не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими."С учетом позиции государственного обвинителя и принимая во внимание психическое состояние мужчины, суд применил к нему меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", - говорится в сообщении. В прокуратуре уточнили, что постановление суда в законную силу не вступило.
https://ria.ru/20221011/napadenie-1823112180.html
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происшествия, мурманск, мурманская область
Происшествия, Мурманск, Мурманская область
17:34 11.10.2022
 
В Мурманске отправили на принудительное лечение мужчину, убившего щенков

В Мурманске отправили на принудительное лечение мужчину, убившего трех щенков

© Depositphotos / belchonockНа приеме у психиатра
На приеме у психиатра - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Depositphotos / belchonock
На приеме у психиатра . Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 11 окт – РИА Новости. Ленинский суд Мурманска принял решение отправить на принудительное психиатрическое лечение мурманчанина, который обвинялся в жестоком убийстве трех щенков, сообщила пресс-служба прокуратуры Мурманской области.
История с жестоким убийством щенков в Мурманске вызвала широкий общественный резонанс. Как следует из материалов уголовного дела, мурманчанин у себя дома истязал четырех щенков в течение нескольких месяцев.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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В Уфе задержали мужчину, подозреваемого в нападении на школьницу
Как установили следователи, с октября 2021 по январь нынешнего года 26-летний мурманчанин, "имея умысел на жестокое обращение с собаками, пренебрегая общепризнанными нормами морали и гуманного обращения с животными, не испытывая чувства жалости к последним", длительное время избивал щенков с особой жестокостью, трое из них погибли.
Согласно психолого-психиатрической экспертизе, мужчина в силу своего психического состояния не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.
"С учетом позиции государственного обвинителя и принимая во внимание психическое состояние мужчины, суд применил к нему меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", - говорится в сообщении. В прокуратуре уточнили, что постановление суда в законную силу не вступило.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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