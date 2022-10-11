https://ria.ru/20221011/lechenie-1823182867.html

В Мурманске отправили на принудительное лечение мужчину, убившего щенков

В Мурманске отправили на принудительное лечение мужчину, убившего щенков - РИА Новости, 11.10.2022

В Мурманске отправили на принудительное лечение мужчину, убившего щенков

Ленинский суд Мурманска принял решение отправить на принудительное психиатрическое лечение мурманчанина, который обвинялся в жестоком убийстве трех щенков,... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T17:34

2022-10-11T17:34

2022-10-11T17:34

происшествия

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мурманская область

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МУРМАНСК, 11 окт – РИА Новости. Ленинский суд Мурманска принял решение отправить на принудительное психиатрическое лечение мурманчанина, который обвинялся в жестоком убийстве трех щенков, сообщила пресс-служба прокуратуры Мурманской области.История с жестоким убийством щенков в Мурманске вызвала широкий общественный резонанс. Как следует из материалов уголовного дела, мурманчанин у себя дома истязал четырех щенков в течение нескольких месяцев.Как установили следователи, с октября 2021 по январь нынешнего года 26-летний мурманчанин, "имея умысел на жестокое обращение с собаками, пренебрегая общепризнанными нормами морали и гуманного обращения с животными, не испытывая чувства жалости к последним", длительное время избивал щенков с особой жестокостью, трое из них погибли.Согласно психолого-психиатрической экспертизе, мужчина в силу своего психического состояния не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими."С учетом позиции государственного обвинителя и принимая во внимание психическое состояние мужчины, суд применил к нему меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", - говорится в сообщении. В прокуратуре уточнили, что постановление суда в законную силу не вступило.

https://ria.ru/20221011/napadenie-1823112180.html

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происшествия, мурманск, мурманская область