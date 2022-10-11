13:23 11.10.2022 (обновлено: 14:54 11.10.2022)
Запад осуждает Россию, не замечая провокаций Киева, заявил Лавров
Лавров: Запад осуждает Россию за удары по Украине, не замечая при этом действий Киева
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Запад начал осуждать Россию за массированные удары по стратегическим объектам Украины, однако предпочитал не замечать террористические действия Киева, которые привели к этому, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Запад играет в игру, которая называется "ничего не вижу-ничего не слышу", когда это делает Зеленский, а вот когда Россия уже, как объяснил вчера президент (Владимир Путин- ред.), не имея больше возможности терпеть преступления киевского режима, террористические атаки киевского режима, наконец ответила серьезно, тут же стали играть в осуждение",- сказал он он в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта делегации провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.
Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.
Однако позже министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Украина представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, которые касаются Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.