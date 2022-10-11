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Запад осуждает Россию, не замечая провокаций Киева, заявил Лавров - РИА Новости, 11.10.2022
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Запад осуждает Россию, не замечая провокаций Киева, заявил Лавров
Запад осуждает Россию, не замечая провокаций Киева, заявил Лавров - РИА Новости, 11.10.2022
Запад осуждает Россию, не замечая провокаций Киева, заявил Лавров
Запад начал осуждать Россию за массированные удары по стратегическим объектам Украины, однако предпочитал не замечать террористические действия Киева, которые... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T13:23
2022-10-11T14:54
в мире
россия
украина
киев
сергей лавров
владимир путин
владимир мединский
владимир зеленский
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Запад начал осуждать Россию за массированные удары по стратегическим объектам Украины, однако предпочитал не замечать террористические действия Киева, которые привели к этому, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Запад играет в игру, которая называется "ничего не вижу-ничего не слышу", когда это делает Зеленский, а вот когда Россия уже, как объяснил вчера президент (Владимир Путин- ред.), не имея больше возможности терпеть преступления киевского режима, террористические атаки киевского режима, наконец ответила серьезно, тут же стали играть в осуждение",- сказал он он в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта делегации провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.Однако позже министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Украина представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, которые касаются Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.
https://ria.ru/20221011/ukraina-1823086569.html
https://ria.ru/20221011/peregovory-1823091579.html
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в мире, россия, украина, киев, сергей лавров, владимир путин, владимир мединский, владимир зеленский
В мире, Россия, Украина, Киев, Сергей Лавров, Владимир Путин, Владимир Мединский, Владимир Зеленский
13:23 11.10.2022 (обновлено: 14:54 11.10.2022)
 
Запад осуждает Россию, не замечая провокаций Киева, заявил Лавров

Лавров: Запад осуждает Россию за удары по Украине, не замечая при этом действий Киева

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Запад начал осуждать Россию за массированные удары по стратегическим объектам Украины, однако предпочитал не замечать террористические действия Киева, которые привели к этому, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Запад играет в игру, которая называется "ничего не вижу-ничего не слышу", когда это делает Зеленский, а вот когда Россия уже, как объяснил вчера президент (Владимир Путин- ред.), не имея больше возможности терпеть преступления киевского режима, террористические атаки киевского режима, наконец ответила серьезно, тут же стали играть в осуждение",- сказал он он в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 13:18Специальная военная операция на Украине
Нацистской Украине будет трудно сосуществовать в Европе, заявил Лавров
Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта делегации провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.
Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.
Однако позже министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Украина представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, которые касаются Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 13:27
Лавров заявил, что Россия готова выслушать любые предложения по Украине
 
В миреРоссияУкраинаКиевСергей ЛавровВладимир ПутинВладимир МединскийВладимир Зеленский
 
 
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